SZO: Sve više nade za vakcinu protiv tuberkuloze

Broj globalnih slučajeva tuberkuloze nastavio je da se povećava prošle godine, jer je poremećaj zdravstvenih usluga izazvan pandemijom kovida 19 usporio borbu protiv te bolesti, navodi se u najnovijem godišnjem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije.



Uprkos tome što je izlečiva, tuberkuloza ostaje jedna od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti na svetu, od koje je, prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, umrlo 1,3 miliona osoba tokom 2022. godine.

To je smanjenje od oko 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, došlo je do malog povećanja broja slučajeva na otprilike 10,6 miliona.

Oko 40 odsto ljudi koji žive sa tuberkulozom je bez dijagnoze i bez lečenja. Pandemija kovida 19, koja je počela 2020. godine, opteretila je zdravstvene sisteme u mnogim delovima sveta, a nivo dijagnostikovanja i lečenja tuberkuloze je opao.



Lusika Ditiu iz organizacije "Stop TB Partnership", kaže da nažalost, broj slučajeva tuberkuloze raste.

"Imali smo ranije pad od dva odsto godišnje. I onda zbog kovida, sada imamo porast od skoro četiri odsto u poslednje dve godine", ističe ona.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da su poremećaji u vezi sa kovidom doveli do skoro pola miliona dodatnih smrtnih slučajeva od tuberkuloze u tri godine od 2020. do 2022.



Izveštaj takođe otkriva zabrinjavajući izostanak napretka u nekim oblastima.



“Situacija je prilično teška za ljude sa tuberkulozom otpornom na lekove, kao i sa tuberkulozom iz detinjstva. Dakle, sa tuberkolozom otpornom na lekove, malo manje od 200 hiljada je dijagnostikovano i stavljeno na tretman. I baš kako je Svetska zdravstvena organizacija navela, samo dvoje od pet ljudi sa otpornom tuberkulozom imalo je pristup lekovima", objašnjava doktorka Ditiu.



Ali borba protiv tuberkuloze se vraća na pravi put. Broj slučajeva dijagnostikovanih globalno prošle godine bio je 7,5 miliona, što je najveći koji je ikada zabeležen.



“To pokazuje da su se zemlje pripremile da se oporave posle kovida– pa čak i da skoče iznad nivoa pre kovida", kaže Ditiu.



Obećavajuća vakcina protiv tuberkuloze koju je napravila kompanija Glakso Smit Klajn trenutno je u završnoj fazi testiranja – a trenutno se testira i više od deset drugih vakcina.



Lusika Ditiu naglašava da je vakcina potrebna:



"To će potpuno promeniti situaciju. Reći ću vam šta to znači - to podrazumeva da imamo vakcinu koja savršeno deluje na različitim generacijskim grupama ili nekoliko vakcina koje se međusobno dopunjuju".



Smanjenje smrtnosti od tuberkuloze za 19 odsto je još uvek daleko od cilja Svetske zdravstvene organizacije da se ta stopa do 2025. smanji za 75 odsto. Sredstva takođe nedostaju – ostvareno je manje od polovine cilja Svetske zdravstvene organizacije u iznosu od najmanje 13 milijardi dolara, za usluge dijagnostikovanja, lečenja i prevencije tuberkuloze do 2022.

Na specijalnom sastanku Ujedinjenih Nacija u septembru, vlade su se obavezale da do 2027. godine na tuberkulozu potroše 22 milijarde dolara godišnje.