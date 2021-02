Stojković: Prvi oboleli od koronavirusa u Srbiji nikoga nije zarazio ili ubio

Uzbudljiva vakcina

Oliver Stojković je pre dve nedelje vakcinisan u to vreme jedinom dostupnom sinofarm vakcinom kineskog proizvodjača. Da je mogao da bira, kako kaže, izabrao bi fajzerovu vakcinu:

“Ne zbog toga što ona ima nekakvu veću efikasnost ili veću bezbednost, nego što je to jedna kompletno nova i u tom smislu veoma uzbudljiva molekularno-genetička, molekularno-biološka priča. To je vakcina bez infektivnog agensa koji može da izazove bolest kod bilo koga. To je vakcina bez kakvih živih tvari, bez virusa. Bezvirusna vakcina koja sadrži samo masnu kapljicu i parčence jednog molekula RNK. Čak ne ni čitav genom, čitav RNK od ovog virusa, nego samo jedan njen specifični deo. To je užasno uzbudljivo”, kaže sagovornik Glasa Amerike.