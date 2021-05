Vek nakon masakra u Tulsi crnci i dalje ne veruju policiji

Odnos Afroamerikanaca iz Tulse u Oklahomi i tamošnje policije se nesumnjivo poboljšao u poslednjih sto godina. S druge strane, nezamislivo je da je gori nego što je bio tada.

Žalbe na brutalnost policije prema crncima i dalje postoje. Ali, šef policije u Tulsi je sada Afroamerikanac iz severnog dela grada, gde je nekada bila bogata afroamerička četvrt.

Grinvud, kvart Tulse poznat i kao Crni Vol strit, 1921. je izgoreo do temelja, a u tome je učestvovala i lokalna policija.

Zbog optužbi da je 19-godišnji crnac napao 17-godišnju belkinju, desio se masakr u Tulsi 31. maja i 1. juna u kojem je ubijeno najmanje 300 crnaca, a hiljade su raseljene. Materijalna šteta je bila milionska.

Policija u Tulsi je naoružavala belačku rulju i mobilisala je. Takođe, postoje navodi da su belci u uniformama palili kuće i pucali na crnce.

Masakr je decenijama zataškavan, ali je poslednjih godina svest o tome podizana. Čak Džordan, šef policije u Grinvudu 2013, izvinio se zbog učešća policije u masakru.

"Ne mogu da se izvinim zbog onoga što su tadašnji policajci uradili ili nisu uradili. Ali, mogu da se izvinim u naše ime. Žao mi je što policija Tulse te 1921. nije zaštitila građane".

Postavljenje Vendla Frenklina na Džordanovo mesto mnogi su videli kao napredak, ali Afroamerikanci u Tusli kažu - to nije dovoljno.

"To jeste nešto što je zajednici potrebno da vidi. Ali, koliko daleko ide promena zaista, ako su nam vrata i dalje zatvorena", pita se Šeron Mičel, 70-godišnjakinja koja je odrasla u Tulsi.

U istraživanju Galupa iz 2018. pokazalo se da samo 18 odsto crnaca u Tulsi veruje policiji, u poređenju sa 49 odsto belaca. 46 odsto crnaca je reklo da uopšte ne veruje policiji, a isto je odgovorilo 16 odsto belaca.

Policajka belkinja Beti Šelbi je 2016. ubila nenaoružanog crnca Terensa Kračera. Oslobođena je optužbi za ubistvo iz nehata.

Za crnce koji su odrastali posle masakra u Tulsi, Kračerovo ubistvo otvorilo je stare rane.

"Mislim da je ubistvo mog brata probudilo vekovne rasne tenzije u Tulsi", kazala je sestra ubijenog, Tifani Kračer.

Ocenjuje i da su odnosi policije i crnačke zajednice zategnuti.

"Konkretno, ovde u Tulsi odnosi policije i crnaca i drugih manjinskih zajednica nisu dobri. Nema poverenja".

Posebno je razočarana u šefa policije, Frenklina.

"On je neko ko ne veruje, a izgleda kao ja, da u policiji Tulse postoji problem sa postupanjem prema crncima. On kaže da problema nema. Stavljanje nekoga na tu poziciju samo zato što izgleda kao mi je kao da ste svinji stavili karmin".

Frenklin nije odgovorio na zahtev za intervju.

Greg Robinson, osnivač organizacije Za pravednu Tulsu kaže da policiju u tom gradu karakteriše manjak transparentnosti.

"Glavni problem je što ne postoji sistem nadzora i odgovornosti. Nije stvar u tome da su svi policajci loši, niti da su svi u zajednici kriminalci. Ali, izgleda da se sa nama tako postupa".

U policiji je sada zaposleno 8,4 odsto crnaca, u odnosu na 15,1 odsto Afroameričke populacije u Tulsi. Mičel kaže da ih je 50-ih i 60-ih bilo više.

Robinson veruje da su promene ipak moguće i poziva na zajednički rad zajednice i policije. To što je šef policije crnac, daje mu nadu.

"Nadam se da ćemo za vreme njegovog mandata uspeti da ujedinimo zajednicu oko promena kojima težimo. Do sada se to nije desilo, ali on je odrastao ovde i trebalo bi to da razume. I nadam se da će biti dovoljno hrabar da nas u to uključi".

Tifani Kračer učestvuje u borbi za reformu policije na nacionalnom nivou. Kaže da joj je brat u poslednjem razgovoru rekao da će "biti ponosna na njega".

"Verujem da je sve što sam do sada uradila ova borba za pravdu i težnja ka promenama - živi dokaz Terensovih poslednjih reči. Ali, imam još mnogo posla".