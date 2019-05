"SNS podriva poverenje u sudove i pravni poredak napadom na sudije"

BEOGRAD - Skupština Srbije, bez prisustva dela opozicije koji bojkotuje zasedanja, usvojila je sporne izmene Krivičnog zakonika, a usvajanju ovih bitnih promena nije prethodila gotovo nikakva javna rasprava. Tokom debate u skupštini, poslanici vladajuće većine oštro su napali sudiju Miodraga Majića, koji je kritikovao sporni zakona, a kako su ocenili predstavnici pravne struke i opozocije, ovi napadi su nova faza u odnosu političke vlasti prema pravosuđu i podrivaju sam pravni poredak zemlje.

Rasprava koja je prethodila usvajanju "Tijaninog zakona" u Skupštini Srbije pretvorila se u napade na sudije koje su javno istupile protiv takvih zakonskih rešenja, a šef "naprednjaka" u parlamentu Aleksandar Martinović, rekao je da narodni poslanici i izvršna vlast ne vrše pritisak na pravosuđe, već obrnuto.

Prema njegovim rečima, "jedan sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić sebi je dao za pravo da vrši pritisak na Narodnu skupštinu, na poslanike, ministarku pravde i Vladu", dok je poslanik SNS-a Marjan Rističević optužio sudiju Majića da je, "izgleda, primio novac od Albanaca za donošenje oslobađajuje presude pred Apelacionim sudom u slučaju Gnjilanske grupe".

Kritikama se pridružila i ministarka pravde Nela Kuburović, koja je negirala Majićeve tvrdnje da o zakonskom predlogu nije bilo javne rasprave, ističući da se o tome debatovalo još 2015. godine.

Obaveza struke da iznese svoj stav

"Sudije primenjuju zakon, kakvav god da je. Kada jednom to osvane kao zakon, ja ću ga primenjivati, bez obzira na to šta mislim", rekao je Majić gostujući u emisiji Utisak nedelje na televiziji Nova S. On je kritikovao zakon prvenstveno zbog isključivanja mogućnosti uslovnog otpusta kod osuđenih na doživotni zatvor.

"Iznenadilo me je da napad dolazi iz izvršne vlasti. Ovo je to viđenje debate u kojoj prvo isključite struku, odnosno strukom nazovu one koji kao eho ponavljaju njihove stavove, a one koji se usprotive optužuju. Žao mi je što ministarka pravde, koja je bila pripravnica kod mene i mogla da vidi moj način rada, ulazi u takvu političku igru“, ocenio je Miodrag Majić. Govoreći za Glas Amerike dodao je da predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti ne dozvoljavaju nikakav glas kritike protiv poteza koje povlače.

Visoki savet sudstva nije se oglasio ovim povodom do objavljivanja ovog teksta, ali su kolege stale u odbranu sudije Majića. Društvo sudija Srbije ocenilo je da su tvrdnje poslanika Marijana Rističevića poziv na linč sudija Majića i Hadžiomerovića i da to unosi strah među nosioce pravosudnih funkcija.

Društvo sudija navodi da "neistinita i protivpravna tvrdnja narodnog poslanika Marijana Rističevića" povodom presude o oslobađanju tzv. Gnjilanske grupe podriva stabilnost i nezavisnost sudske vlasti i predstavlja pokušaj preispitivanja sudske odluke van suđenja.

Uvrede Martinovića povređuju dostojanstvo sudije i Narodne skupštine, tvrdi Društvo sudija Srbije, a "dugotrajnim i sve intenzivnijim osporavanjem nosilaca pravosudnih funkcija i pravosuđa u celini, građani se odvraćaju od suda, što za posledicu može imati 'preuzimanje pravde u svoje ruke'".

Predsednica tog udružnja i sudija Apelacionog suda u Beogradu Dragana Boljević kaže za Glas Amerike da debata u skupštini i napadi na sudiju Majića, predstavljaju novu negativnu fazu u odnosu političara prema pravosuđu.

"Narodni poslanici i svi ostali predstavnici političke vlasti bi ozbiljno trebalo da razmisle o tome da li donose dobro ovoj državi, a posebno zbog toga što imaju proklamaciju da mi idemo ka Evropskoj uniji, kada se na takav način ponašaju prema pravosuđu", rekla je sudija Boljević.

Ona je naglasila da će sudije sasvim nesporno primenjivati zakon, bilo da je on dobar ili ne.

"Sudije će ga primenjivati i to uz veliku autocenzuru - jako će voditi računa o tome da li će izricati dovoljno stroge kazne i o tome i građani moraju da razmisle", rekla je Boljević.

Vlast podriva poverenje građana u pravni poredak

Uz ocenu da je cela stvar u vezi sa zakonom bila obojena dozom populizma, advokatica i narodna poslanica opozicione Demokratske stranke Nataša Vučković ocenila je za Glas Amerike da je tokom poslednjih događanja došlo do izražaja to da "vladajuća većina apsolutno ne preza ni od kakvih od napada, uvreda, osuda, lažnog prikazivanja svakog ko ima drugačije mišljenje od većine, bez obzira na to da li je pripadnik opozicije, treće grane vlasti odnosno pravosuđa, da li je pripadnik civilnog društva ili je iz medija".

​"Zbog toga što napad na ličnost, rad i mišljenje sudije Majića govori o tome da vi, zapravo, napadajući jednog sudiju, njemu rušite integritet i poziciju poštovanja koju bi on morao da ima u društvu. S druge strane, sudije nisu samo nezavisne kad vrše neposrednu sudijsku funkciju, već one imaju zadatak da kažu svoje mišljenje o zakonima, zbog toga što ih primenjuju i što dolaze u situaciju da odlučuju o pravima građana", podsetila je Vučković i potvrdila da javne rasprave nije bilo.

Vlast te stavove ljudi iz pravosuđa može da kritikuje, može da ne prihvati, ali "mora da ih uzme u obzir i da ih sa poštovanjem razmatra", kaže Nataša Vučković, zaključujući da ovakvi napadi ruše ugled pravosuđa i podrivaju veru građana u sudove i pravni poredak.