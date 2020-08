Više od 160.000 Amerikanaca umrlo od koronavirusa

Broj slučajeva Kovida-19 širom sveta nastavlja da raste, sa više od 19,1 miliona infekcija, prema podacima univerziteta Džons Hopkins. SAD i dalje imaju više slučajeva od bilo koje druge zemlje, sa skoro 4,9 miliona zaraženih, a slede Brazil sa 2,9 miliona i Indija sa dva miliona obolelih.

Broj smrtnih slučajeva od Kovida 19 u Americi je premašio 160.000, a novi model predviđa da bi taj broj do decembra mogao da bude 300.000. Predsednik Tramp kaže da je optimista da bi vakcina za Kovid mogla da bude dostupna do predsedničkih izbora, iako to ne odgovara procenama vladinih zdravstvenih zvaničnika.

Šanse za vakcinu

Glavni američki stručnjak za infektivne bolesti, doktor Entoni Fauči, kaže da svet nikada neće moći da iskoreni koronavirus ali se nada da će stotine miliona doza vakcine biti dostupno do kraja ove godine.

“Mislim da će biti dovoljno vakcina ako sve koje se sada razvijaju budu uspešne", rekao je Fauči Greti Van Sasteren, saradnici Glasa Amerike. “Da vakcina bude dostupna ne samo bogatim zemljama nego onima sa siromašnijom populacijom, koje neće odmah moći da dođu do vakcine - to je nešto čemu se nadamo".

Ali Fauči kaže da, u prošlosti, nije bilo garancija da će vakcina pružiti dugoročnu zaštitu od Kovida 19 budući da je u pitanju novi koronavirus o kome naučnici i dalje tek uče i otkrivaju nove elemente.

U odvojenom intervjuu za Rojters, Fauči kaže da je razlog što virus nikada neće nestati njegova "visoko prenosna" priroda. Ipak, rekao je da uz "kombinaciju dobre vakcine i poštovanje mera javnog zdravlja" veruje da se ova situacija "može prevazići."

Prema podacima univerziteta Džons Hopkins, u SAD je u protekla 24 sata umrlo više od 2.000 ljudi - što je najveći broj od početka maja.

Učenica suspendovana zbog fotografije vršnjaka bez maski

Najmanje jedna učenica srednje škole u Džordžiji je suspendovana zato što je objavila na internetu fotografiju prepunog školskog hodnika, na kojoj se vidi da većina učenika ne nosi maske.

Doktor Heri Hajman, profesor Škole javnog zdravlja na Univerzitetu Džordžije izjavio je za dnevnik Atlanta Džurnal Konstitjušn nakon što je video fotografiju: "Pitanje nije da li će to izazvati širenje pandemije. Pitanje je samo koliko će se to brzo dogoditi i koliko će ljudi biti zaraženo."

Načelnik školskog okruga Brajan Otot kaže da je školsko osoblje vredno radilo da omogući učenicima bezbedan povratak u škole. Izjavio je da se u većini školskih hodnika sada ide u jednom smeru, ali na jednoj od fotografija učnici se kreću u oba smera da bi skratili put između učionica između časova.

Od učenika i osoblja se ne zahteva da nose maske u školi, iako je to dokazani način da se zaustavi širenje virusa.

Guverner Ohaja testiran pozitivan, pa negativan

Guverner Ohaja Majk Devajn, Republikanac, otkazao je planove da se sastane sa predsednikom Trampom u Klivlendu u utorak kada je saznao da je testiran pozitivan na Kovid-19, i odmah je stavljen u karantin.

Međutim, kada je kasnije obavljen drugi test na Kovid-19, Devajn je dobio negativan rezultat, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Ukinute restrikcije na međunarodna putovanja

Američki Stejt department i federalni Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ukinuli su preporuku Amerikancima da izbegavaju putovanja po svetu i zamenili je nizom pojedinačnih upozorenja koje se odnose na konkretne zemlje u kojima je situacija sa koronavirusom i dalje ozbiljna.

“Dok se bezbednosni i zdravstveni uslovi poboljšavaju u nekim zemljama a potencijalno pogoršavaju u drugim, Sekretarijat se vraća prethodnom sistemu upozorenja za putnike koje se odnose na specifične zemlje, saopšteno je iz Stejt departmenta.

Trideset zemalja nalazi se na listi takozvanog četvrtog stepena u koje nije preporučeno putovanje - a među njima su Indija, Rusija, Egipat, Libija, Honduras i Kazahstan.

Vijetnam, Liberija, Jermenija, Filipini i cela Evropska unija spadaju u treću kategoriju gde se putnicima savetuje da razmisle u putovanju u te zemlje, iako EU trenutno ne dozvoljava ulazak američkim putnicima.

​Razgovori o putovanju u Evropu

SAD i EU pregovaraju o tome da se Amerikancima dozvoli da ponovo putuju u Evropu.

U Evropi, Britanija je dodala Andoru, Bahame i Belgiju na spisak zemalja čiji posetioci moraju da provedu 14 dana u karantinu po dolasku u tu zemlju.

A norveški premijer Ern Solberg izjavio je da je njegova zemlja odustala od planova da ublaži restrikcije zbog blagog porasta broja slučajeva.

“Moramo da usporimo sada da bismo izbegli da se potpuno zaustavimo u nekom kasnijem trenutku", rekao je reporterima Solberg.

Među merama koje su sada suspendovane bio je i plan da se dozvoli ulazak u Norvešku putnicima iz nekoliko ne-evropskih zemalja, kojima je putovanje bilo zabranjeno od marta.