Vučić: Merkel za ubrzano rešavanje problema

"Angela Merkel je zainteresovana da se problemi rešavaju, a ne gomilaju", izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle sastanka sa kancelarkom Nemačke u Njujorku, gde oboje prisutvuju 74. godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je ocenio da su Merkel i on imali otvoren razgovor o rešavanju pitanja Kosova i naglasio da vidi opredeljenost nemačke kancelarke da se stvari povodom rešavanja problema na Balkanu ubrzaju.

„Očekujemo, kada se izbori završe na Kosovu, odluku o povlačenju taksi, govorim o Srbiji, a mislim da to čeka i ceo svet, Nemačka i kancelarka Merkel su nebrojeno puta izneli svoje stavove protiv carina na srpsku robu. Kada to krene, mislim da je plan i ideja nemačke kancelarke i francuskog predsednika, kako sam mogao da čujem, da se nastave razgovori brzo, da se napravi regionalni skup poput onog koji je Haradinaj minirao i krene u intenzivni dijalog Srba i Albanaca i pokuša da se pronađe kompromismo rešenje", rekao je Vučić i nastavio:

"Gospođa Merkel je veliki lider i ona to pokazuje i pažnjom koju posvećuje malim zemljama, njihovim liderima. Našla je vremena da sa celim svojim timom razgovara sa nama. To govori da je Evropa njena ideja, njen projekat, da želi mir i stabilnost u Evropi na dugi rok. I zato će Nemačka da se trudi da taj mir sačuva i zato će da traže od nas da razgovaramo, razgovaramo i razgovaramo dok ne pronađemo rešenje“.

Vučić je pozvao Angelu Merkel da dođe u Srbiju i preneo odgovor nemačke kancelarke da bi do 2021, odnosno kraja mandata, to mogla da učini.

Predsednik Srbije se sastao i sa Generalnim sekretarom UN Antioniom Guterešom, a zatim i visokim zvaničnikom u Stejt departmentu zaduženom za Balkan Filipom Rikerom.

Vučić je kazao da se nije video sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, ali da bi prihvatio potencijalni poziv na sastanak.

„Što se tiče Tačija, nisam ga video, da sam ga video nemam problem, hiljadu puta sam pričao s njim. Ali Tači vam je ovde kao Vuk Jeremić, šetaju po kuloarima, jedu kokice i jure s kim će da se slikaju. Nije on ovde zvanično, nego su dobili ono da mogu da se švrljaju po hodnicima. Da su me zvali, ja bih se sastao, ali nažalost još nisam imao taj poziv“.

Srbija, Albanija i Severna Makedonija - "Mali Šengen"

Predsednik Srbije se u Njujorku sastao i sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevim i Edijem Ramom i sa njima razgovarao o čvršćoj regionalnoj saradnji i formiranju takozvanog „malog Šengena“.

„Smatram da je sastanak bio vrlo važan, jer smo snažno pokrenuli ideju o uklanjanju različitih barijera u poslovanju ove tri zemlje, slobodnijem protoku robe ljudi i usluga, to ćemo da konkretizujemo. Hoćemo da se dublje povezujemo politički i ekonomski na takav način i da sa stavovima izlazimo kao blok pred EU, a ne pojedinačno. Želimo da u to uvučemo i druge, na primer Prištinu, koju smo već uvukli kroz CEFTA-u, BiH, Crnu Goru... Ta ideja je sada dobila puni konsenzus nas trojice jer smo konačno shvatili da smo pojedinačno mali i slabi, a da ukoliko se po bilo kom pitanju ujedinimo, da će naša snaga pred EU i svetom biti mnogo veća... Da probamo da kreiramo nešto što neki zovu 'mali Šengen', da probamo to da napravimo i naišao sam na punu otvorenost premijera Zaeva i Rame“.

Premijeri Grčke i Severne Makedonije, kako je najavio Vučić, biće gosti srpskog državnog vrha na skupu početkom oktobra.