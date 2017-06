Ministar optužuje Srbiju za mešanje u unutrašnje poslove Makedonije

Novi ministar spoljnih poslova Makedonije, Nikola Dimitrov, ocenio je prisustvo srpskog obaveštajca i savetnika u ambasadi Gorana Živaljevića u makedonskoj skupštini prilikom nereda u aprilu ove godine kao primer mešanja Srbije u unutrašnje poslove te zemlje, prenosi Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

"Pokušaću da zatvorim pitanje sa Srbijom bez velikog skandala, ali nije dobar početak sa druge strane. U skupštini je praktično došlo do državnog udara koji je propao", ocenio je Dimitrov.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je pre neki dan da pripadnik BIA Goran Živaljević ulaskom u Sobranje kada su upali demonstranti nije prekršio diplomatske protokole.

"Ne može (vaš predstavnik) biti deo mase koja je ušla u skupštinu, a da tvrdite da se ne mešate u unutrašnje poslove. Plastičniji primer mešanja u unutrašnje poslove jedne zemlje ne postoji. Ja kao diplomata u institucije drugih država ulazim na glavna vrata", rekao je Dimitrov, kako navodi KRIK.

Dimitrov smatra da nije dobro da izgradnja novih odnosa sa Srbijom započne skandalima.

Savetnik u Ambasadi Srbije u Skoplju i oficir BIA, Živaljević bio je u Sobranju Makedonije u vreme upada nasilnih demonstranata 27. aprila.

Prema istraživačkom timu Televizije Telma i dnevnika Koha, Živaljević, bivši zamenik direktora BIA, a sada njen aktivan oficir koji je u Ambasadi u Skoplju treći mandat, ušao je u Sobranje posle 20.00 sati, zajedno s grupom ljudi iz mase, i uputio se u plenarnu salu, gde su bili poslanici VMRO DPMNE. Po izvorima Telme i Kohe, Živaljević se tu slikao.

Na pitanje šta je radio u makedonskom parlamentu, mimo diplomatskog protokola, Goran Živaljević je Televiziji Telma rekao da je bio u Sobranju po službenoj dužnosti, da bi video da li u incidentima učestvuju osobe iz Srbije, navijači ili ekstremisti.

I šef srpske diplomatije Dačić je izjavio da Živaljević nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije i nema nikakvog razloga da neko protestuje zbog toga.

"Živaljević je zvanični predstavnik BIA u Makedoniji, on nije tamo ilegalno. Voleo bih da prema svima imaju isti odnos, to znači da i predstavnike drugih bezbednosnih agencija, od zapadnih pa do istočnih, i njihove ambasade, pozovu na razgovor," rekao je šef srpske diplomatije.

Novinari KRIK, Nove TV i OCCRP imali su uvid u dokumenta makedonske tajne policije, među kojima su i transkripti prisluškivanih razgovora između pripadnika BIA i savetnika u srpskoj ambasadi u Skoplju, Gorana Živaljevića i poslanika makedonskog parlamenta i predsednika Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivana Stoilkovića.

Makedonska obaveštajna služba navodi da je za prisluškivanje postojao sudski nalog, prenosi KRIK.