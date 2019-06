Visoki savet sudstva osudio napade poslanika na sudiju Majića

Visoki savet sudstva (VSS) osudio je "istupe pojedinih narodnih poslanika koji su praćeni ličnim uvredama i diskvalifikacijama stručnosti i profesionalnog rada pojedinih sudija, a time se dovodi u pitanje integritet svih sudija", ističe se u saopštenju izdatom posle sednice VSS održane u utorak.

Povod su bile kritike narodnih poslanika na račun sudije Miodraga Majića, izrečene u raspravi o izmenama Krivičnog zakonika na sednici od 20. i 24. maja.

"Neargumentovano osporavanje nosilaca pravosudnih funkcija i sudstva u celini i neprimereni napadi na sudije povodom donetih sudskih odluka, od strane pojedinih zvaničnika, u konkretnom slučaju predstavnika zakonodavne vlasti, podrivaju poverenje građana u sudsku vlast, jer se na taj način narušava princip podele vlasti koji je proklamovan Ustavom", konstatovano je u saopštenju.

Visoki savet sudstva podseća sve nosioce javnih funkcija da su dužni da saglasno odredbama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova, svojim ponašanjem i postupcima, ne samo da održavaju, već i da rade na jačanju i afirmisanju poverenja u nepristrasnost sudija i sudova.

Takođe se podseća i da su narodni poslanici dužni da se pridržavaju Kodeksa ponašanja za državne funkcionere.

Majić: Reakcija VSS dobar i važan korak

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić ocenio je da je reakcija Visokog saveta sudstva na napade kojima je bio izložen u Skupštini Srbije, iako okasnela, dobar i važan korak.

Majić je ocenio da je ta reakcija na kampanju pojedinih poslanika protiv njega važna, pre svega, za sam Visoki savet susdstva i za izgradnju VSS kao institucije.

"To je bitno za jačanje ove treće grane sudske vlasti", poručio je Majić, prenose mediji.

On je ponovio da će nastaviti da se ponaša i radi kao do sada i ocenio da sve kritike i sve što se čulo u parlamentu nije, zapravo, bilo upućeno lično njemu, nego su to bile poruke šire prirode.