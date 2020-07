Novinari između dve vatre: Na udaru i policije i demonstranata

Tokom višednevnih protesta protekle nedelje na meti napada i policije demostranata našli su novinari, snimatelji i fotoreporteri - po evidencijama medijskih udruženja 28 medijskih radnika napadnuto je tokom demonstracija, a povrede koje su zadobili idu od udaraca pendrekom, do frakture lobanje posle udarca kamenicom.

Žikica Stevanović, novinar agencije Beta jedan je od njih. Tokom razgovora za Glas Amerike pokazuje modrice ispod oka, na rukama, glavi i po nogama.

"Ja sam sebi pokušao da napravim biolju poziciju da bih boilje video, da bih bolji izveštaj napravio, ali to me na kraju koštalo toga da me policija napadne kod Pravnog fakulteta. To se dogodilo petnaestak minuta pre ponoći, u sredu na četvrtak. Ja sam prvo dobio dva udarca, nakon što sam pokazao legitimaciju i vikao da sam novinar, dobio sam dva udarca od kojih sam pao", priča Žikica Stevanović.

Kaže da nije imao nameru da se opire.

"Uspeo sam da opipam svoje rane, napipao sam krv, još uvek sam sedeo na zemlji, nisam hteo da ustajem dok se sve ne stiša da ne bih opat davao neki povod njima. Nakon toga se jedan od pripadnika MUP-a, ne bih mogao tačno da kažem o kom je ogranku reč, se vratio i zadao mi, nakon što je video krvavog čoveka na zemlji i sa sve legitimacijom, koji je opet vikao da je novinar, zadao mi je još udaraca", prepričava Stevanović svoje iskustvo sa policijom tokom praćenja protesta.

Svedočenje Stevanovića najbolje govori o tome sa čime su se mediji suočavali proteklih dana u Beogradu tokom trajanja protesta u centru grada. Žikica je završio u Urgentnom centru, izašao je sa otpusnom listom na kojoj piše da je reč o lakšim povredama, a sveukupno, pet novinara, fotoreportera i snimatelja Beta je tih dana zadobilo povrede izveštavajući sa protesta.

Desetkovani mediji

"Oni nisu imali nameru da gledaju koga tuku. Oni su tukli doslovno sve. Dok sam bio na zemlji, ja sam čuo nekog mladića u pozadini koji govori - nemojte da je udarate devojku, devojka je pala. Što samo znači da su oni tukli ljudi na zemlji, tukli su devojke, tukli su koga god su stigli", nastavlja priču Stevanović.

Glavni u odgovorni urednik novinske agencije za koju Stevanović radi - ističe da je, zbog malog broja novinara, taj medij desetkovan. Dragan Janjić upozorava da, ukoliko nije moguće zaštiti novinare, Srbija kao društvo propala.

"Jer onda će javno da paradiraju kriminalci i nasilnici, a oni koji bi trebalo da rade u javnom interesu, to jest novinari, moraće da se kriju", kaže Janjić.

Vesna Radojević, novinarka portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) kaže da u njihovoj redakciji niko nije dobio batine, ali i njeno svedočenje govori o tome da su ove demonstracije bile drugačije od dosadašnjih i da su se mediji praktično našli između dve vatre i na udaru obe strane - i policije, i demonstranata.

"Mi smo imali prve dve večeri, u kojima su žandarmerija i policija bili malo agresivniji prema novinarima. Kada smo mi želeli da snimamo akcije, bacanje suzavaca, kako oni hapse i udaraju ljude po ulicama - te snimke su svi mogli da vide, oni su se trudili da to suzbiju i vikali su - ne snimaj, skloni telefon", priča za Glas Amerike Vesna Radojević.

Ukazuje da se treće večeri protesta dogodila promena.

"Žandarmerija se tu malo povukla, nisu više napadali novinare, ali su onda novinari počeli da dobijaju kamenice od strane demonstranata. E od te večeri je čitava stvar postala nažalost nasilnija prema novinarima", kaže Radojević.

Po njenim rečima, novinarska udruženja su nakon toga počela da dele novinarima fluoroscentne prsluke sa natpisima "press", ali su ona i ostale kolege zazirali da ih obuku:

"Mi smo svi, već od treće večeri imali gas maske. Svi smo imali te pres legitimacije, svi smo imali možda i neke kacige sa strane, ali si onda uvek zazirao - da li sam ja sa svom ovom opremom zapravo meta", pita se ona.

Devedesetih je bilo drugačije

Kao pripadnik starije generacije novinara koji pamte i devedesete godine, kada su protesti održavani svakodnevno širom Srbije, Dragan Janjić kaže tada je bilo daleko lakše biti novinar nego danas. Tada su se, kako priča, novinari sklanjali samo od policije, dok im sa strane protestanata nije pretila nikakva opasnost.

Sada se i sa vrha države stvara klima da su novinari neprijateloji države i da su zaslužili ovo što ima se događa, podvlači glavni i odgovorni urednik agencije Beta.

"Stvara se klima, politička klima jer vi imate neprekidno od strane vlasti, uključujući i predsednika, napade na neke novinare koji ga ne vole. I onda se stvara takva klima da je moguće napasti novinare. Zaštita bezbednosti počinje upravo tu, na stvaranju klime. A posle, kada se dešavaju ovakve stvari - to se vrlo teško zaustavlja. Jer stvorili ste atmosferu u društvu, za šta je najodgovornija vlast, u kojoj su svi koji drugačije misle neprijateolji i mogu da budu potencijalne mete", nastavlja Janjić i primećuje zanimljiv detalj da su se oni koji su napadali medije upravo obaveštavali i informisali o događajima u Beogradu upravo iz medija čije su novinare napadali.

"Na N1 se vidi snimak dečka koji ih je napao", primećuje Vesna Radojević i podseća da je novinarskoj ekipi bacio opremu.

"To ne radi neko ko ne zna da će sutra da bude zaštićen. Jer je mnogo čudno. Za to mislim da je to organizovano. Jer, to je sve išlo lajv i žandarmerija nije izlazila da nas zaštiti. Ti ljudi su snimljeni. Kakva je ta naša policija ako ne mže da nađe ljude koji se na kameri vide koji su ljudi napali medije", dodaje Vesna Radojević.

Dragan Janjić smatra da i reakcije iz sveta - što medijskih udruženja, što nosilaca vlasti moraju da budu jasnije i oštrije prema ovakvim događajima u Srbiji:

"Uvek je dobro da reakcije iz sveta budu jače, jer ovde se jedino reaguje nažalost na reakcije iz sveta. To je jedino na šta reaguju vlasti. Mi očekujemo da će se to nastaviti, da ćemo i dalje nastaviti da dobijamo podršku", kaže Janjić.

Na kraju, Žikica Stevanović kaže da će tužiti nadležne za ono što mu se dogodilo dok je kao novinar izveštavao sa protesta u Beogradu.

"Znaću više u narednih par dana, kada se završe konsultacije sa Betinim pravnim timom, kada uobličimo tužbu i predamo je", ističe u razgovoru za Glas Amerike.

Tokom prvih večeri protesta privedene su i povređene stotine ljudi – među kojima su bili demonstranti, novinari, policajci, političari. Zbog nasilja nad novinarima prethodnih dana reagovala su međunarodna i domaća novinarska udruženja - tražeći da se prekinu i istraže svi napadi novinare i medijske radnike koji su se dogodili prethodnih dana.