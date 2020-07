Stepanović: Država da objasni kako je pravila spisak ili sledi tužba

Urednica i vlasnica lista Nova ekonomija, Biljana Stepanović, kaže u razgovoru za Glas Amerike da je sastavljanje spiska Uprave za sprečavanje pranja novca, na kom su se našla imena brojnih organizacija civilnog društva, novinara i novinskih udruženja, te pokreta i aktivista - kojima je prema ocenama javnosti zajedničko to što se kritički odnose prema vlastima - ocenjuje da je potez države besmislen i najavljuje kontratužbu kako bi se utvrdilo da li je i kolko ovim činom prekršen zakon.

"To je kao kad bi me neko osumnjičio da sam pravila zaveru sa Marsovcima ili obarala avion iznad Tihog okeana, a ja moram to da radim", komentariše Stepanović:

"U tom smislu smo odlučili da malo obrnemo igricu i da ne branim ja sebe i svoju firmu od tako besmislenih optužbi, već da od nadležnih državnih organa koji su ovo pokrenuli tražim objašnjenje - kao građanka Srbije, kao poreski obveznik, kao uzorna građnaka po svakom osnovu - na osnovu kojih indikacija i sumnji su došli do takvog zaključka. Oni po zakonu ne mogu doći do takvog zaključka iz čista mira i tražiti od banke uvid u sve moje račune i kršiti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, nego moraju da imaju validan osnov sumnje za tako nešto. E mene zanima koji je njihov osnov sumnje zakonski, ili su oni, može biti, prekršili zakon. U tom slučaju ću ih krivično goniti."

Na pitanje Glasa Amerike šta misli da je glavni razlog i na koji način su odabrane organizacije i pojedinci i da prokomentariše čnjenicu da je Uprava deo Ministarstva finansija, na čijem je čelu Siniša Mali koji je bio predmet nekoliko afera otkrivenih u istraživačkim medijima, Stepanović odgovara:

"Siniša Mali se u negativnom kontekstu pominje sve vreme, i pre dolaska na tu funkciju i nakon toga. To i daje celoj priči ton potpune nadrealnosti. Umesto da mi novinari nastavimo da vršimo pritisak na državne organe da ispitaju odakle Siniši Malom - koji sve vreme radi za državu, od Agencije za privatizaciju od 2000-ih pa do sada - odakle njemu novac za 24 stana u Bugarskoj, odakle njemu novac za život kakav ima, odakle njemu prihodi za sve što je KRIK, koji se nalazi na ovoj listi, objavljivao, da se utvrdi kakva je njegova imovina i kako je stekao."

Umesto toga, nastavlja, država se bavi ljudima koji rade svoj posao.

"Kako to može da se tumači nego kao potpuno neinteligentan i kontraproduktivan po njih pritisak na ljude koji rade svoj posao? Ja smatram da je u interesu države Srbije da se razjasni ko je ovo naredio, zbog čega je naredio, šta se ovim želeo postići i da svako od njih odgovara za svoje postupke", navodi Biljana Stepanović i zaključuje:

"Ovo nije pitanje mene niti bilo koga ko se na tom spisku nalazi, ovo se tiče uspostavljanja pravne države koja je razorena i funkcionisanja pravnog sistema. Ne možete nekoga uzeti jednog dana i staviti ga na spisak, kršiti njegova prava nekažnjeno, umesto da vi odgovarate za svoje postupke".