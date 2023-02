Odlazak Berta Bakaraka, slavnog kompozitora američkih pop klasika

Legendarni američki pop kompozitor, tekstopisac i pijanista Bert Bakarak, čiji su brojni hitovi, poput "I Say a Little Prayer" i "Raindrops Keep Fallin' on My Head" dominirali top listama 1960-ih i 1970-ih, preminuo je u svojoj kući u Los Anđelesu. Imao je 94 godine.

Tokom decenijama duge karijere, Bakarak je sarađivao sa zvezdama od Dion Vorvik i Arete Frenklin do Dasti Springfild i Toma Džonsa. Išao je na turneju sa Marlen Ditrih i sarađivao sa rok bendom White Stripes.

Bakarak, koji je umro prirodnom smrću u svojoj kući, bio je poznat po romantičnim, melanholičnim baladama u kojima su bile brisane granice džeza i popa.

Njegove pesme, od kojih je mnoge napisao tokom 16-godišnje saradnje sa kantautorom Halom Dejvidom, stalno su puštane na američkim radio stanicama i korišćene u velikim filmovima, zbog čega su se 1960-ih i 70-ih čule podjednako često kao pesme Bitlsa, Roling Stounsa i Boba Dilana.

Bakarak je komponovao više od 500 pesama, i napisao hitove za pevače od Dion Vorvik do grupe Karpenters.

Više od 1.200 umetnika je izvodilo njegove pesme, koje su osvojile šest Gremija i tri Oskara. Samo tokom 1960-ih, Barakak i Dejvid su imali 30 hitova na listi Top 40.

"On je jednostavno bio drugačiji", izjavio je Hal Dejvid u jenom intervjuu. "Bio je inovativan, originalan. Njegova muzika mi se obraćala. Slušao sam njegove melodije i čuo bih reči. Čuo bih rime, čuo misli, i to gotovo trenutno."

Za Bakaraka, njegov talenat je bio jednostavan: "Ja sam osoba koja stalno pokušava da se bavi melodijom."

Bakarak je, uz to, bio privlačan muškarac - "jedini tekstopisac koji ne izgleda kao zubar", kako ga je opisao kantautor Semi Kan. Ženio se četiri puta a među njegovim suprugama su kantautorka Kerol Bejer Sejger i glumica Endži Dikinson.

Pesma koju su zajednički napisali Bakarak i Dejvid - "(They Long to Be) Close to You" bila je svetski hit za grupu Karptenters 1970. godine, a "What the World Needs Now Is Love," koju je prvobitno snimila Džeki Dešenon, kasnije će imati više od 150 obrada.

Bakarak i Dejvid su imali magičnu saradnju sa Dion Vorvik, i napisali njene hitove "Walk on By," "I Say a Little Prayer," "In Between the Heartaches" i "Do You Know the Way to San Jose?"

Bakarakov "Alfi" - pesma iz istoimenog filma sa Majklom Kejnom u glavnoj ulozi bila je hit za Silu Blek a Tom Džons je izvodio naslovnu numeru iz filma Vudija Alena "What's New Pussycat?" Među ostalim filmskim hitovima Bakaraka su "Raindrops Keep Fallin' on My Head" iz filma "Buč Kasidi i Sandens Kid", za koji su Bakarak i Dejvid osvojili dva Oskara i Gremija za najbolju filmsku muziku.

Pesmu "Baby, It's You" snimili su Bitlsi, Elvis Kostelo, Džin Pitni i Peri Komo.

Arturova tema iz komedije "Artur" sa Dadlijem Murom donela je Bakaraku trećeg Oskara. Pesmu je napisao u saradnji sa Kerol Bejer Seger koja je postala njegova treća supruga, 1982. godine.

Bakarak i Dejvid komponovali su muziku za mjuzikl Nila Sajmona na Brodveju "Obećanja, obećanja", koji im je doneo dva Tonija i jednog Gremija.

2012. godine, osvojili su Geršvinovu nagradu za popularnu pesmu koju dodeljuje Kongresna biblioteka, a koju mu je uručio predsednik Barak Obama.

2015. godine, kada je imao 87 godina, Bakarak je pevao na festivalu Glestonberi u Britaniji i sat vremena izvodio seriju svojih hitova.

Na društvenim mrežama, umetnici svih generacija odaju poštu Bakaraku.

"Bertov odlazak je kao da ste izgubili člana porodice", napisala je Dion Vorvik na Tviteru.

"Gigant lepih pesama, pisanih s lakoćom", tvitovao je frontmen Smashing Pumpkins Bili Korgan.