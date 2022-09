Misteriozno curenje gasovoda u Baltičkom moru

Više rupa pojavilo se u gasovodu Severni tok u Baltičkom moru, a sumnja se na sabotažu.

"Curenje se istražuje. Imamo preliminarne izveštaje koji nagoveštavaju da bi ovo mogao da bude rezultat napada ili neke vrste sabotaže", izjavio je američki državni sekretar Entoni Blinken u utorak.

"Međutim, ukoliko se to potvrdi, očigledno je da to nikom ne ide u korist".

"Ne želim sa spekulišem o uzroku curenja", odgovorila je portaprolka Bele Kuće Karin Žan-Pjer, kada su je novinari na brifingu upitali za incident, dodajući da nema ništa da kaže o tome da li su evropski zvaničnici tražili pomoć od SAD u utvrđivanju kako je došlo do curenja gasovoda.

Severni tok 1, gasovod dug 1.222 kilometra, do skoro je bio važan izvor gasa za Nemačku. Severni tok 2, koji je dug 1.234 kilometra, još nije postao komercijalno operativan.

"Završili smo izveštaj i krivična klasifikacija je očigledna sabotaža", saopštila je švedska policija u utorak, najavljujući preliminarnu istragu moguće sabotaže Severnog toka 1.

"Ima tri rupe i zato je teško zamisliti da se radi o slučajnosti", rekao je danski premijer Mete Frederiksen u utorak.

"Jasno vidimo da se radi o sabotaži - činu koji po svemu sudeći znači dalju eskalaciju situacije u Ukrajini", složio se poljski premijer Mateuš Moravijecki.

Frederiksen i Moravijecki govorili su u Poljskoj na otvaranju Baltičke cevi (Baltic Pipe), koja je deo poljskog plana da smanji svoju energetsku zavisnost od Rusije. Taj gasovod spojiće Poljsku sa norveškim poljima gasa - kroz Dansku.

"Nijedna opcija se u ovom trenutku ne može isključiti", poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, u vezi sa mogućnosšću sabotaže, navodeći da je curenje gasa razlog za zabrinutost.

Rusija je zatvorila Severni tok 1 ranije ovog meseca, navodno zbog održavanja.

Većinski vlasnik operatera mreže Severni tok AG je Gasprom, ruska državna energetska kompanija.

"Šteta koja je dogodila istog dana u isto vreme na tri kraka podvodnog gasovoda u sklopu sistema Severni tok je bez presedana", naveo je Severni tok AG u saopštenju. "Još nije moguće da se proceni kada će se obnoviti infrastruktura za prenos gasa".

Najveća rupa pravi mehuriće koji čine krug na površini prečnika bar kilometar. Najmanja pravi krug od oko 200 metara u prečniku, prema saopštenju danskih oružanih snaga, u kojem su bile i fotografije curenja napravljene sa ostrva Bornholm.

Naučnici u Evropi kažu da su seizmografi u ponedeljak zabeležili snažne eksplozije u Baltičkom moru, istog dana kada je u dva gasovoda pritisak opao.

"Došlo je do skoka, a onda regularne buke", rekao je Jozef Zens, portparol Nemačkog geološkog istraživačkog centra GFZ.

"Ne možemo da kažemo da li to gas koji izlazi napolje".

"Jednom je slučajnost. Drugi put može da bude slučajnost. Treći put je neprijateljski čin", napisao je u komentaru columnists Blumberga Havijer Blas, citirajući pokojnog britanskog pisca Iana Fleminga.

"Curenja su verovatno poruka: Rusija otvara novi front u svom energetskom ratu protiv Evrope. Prvo je kao oružje iskoristila zalihe gasa, zaustavila isporuke, uključujući i preko Severnog toka. Sada, moguće napada energetsku infrastrukturu, koju je koristila da šalje svoje energente", naveo je Blas, autor knjige "Svet na prodaju: Novac, moć i spekulanti koji trguju Zemljinim prirodnim bogatstvima" (The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth's Resources).

Uprkos brojnim spekulacijama na društvenim mrežama o tome ko je izvršio sabotažu Severnog toka, nema kredibilnih dokaza u vezi sa mogućem krivcima ili motivima. Analitičari i amateri na Tviteru sugerišu da su Rusi možda poslali ronioce ili podvodna vozila bez ljudske posade da naprave rupe u gasovodima.

Curenje je rezultat "terorističkog napada" i predstavlja "čin agresije" protiv Evropske unije, rekao je Mihajlo Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika.

Neki anonimni nalozi na Tviteru tvrdili su da je predsednik SAD naredio napad, kačeći video snimak Džoa Bajdena s početka februara, u kojem se zarekao da će "okončati" projekat Severni tok 2 ukoliko Rusija izvrši invaziju Ukrajine.

Kremlj traži da Zapadna Evropa - ukoliko želi ruski gas - ukine sankcije Moskvi, koje su uvedene posle ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela pre sedam meseci.

"Koliko sam ja shvatio curenje neće imati značajan uticaj na energetsku otpornost Evrope", rekao je Blinken u Vašingtonu.

"Ovo samo dodatno naglašava važnost naših napora da zajedno radimo na dobavljanju alternativnih zaliha gasa za Evropu i da podržimo napore da se smanji potrošnja gasa i ubrza istinska energetska nezavisnost, tako što ćemo se prebaciti na ekonomiju čiste energije", rekao je za Glas Amerike portparol Saveta za nacionalnu bezbednost (NSC) Bele kuće.

I dok se još ne zna kakav će gubitak gasovoda imati uticaj na Evropu pred zimu, tri rupe iz kojih curi gas predstavljaju momentalnu opasnost po životnu sredinu i plovidbu.

Gas bi mogao da uguši životinje i predstavlja opasnost za brodove koji prolaze, u slučaju da dođe do eskplozije, navode grupe za očuvanje životne sredine.

Petsi Vidakusvara u Beloj kući i Najki Čing u Stejt departmentu doprinele su u pisanju ovog teksta. Neke informacije dobijene su od agencije Rojters.