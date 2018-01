Veštačka inteligencija za bolju dijagnostiku bolesti srca

Od srčanih oboljenja umre više od 17 miliona osoba širom sveta svake godine. To je vodeći uzrok smrti na svetu. Naučnici sada koriste veštačku inteligenciju kako bi pomogla u uspostavljanju dijagnoze oboljenja srca.

Specijalizovani rentgenski snimci daju lekarima različite slike srca ali uspostavljanje dijagnoze zavisi od njih samih.

“Kardiolozi uglavnom pogode oko 8 procenata u određenom periodu. Neke osobe prodju veoma dobro ili bolje od toga - neke osobe ne. Ista osoba koja se oseća veoma dobro jednog dana, možda neće biti toliko dobro sledećeg dana. Mislim da je ono što možemo da postignemo sa tim sistemom - da ga standardizujemo i napravimo tačnim svaki put, a ne da zavisimo od varijacija svakog dana”, objašnjava Pol Lison sa Oksfordskog univerziteta.

Zato dvojica engleskih lekara rade na algoritmu veštačke inteligencije kako bi bolje uspostavili dijagnozu. Kao i sa svim kompjuterskim programima, što više podataka se unese, to će biti bolje.

“Postavili smo to tako da pokuša da izvuče što više različitih merenja, ali se od otprilike 10 do 20 merenja, koliko lekari trenutno uzimaju u obzir, došlo do 80 hiljada različitih merenja. Dakle, u mogućnosti smo da izvučemo mnogo više merenja nego što smo ikada mislili da je moguće”, ističe Ros Apton iz kompanije Ultromics.

Za lekare koji testiraju predstavljeni softver, to je veoma ozbiljan posao.

“Posledice pogrešne dijagnoze su ili da pošaljete pacijente na invazivnu hiruršku proceduru koja im nije potrebna ili, što je još gore, pošaljete pacijente kući sa bolešću koronarne arterije i oni će imati srčani napad van bolnice u kojoj bi trebalo da budu operisani i zatim”, kaže Apton.

Kao i kod svih aplikacija veštačke inteligencije, ovi lekari takođe vide koristi od programa u svim ostalim oblastima medicine.

“Tu su i mnoge druge različite bolesti kao što je bolest srčanih zalistaka, bolest srčanog mišića, visok krvni pritisak. Sve te stvari utiču na vaše srce i mi planiramo da dotaknemo to kao naša sledeća pitanja, naše sledeće proizvode. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da pomognemo pacijentima i u tim drugim oblastima.”

Istraživači planiraju da sistem, pod nazivom Ultromiks, učine dostupnim britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu, kasnije ove godine.