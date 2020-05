Vučić pozvao građane da se ne okupljaju do kraja maja, Obradović mu poručio da "prikoči"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da se ne okupljaju do kraja maja jer epidemija koronavirusa nije završena, u vanrednom obraćanju medijima u kojem je komentarisao napet protest ispred Skupštine Srbije. On je pozvao da se izborna kampanja vodi bez nasilja i da se "pokaže poštovanje za političke protivnike bez obzira sa koje strane se nalaze".

Ispred parlamenta protestuju pristalice Srpske napredne stanke i Dveri koji podržavaju poslanike SNS Aleksandra Martinovića i Sandru Božić i lidera Dveri Boška Obradovića. Dve grupe pristalica razdvaja žandarmerija.

Predsednik Srbije je rekao da je "nedopustivo da se građani izlažu zdravstvenoj opasnosti kada epidemija koronavirusa nije završena".

"Nekolko stotina metara odavde održava se skup. Dobio sam podatke od BIA, tamo je 5.790 pristalica uglavnom SNS i oko 64 ili 65 pristalica Dveri. Ovo ne govorim da bih se hvalio, nego da bih zamolio te ljude da se bar do kraja maja ne okupljaju. Ja znam da nije to u organizaciji SNS. Prebrojavanje nam nije potrebno, potrebno nam je jedinstvo, zajedništvo, znamo mi ko je većina u Srbij, ali to se pokazuje na izborima, ali ne kada nismo završili sa epidemijom", kazao je predsednik Srbije i dodao da je od današnjih 62 novo zaraženih dve trećine u Beogradu.

Vučić je pozvao poslanike SNS-a da obustave štrajk glađu.

"Razgovarao sam sa poslanicima SNS i molio sam ih da prekinu štrajk glađu, oni su zaista štrajkovali glađu, nisu spavali, nisu se pomerali, to traje već 35 sati, što nije nimalo lako. Pogotovo za ženu kao što je Sandra Božić koja je samohrana majka koja ima dvoje dece. Neće biti lako da ubedim Martinovića, probaću da ga ubedim da odustane od štrajka", rekao je Vučić.

Aleksandar Martinović se obratio javnosti nedugo pošto da je Vučić javno pozvao da prekinu štrajk, i pozvao svoju stranačku koleginicu Sandru Božić da prekine štrajk glađu.

"Ja lično još nisam odlučio da li ću da prekinem štrajk glađu, odluka je teška. Mi nismo ovde došli da pravimo performans, nego da tužilaštvo reaguje na fašističke ispade Boška Obradovića i Dragana Đilasa", rekao je Martinović.

Predsednik Srbije je ipak ocenio da "Martinović zna da vrši pritisak na tužilaštvo, iako kaže da nije pritisak", a kako je rekao "oni to ne smeju da rade, iako drugi to rade".

"Vučić mora da prikoči, opasan je put kojim je krenuo"

Predsednik Srbije je rekao da neće da komentariše štrajk glađu lidera Dveri Boška Obradovića koji traži razgovor vlasti i opozicije i odlaganje izbora zakazanih za 21. jun.

"Ja sam pozivao na razgovore bezbroj puta, oni su rekli da se sa mnom ne može razgovarati. Meni ne pada na pamet da prihvatam ucene i pretnje... Nasiljem se ništa neće postići, a najoštrije osuđujem nasilje koje se desilo pre neki dan ispred Skupštine", rekao je Vučić.

Boško Obradović je za N1 rekao da neće odustati od štrajka glađu i rekao da se situacija neće rešiti daljom eskalacijom nasilja, te pozvao predsednika Aleksandra Vučića da "prikoči", jer - kako je naveo "opasan je put kojim je krenuo".

"Ja sam doživeo da SNS organizuje miting u moju čast. Ali onog trentka kada je došla žandarmerija, shvatio sam da je to ona slika podeljene Srbije, građanaskog sukoba, koji nas vodi u atmosferu građanskog rata koja nije poželjna. Zašto su ovo sve morali da naprave za jednog čoveka koji samo traži dijalog... Nisu razumeli moju poruku da ove stvari ne mogu da se reše daljom eskalacijom nasilja, mislim da je trenutak da se sa tim zastane, jer vidimo kuda sve ovo vodi", rekao je Obradović.

Lider Dveri je rekao i da nikoga nije pozvao na protest ispred Skupštine.

​Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u vanrednom obraćanju medijima rekao da je "uplašen time što jačaju fašistički pokreti u Srbiji, sa sumanutim idejama" i da će društvo "imati snage da im se suprostavi.

On je pozvao građane na "jedinstvo", a stranke da na izbore izađu sa planovima i programima.