Zelenski se vratio u Ukrajinu i poručio da je poseta SAD donela "dobre rezultate"

VAŠINGTON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poručio da se vratio u Kijev, posle posete Vašingtonu.



“Radimo na pobedi”, naveo je Zelenski, javlja Rojters.

Kratko putovanje u Sjedinjene Države dalo je „dobre rezultate“, rekao je ukrajinski predsednik u večernjem video obraćanju u četvrtak.

„Vraćamo se iz Vašingtona sa dobrim rezultatima, sa stvarima koje će zaista pomoći“, rekao je Zelenski na video snimku.

On je takođe zahvalio predsedniku SAD Džou Bajdenu i američkom Kongresu na podršci borbi Ukrajine protiv Rusije, koja je izvršila invaziju pre skoro 10 meseci.

Zelenski je u sredu posetio SAD, sastao se privatno sa Bajdenom, a kasnije se obratio na zajedničkoj sednici Kongresa.

Bajden je najavio novi paket vojne pomoći od 1,8 milijardi dolara za Ukrajinu, koji uključuje i jedinicu raketnog štita "Patriot", jedno od najmoćnijih oružja koje je do sada isporučeno Kijevu.

Osim toga, američki Senat je u četvrtak odobrio račun o potrošnji od 1.700 hiljada milijardi dolara, od čega bi Ukrajina mogla dobiti 44,9 milijarde.

U zapadnoj Evropi, poseta je viđena kao simbolična poruka svetu da će SAD nastaviti da intenzivno podržavaju Ukrajinu u njenoj borbi za opstanak.

Sa druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je putovanje Zelenskog dodatno podstaklo sukob.

"Kažu da će poslati "Patriot", dobro, razvalićemo i "Patriot“, rekao je Putin novinarima. On je rekao da isporuka baterije „samo prolongira sukob“.

"Za Ukrajince i Zelenskog je bilo veoma važno da prenesu zahvalnost ukrajinskog naroda za podršku koju su SAD pokazale Ukrajini u ovim teškim vremenima", rekao je za Glas Amerike Ukrajinac Nikola Daviduk, politički analitičar i direktor organizacije Tink Tenk Politiks.

Po povratku iz Vašingtona, Zelenski je svratio u Žešov u Poljskoj i sastao se sa poljskim predsednikom Andžejem Dudom. Duda je na Tviteru naveo da su dvojica lidera razgovarala o „strateškim planovima za akcije i saradnju u predstojećoj 2023. godini“.

Uprkos Putinovoj proceni da bi isporuka sistema "Patriot" produžila sukob, on je rekao da je Rusija spremna za razgovore sa Ukrajinom o okončanju sukoba.

"Na ovaj ili onaj način, svi oružani sukobi se završavaju razgovorima“, rekao je Putin. „Što pre dođe do ovakvog razumevanja onih koji nam se suprotstavljaju, to bolje. Nikada nismo odbili razgovore. Nastojaćemo da se ovo okonča, i što pre, to bolje, naravno", dodao je on.

Džon Kirbi, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, rekao je da Putin nije „pokazao apsolutno nikakve indikacije da je voljan da pregovara“ o okončanju rata.

„Sve što on (Putin) radi na terenu i u vazduhu, govori o čoveku koji želi da nastavi da vrši nasilje nad ukrajinskim narodom i eskalira rat“, rekao je Kirbi, prenosi Rojters.