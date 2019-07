Đoković ponovo osvojio Vimbldon

Đoković peti put je trijumfovao na Otvorenom prvenstvu Engleske, pošto je u finalu 133. izdanja Vimbldona pobedio Švajcarca Rodžera Federera posle velike borbe u pet setova, sa 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 13:12 (7:3).

Novak je do odbrane titule došao posle neverovatnog preokreta, jer je u 16. gemu petog seta spasio dve meč lopte, a potom i napravio brejk, kojim je izjednačio na 8:8.

Švajcarac je napravio brejk u 15. gemu i poveo sa 8:7, da bi u narednom gemu poveo sa 40:15 i stigao do dve vezane meč lopte.



Đoković je tada po ko zna koji put potvrdio da je mentalno najjači teniser sveta. Osvojio je četiri poena zaredom, vratio brejk i produžio duel.

Imao je Federer još jednu veliku šansu da stigne do devetog trijumfa na Vimbldonu, jer je u 23. gemu, kod rezultata 11:11, imao dve brejk lopte, ali je Novak i to spasio i stekao ogromnu psihološku prednost, koja je do izražaja

došla nešto kasnije u taj brejku.



Treći "teniski rulet" u ovom finalu Novak je odigrao bez ijedne greške, dok Federer očigledno više nije uspevao da kontroliše nerve i sa nekoliko loše odigranih udaraca olakšao je prvom igraču sveta put do pobede.



Treba reći da je Đoković imao šansu da meč završi bez drame, jer je u šestom gemu odlučujućeg seta oduzeo protivniku servis i poveo sa 4:2, ali nije uspeo da ga potvrdi i Rodžer je odmah uzvratio.



Kada se pogleda statistika, čini se da je neverovatno da je Đoković pobedio, jer je njegov protivnik bio uspešniji u gotovo svim segmentima.



Federer je imao čak 40 vinera više, a samo devet neiznuđenih grešaka više. Imao je 13 brejk šansi, naspram Novakovih osam, bio je uspešniji i posle prvog i posle drugog servisa i ukupno je osvojio 14 poena više.

Đokoviću je to 16. trijumf na grend slem turnirima i za korak se približio Rafaelu Nadalu sa 18 i Federeru, koji ima 20 titula na četiri najveća turnira.



Odbranom titule Đoković je odbranio 1.000 poena, pa će i dalje imati ogromnu prednost na čelu ATP liste.