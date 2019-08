Ibrahimović za Glas Amerike posle poraza u derbiju: Stvar je u tome da ne ponavljaš greške

Poraz u derbiju od Di-Si Junajteda (DC United) na gostovanju u Vašingtonu uzdrmao je Zlatana Ibrahimovića, svetsku fudbalsku zvezdu u dresu El-ej Galaksija (LA Galaxy), ali ga nije sputao da posle nedeljne utakmice porazgovara sa novinarima, među kojima i onima, Glasa Amerike.

“Mogu reći da nismo srećni zbog rezultata, imali smo dobre šanse”, rekao je nakon poraza od 2:1 Ibrahimović – analizirajući igru svog tima.

“Posedovali smo loptu, kontolu nad igrom. I te 2-3 šanse i rezultat su sve promenile. Trebalo je da budemo efikasniji i da pobedimo”, rekao je nekadašnji igrač velikana poput Ajaksa, Juventusa, Intera, Milana, Mančester Junajteda i Pari Sen Žermena.

Ibrahimović je postavio rekord Američke fudbalske lige MLS (Major League Soccer) sa 14 šuteva prema golu na jednoj utakmici, ali je meč zbog poraza napustio prilično nezadovoljan. Odbacio je molbu novinara bosanske i srpske redakcije Glasa Amerike da odgovori na nekoliko pitanja na bosanskom jeziku.

Njegova forma u ovoj sezoni varira – od tri postignuta gola (hettrika) i fantastičnog nastupa protiv gradskog rivala iz Los Anđelesa – do suspenzije na dve utakmice zbog hvatanja za vrat golmana protivničkog tima. Uprkos tome i povredi sa početka sezone, kapiten El-ej Galaksija je na 19 odigranih utakmica postigao 16 golova i treći je strelac lige, ali njegov tim se muči sa primljenim golovima.

“Stvar je u tome da ne ponavljaš greške”, Ibrahimovićev je komentar na probleme igre tima u odbrani.

Pošto mu ugovor ističe u decembru, a u proteklom periodu je u više navrata izražavao nezadovoljstvo sistemom takmičenja u Američkoj ligi, pa i suđenjem, Glas Amerike ga je upitao razmišlja li o povratku u Evropu ili čak o kraju karijere.

“Ništa od toga trenutno nije u mom fokusu. Mislim na to da se vratim kući i odmorim”, kratko je odgovorio.

Trener ekipe za koju Ibrahimović igra, Giljermo Baros Skeloto nije želeo da govori o nezadovoljstvu koje je ispoljila zvezda tima.

“Čuo sam da je rekao nešto , ali ne znam… Fokusiram se na svoj tim, kako da budemo bolji i da se bolje organizujemo, kako da osvajamo bodove i uđemo u plejof, a ne da komentarišem šta ljudi pričaju”, bio je odgovor Skelota.

Zaljubljenici u fudbal su se nadali da će na Audi stadionu u prestonici SAD-a videti dve fudbalske zvezde i nekadašnje saigrače u slavnom Mančester Junajtedu Vejna Runija i Ibrahimovića, ovoga puta na suprotstavljenim stranama. Njihov duel se, međutim nije dogodio, jer Britanac nije igrao.

​Stadion DC Junajteda prima do 20.000, i za američke prilike bio je popunjen, iako su se cene karata na dan utakmice kretale od osamdeset pa i do nekoliko stotina dolara. Navijači su očekivali da vide duel Runija i Ibrahimovića, ali im je bilo dovoljno i to što je domaćin Junajted pobedio.