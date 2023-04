TED konferencija: Za i protiv veštačke inteligencije

VANKUVER, KANADA - Brzo razvijanje veštačke inteligencije bilo je u centru pažnje godišnje TED konferencije u Vankuveru u Britanskoj Kolumbiji koja je trajala od ponedeljka do petka. Činjenica da se tehnologija sve više koristi izaziva i potrebu za jačom kontrolom.

Dok veštačka inteligencija nije nova tehnologija, brzina kojom se razvija i njen uticaj na društvo su za mnoge razlog za razmišljanje ali i za uzbunu. ChatGPT je bio na naslovnim stranama jer je korišćen za pisanje radova na univerzitetima.

Tom Grejem i njegova kompanija "Metaphysic.ai" našla se u centru pažnje kada je napravila lažne snimke glumca Toma Kruza i objavila kako navodno Elvis Prisli peva u američkoj emisiji potrage za talentima.

Oni su počeli da koriste veštačku inteligenciju i da prave jako kvalitetne avatare zvezda kao što je Kruz, ili ljudi iz porodičnog ili društvenog kruga određene osobe.

Grejem kaže da razgovor sa veštački napravljenom verzijom sebe samog ili sa preminulim voljenim bićem može da napravi ogroman pomak u terapiji. Dodaje da bi ta tehnologija mogla da koristi glumcima da se pojavljuju u filmovima, a da uopšte ne moraju da idu na snimanja ili da se prave reklame sa sportskim zvezdama, koje je napravila veštačka inteligencija.

"Sama ideja da možete da budete u reklami, a da ne morate ni da se pojavite, pa to je dar iz raja. Ljudi iz marketinga bi imali više sadržaja, sportisti ne bi morali da dolaze na snimanja, jer zapravo to ni ne žele, a svi budu isto plaćeni", kaže Grejem.

Sal Kan, osnivač Kan akademije, neprofitne organizacije koja nudi bespatne materijale za učenje, smatra da je veštačka inteligencija dobra za obrazovanje i za obuku jedan-na-jedan, između učenika i veštačke inteligencije. Njegova organizacija koristi veštačku inteligenciju kao dodatak tradicionalnom učenju i čini ga interaktivnijim.

"Sada oni mogu da razgovaraju sa likovima iz literature, sa izmišljenim mačkama, sa istorijskim figurama, možda čak i sa neživim objektima, recimo sa rekom Misisipi, ili da pričate sa Empajer stejt bildingom, ili sa Mont Everestom. Sve je to moguće", kaže Kan.

Za Krisa Andersona, koji je prvi čovek TED konferencije, veštačka inteligencija je nešto o čemu je trenutno najvažnije razgovarati. Kaže da je ove godine uloga te organizacije da spoji različite delove tehnologije koja se ubrzano razvija.

"Ne mogu samo ljudi iz tehnološkog sveta da učestvuju u debati i ne mogu o tome samo političari da slušaju. Ne mogu samo kreativci da pričaju o tome, svima je budućnost time određena. Tako da, moramo da povežemo ljude", kaže Anderson.

Pred svega što nosi veštačka inteligencija, sve više je poziva da se uvede kontrola zbog zloupotrebe ove tehnologije. Kompjuterska naučnica Jedžin Čoi sa Univerziteta Vašington kaže da regulativa i politika kaskaju jer se veštačka inteligencija jako brzo razvija.

"A onda je pitanje čije ćete blokade da instalirate u veštačku inteligenciju? I sada ima puno otvorenih pitanja. U idealnom svetu, bilo bi dobro da budemo u stanju da se prilagodimo različitim kulturama ili različitim slučajevima upotrebe", kaže Čoi.

Još jedan od govornika, Elizer Judkovski, već 20 godina proučava ovu tehnologiju i trenutno je viši istraživač u Istraživačkom institutu za mašinsku inteligenciju. Njegovo viđenje je više pesimistično kada je u pitanju veštačka inteligencija i bilo koja vrsta kontrole.

"To na kraju dolazi do tačke u kojoj je ta stvar pametnija od nas. Mi već sada nismo u stanju da to makar elegantno rešimo. Mislim da ćemo tu i da završimo", kaže on.

Spremni ili ne, društva se bore sa potrebom da se suoče sa brzim razvojem veštačke inteligencije.