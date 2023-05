Preminula Tina Tarner - "kraljica rokenrola"

Američka rok legenda Tina Tarner, pevačica promuklog glasa koja je svojim nastupima decenijama oduševljavala publiku širom sveta, preminula je u 83. godini nakon duge bolesti, mirno, u svom domu u Švajcarskoj, saopštio je njen menažder.

Tina Tarner je rođena kao Ana Me Bulok 1939. godine, u ruralnoj zajednici Tenesija - Natbuš - koju je ovekovečila u svom hitu iz 1973. "Nutbush City Limits."

Karijeru je počela 1950-ih u ranim godinama rokenrola, a proslavila se 60-ih i 70-ih, dok je nastupala u grupi sa svojim bivšim suprugom Ajkom Tarnerom. Njihoh najveći hit bila je obrada pesme "Proud Mary" grupe Creedence Clearwater Revival.

Otvoreno je govorila o nasilju i zlostavljanju koje je pretrpela tokom bračnog i muzičkog partnerstva sa Ajkom, a posle razvoda, započela je izuzetno uspešnu solo-karijeru.

"Tinina priča nije priča o žrtvi nego o neverovatnom trijumfu", napisala je pevačica Dženet Džekson o Tarner u izdanju magazina Roling Stoun u kome se Tarner našla na 63. mestu na listi najvažnijih 100 umetnika svih vremena.

"Ona se transformisala u međunarodnu senzaciju - elegantnu, moćnu ženu", dodala je Džekson.

U svojim zrelim godinama, Tina je postala MTV fenomen, a samo tokom 1980-ih osvojila je šest Gremija.

Hitovima "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer", "The Best", "We don't need another hero" stekla je milione obožavalaca širom sveta.

Prodala je više od 150 miliona albuma širom sveta, osvojila 12 Gremija i 1991. postala članica Hola slavnih rokenrola.

Više od tri decenije nastupala je na rasprodastim stadionskim turnejama širom sveta. Njen koncert u Rio de Žaneiru 1988. privukao je 180.000 ljudi, što je i danas jedna od najvećih koncertnih publika koja je ikada prisustvovala nastupu solo izvodjača.

Većinu pesama Tine Tarner pisali su drugi autori, ali ih je on oživela glasom koji je muzički kritičar Njujork Tajmsa Džon Pareles nazvao "jednim od najneobičnijih instrumenata u popu."

"Ona pokriva tri oktave, sa nazalnim donjim registrom, prodornim srednjim opsegom i visokim registrom tako zapanjujuće čistim da zvuči kao falset", napisao je Pareles u kritici njenog koncerta 1987.

"Kraljica roka i soula"

Poznate ličnosti iz svih sfera društvenog života, od umetnosti preko politike do sporta, uputili su izraze saučešća i izneli svoje uspomene na Tinu Tarner.

“Bila je zaista neverovatno talentovan izvodjač i pevačica", napisao je na Tviteru Mik Džeger, kome je Tarner pomogla u formiranju njegovog sopstvenog, dinamičnog scenskog nastupa. "Bila je inspirativna, topla, duhovita i velikodušna. Mnogo mi je pomogla kada sam bio mlad i nikada je neću zaboraviti."

Pevačica Glorija Gejnor na Instagramu je Tinu opisala kao ikonu i legendu, koja je utrla put brojnim ženama u rok muzici, belkinjama i crnkinjama. "Sa velikim dostojanstvom i uspehom je uradila ono što bi se retko usudio da pokuša da uradi u to vreme, i u tom žanru muzike", napisala je Gejnor.

Košarkaška legende Medžik Džonson objavio je svoju fotografiju sa pevačicom za koju je rekao da je "jedna od njegovih najdražih umetnika svih vremena."

"Gledao sam je mnogo, mnogo puta, i bez dileme je pravila neke od najboljih koncerata kojima sam ja ikada prisustvovao", napisao je na Tviteru.

Glumac Forest Vitaker hvalio je Tinin "glas, ples i njen duh", ali je takođe istakao njenu sposobnost da digne na noge posle udaraca, aludirajući na njeno bekstvo iz problematičnog braka sa Ajkom Tarnerom.

"Dok joj odajemo poštu, razmišljamo i o njenoj istrajnosti i veličini koja može da usledi posle naših najmračnijih dana. Hvala što si podelila svoje talente sa nama, Tina."

"Tina Tarner je bila moćna, bila je nezaustavljiva, i bila je svoja - govorila je i pevala svoju istinu kroz radost i bol, trijum i tragediju. Danas se pridružujemo fanovima širom sveta koji slave kraljicu rokenrola, i zvezdu čije svetlo nikada neće izbledeti", poručili su bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga Mišel.

Roni Vud, gitarista Roling Stonsa, nazvao ju je "kraljicom roka i soula" i "svojom dragom prijateljicom", dok je NASA na Tviteru napisala da će "nasleđe Tine Tarner zauvek živeti među zvezdama."