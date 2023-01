Preminula Lisa Mari Prisli - Elvisova ćerka

Pevačica Lisa Mari Prisli, jedina ćerka "kralja rokenrola" Elvisa Prislija preminula je u četvrtak u 55. godini, nakon što je prebačena u bolnicu u Los Anđelesu zbog iznenadnog srčanog zastoja, saopštila je njena majka.

"Teška srca moram da podelim sa vama strašnu vest da nas je moja lepa ćerka Lisa Mari napustila", saopštila je njena majka Prisila Prisli.

"Bila je najstrastvenija, najsnažnija i najnežnija žena koju sam ikada znala" dodaje se u Prisilinom saopštenju u kojem se javnost moli da poštuje privatnost porodice.

Lisa Mari Prisli je pretrpela srčani zastoj u svojoj kući u predgrađu Los Anđelesa Kalabasas, preneo je vebsajt TMZ koji se bavi industrijom zabave i prati poznate ličnosti. Prebačena je u bolnicu u četvrtak. Ranije ove nedelje prisustvovala je dodeli Zlatnih globusa, na kojoj je Ostin Batler dobio nagradu za najbolju mušku ulogu za portret njenog oca u filmu "Elvis."

Batler je u svom govoru odao priznanje Lisi Mari Prisli i njenoj majki. Elvis Prisli je i sam preminuo od srčanog zastoja u avgustu 1977, kada je imao 42 godine.

Brojne holivudske zvezde, među kojima su Toms Henks, koji glumi zajedno sa Batglerom u filmu "Elvis" Rita Vilson i Džon Travolta odali su poštu Lisi Mari na društvenim mrežama.

Lisa Mari Prisli rođena je 1. febraura 1968. u Memfisu u Tenesiju i postala vlasnica imanja svog oca - Grejslend, popularne političke atrakcije u tom gradu. Imala je devet godina kada je Elvis preminuo.

Njena sopstvena muzička karijera započela je 2003. albumom "To Whom It May Concern." 2005. objavila je svoj drugi album "Now What," a oba su dospela na listu prvih 10 na Bilbordovoj top listi 200 albuma. Treći album Lise Mari Prisli "Storm and Grace," izašao je 2012.

Udavala se četiri puta. 1994. se udala za pop zvezdu Majkla Džeksona, samo 20 dana posle razvoda od prvog supruga, muzičara Denija Kia. Razvela se od Džeksona dve godine kasnije. 2002. udala se za Nikolasa Kejdža, koji je veliki obožavalac njenog oca, ali je Kejdž podneo zahtev za razvod samo četiri meseca kasnije. Od četvrtog supruga, gitariste i muzičkog producenta Majkla Lokvuda razvela se 2021.

Njen jedini sin, Bendžamin Kio, koji je i sam bio muzičar, izvršio je samoubistvo 2020, kada je imao 27 godina.

Lisa Mari za sobom je ostavila tri ćerke, Rajli Kio, 33-godišnju glumicu i 14-godišnje bliznakinje Harper i Finli Lokvud.