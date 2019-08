Više od dve decenije od otmice novinara, odgovora još nema

U sredu se navršila 21 godina od otmice novinara Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića na putu između Velike Hoče i Zočišta, nedaleko od Orahovca. Predstavnici Udruženja novinara Srbije poručili su da neće odustati od zahteva da se otmice i ubistva novinara reše i istakli da su od kosovskog tužilaštva dobili potvrdu da će ponovo biti otvorene sve istrage u vezi ubijenih i otetih novinara na Kosovu.

Predstavnici Udruženja novinara Srbije u sredu su sa mesta između Velike Hoče i Zočišta gde su 21. avgusta 1998. godine oteti novinari Đuro Slavuj i Ranko Perenić poručili da neće odustati od traženja odgovora gde su Slavuj i Perenić i ko je odgovoran za njihovu i otmice i ubistva još 12 novinara na Kosovu u periodu od 1998. do 2005. godine.

„Nećemo zaboraviti naše kolege, nećemo dozvoliti da oni po drugi put budu otete i ubijene. Ako zaboravimo na njih, na ono šta su oni radili, stradaće i drugi put, a mi to nećemo i ne smemo dozvoliti“ rekao je predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.

Novinarka Jelena Petković koja poslednjih godina u ime UNS-a istražuje slučajeve ubijenih i otetih novinara na Kosovu rekla je da joj je u kosovskom tužilaštvu rečeno da će uskoro biti ponovo pokrenute istrage o ovim slučajevima.

„Posle tri godine poslednja vest, a to je uveravanje koje smo dobili od kosovskog tužioca Besima Keljmendija da su informacije do kojih smo došli kroz istraživanje jako značajne za njihov rad i da će sve istrage o ubistvima i kidnapovanju naših kolega ponovo biti otvorene. On je rekao da su te informacije prosleđene nadležnim tužiocima i da oni na njima rade. Tako da je to prvi put da su sve istrage o ubijenim i kidnapovanim novinarima pod jednim krovom i da prvi put imamo uveravanje da se na tim istragama radi’’, rekla je Jelena Petković.

Na mestu gde su poslednji put viđeni Slavuj i Perenić članovi Udruženja novinara Srbije od 2012. godine postavljaju ploču na kojoj na srpskom i albanskom jeziku piše ,,Ovde su 21.avgusta 1998. Godine otete naše kolege novianari Đuro Slavuj i ranko Perenić-. Tražimo ih’’.

Ploča je sedam puta rušena, a počinilac je otkriven samo za poslednje rušenje januara ove godine.

Pravni zastupnik Udruženja novinara Srbije, Jovana Filipović rekla je da se dva puta obraćala tužilaštvu i sudu u Đakovici tražeći uvid u spis predmeta, ali da nije dobila nikakav odgovor.

,,Udruženje novinara Srbije iako je na osnovu člana 62 zakona o krivičnom postupku Kosova bilo stranka u postupku i imalo je pravo da istakne svoj pravni zahtev do sada nije pozvano ni od strane tužilaštva ni od strane suda da da bilo kakvu izjavu, niti je dobilo bilo kakve informacije o toku postupka”, rekla je jovana Filipović.

Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović najavio je postavljanje spomen ploča svim kidnapovanim i ubijenim novinarima bez obzira na nacionalnu pripadnost..

„Veoma je važno je da se albanske kolege i albansko udruženje novinara odazovu našem pozivu da ovo bude zajednički posao i ono što mi hoćemo da uradimo, a to je najmanje što možemo jeste da postavimo obeležja svim kidnapovanim i ubijenim novinarima. Nećemo biti mirni dok epilog našeg rada ne bude imao rezultat“, rekao je Nino Brajović.

Na Kosovu je u periodu od 1998. do 2005. godine ubijeno i kidnapovano 14 novinara, sedam Srba i sedam Albanaca i nijedan od ovih slučajeva do danas nije rasvetljen.