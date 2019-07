Zatvoreni svi prodajni i uslužni objekti na severu Kosova

U sve četiri opštine na severu Kosova su zatvoreni svi prodajni i uslužni objekti. Na ovaj potez privrednici su se odlučili zbog takse od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine koja je na snazi od novembra prošle godine.

Svi prodajni i uslužni objekti u sve četiri opstine na severu Kosova - Severnoj Mitrovici, Zvecanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, su zatvoreni. U Severnoj Mitrovici otvorena je samo jedna apoteka koja radi u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

,,Nemamo heb da kupimo, mleko,a šta boelsna i mala deca rade i bolesni i stari ljudi. Greota i sramota. To jeste humanitarna katastrofa, ako neko vidi. Bojim se da su gluvi na zapadu i u Prištini za katastrofu srpskog naroda na severu Kosova'', kažu građani Severne Mitrovice za Glas Amerike.

"Mislim da bi trebalo večeras da dođu kamioni iz Srbije ovde, sve da napune, mleko i hleb i sve i da se ne pita ni carina, ni ništa i da ulaze svi. Tako je Vučić planirao da uradi, to je moje mišljenje'', smatraju građani Severne Mitrovice.

Predsednik Udruženja privrednika na severu Kosova Radoš Petrović kaže da je uvođenje takse od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije dovelo građane opština na severu Kosova skoro do humanitarne katastrofe. On je poručio da će lokali biti zatvoreni i narednih dana ne prezicirajući do kada.

,,Prodavnice su počele da ostaju bez robe neke su već ostale i iz tog razloga su zatvorili svoje radnje. Druge radnje u solidarnost sa tim radnjama, koje se bave prehranom, odlučile su da se solidarišu i zatvorile su sve druge radnje od apoteka, preko ugostiteljskih objekata, preko benzinskih pumpi, svi se solidarišu i svi su zatvorili radnje kao što i vidimo već na terenu…Mi smo upozorili i Beograd, i Prištinu i međunarodnu zajednicu da hitno odreaguju, jer već nastaje panika u gradu, već dolazi do problema, da ne bi došlo do nekih većih eskalacija ovde u gradu trebalo bi da oni što pre iznađu rešenje’’, rekao je Radoš Petrović.

Humanitarna kriza ili politička igra?

Analitčar Branislav Krstić za Glas Amerike kaže da je u pitanju, kako je kazao, politička igra Beograda.

,,Nije ovo potez privrednika ovo je potez zvanične beogradske politike koja je poražavajuća što se tiče intresa kosovskih Srba. Posebno kosovskih Srba na severu Kosova. Ovo je strašno.. da barem apoteke rade...Ne znam, jednostranačka se politika vodi od dolaska međunarodne misije na Kosovo i uvek je pogrešna, ne postoji konsenzus i definitno se radi o politici koja je na putu odricanja od Kosova i Metohije'', smatra Branislav Krstić.

Novnarka Anamarija Ivković smatra da je reakcija privrednika zaknasnela i da su ovim problemom morali da se poslednjih meseci aktivno bave, pre svih, predstavnici Srba na Kosovu.

,,Prvo i osnovno pitanje koje se postavlja, po meni je, gde su politički predstavnci Srba na Kosovu? Dakle, šta su oni radili 7 meseci kad je došlo do ovoga, zašto tako nešto nije sprečeno, gde su oni danas? Zašto informacije o svemu dobijamo isključivo iz beogradskih medija i od visokih zvaničnika i u Beogradu i Prištini. Takođe se postavlja pitanje da li Priština tako brine o svojim građanima ako uvodi takse od 100 odsto. Te takse su podjednako uticale i na građane srpske i albanske nacionalnosti“.

Predsednik Kosova Hašim Tači kazao je danas da na severu nema humanitarne krize, već da je to "improvizacija Srbije da Srbe sa severa Kosova predstavi kao žrtve".

Takse od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvela je novembra prošle godine Vlada Kosova. I pored brojnih apela od strane predstavnika EU i SAD Priština ostaje pri stavu da takse neće biti ukinute dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova.