Srpske stranke predale kandidature za izbore na Kosovu

U ponoć ističe rok za predaju lista političkih subjekata i nezavisnih kandidata za predstojeće vandredne parlamentarne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Od srpskih političkih subjekata kandidature su za sada predale dve partije i jedna koalicija.

Srpska lista, koja je kako je više puta isticano, državni projekat Republike Srbije, prijavila je danas Centalnoj izbornoj komisiji učešće na vanrednim parlamentarnim izborima.

Na listi se nalazi 17 kandidata. Predsednik ove partije Goran Rakić rekao je je ova stranka odluku o učešu na izborima donela u konslultacijama sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vućićem i da očekuje 10 poslaničkih mandata.

“Na ovim izborima Srpska lista će imati najbolje kandidate na toj listi. Kandidate koji će se u Skupštini, a ne na ulici boriti za veća prava i za bolji život i za interese srpske zajednice. I ne samo Srba, već i Goranaca, Bošnjaka, Roma, Aškalija i svih onih drugih kojima je bolji život u interesu i opstanak Srba na Kosova i Metohije”, rekao je Rakić.

Od srpskih političkih subjekata na izborima ce učestvovati i Samostalna liberalna stranka i koalicija “Sloboda” koju čine Progresivna demokratska stranka i Nova partija Kosova.

Predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović takođe očekuje pobedu i 10 poslaničkih mandata.

“Ono što očekujemo od ovih izbora i pored činjenice da se već vidi da će kampanja biti više nego prljava, da su veliki pritisci, ali bez obzira na sve te stvari, mi očekujemo pobedu na ovim izborima. Pre svega zbog činjenice što su na listi ljudi koji su domaćini, pošteni ljudi, hrabri ljudi koji su svojim imenom i prezimenom i prezimenom svoje porodice garant pre svega opstanka naše zajednice na ovim prostorima”, kazao je Petrović za Glas Amerike.

Koalicija “Sloboda” predala je kandidaturu sa osam kandidata za poslanike, koji su iz skoro svih regiona Kosova.

“Svakako očekujem i mislim da je apsolutno realno da budemo deo parlamenta. To se vidi recimo po svim analizama koje sam ja do sada video, vidim po onim ljudima koji su analitičari, koji znaju da procene situaciju i vidim po opštem utisku u narodu. To je po meni vrlo realna stvar. Sada da li ćemo mi moći jednog, dva ili tri poslanika da “izboksujemo”, da tako kažem, ili “izguramo” to će zavisiti od uslova na terenu”, kazao je za Glas Amerike Nenad Rašić, predsednik Progresivne demokratske stranke, koja je deo koalicije “Sloboda”.

Među albanskim partijama kandidature su za sada podnele dve koalicije Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradiaja i Socijaldemokratska partija Kosova Špeda Ahmetija. Dok drugu koaliciju čine Socijaldemokratska inicijativa Fatmira Ljimaja, Alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i Partija pravde Ferida Aganija.

Ostale najveće albanske paritije Demokratski Savez Kosova, Demokratska Partija Kosova i Pokret Samoopredeljenje na izbore će ići samostalno.

Od ostalih manjinskih stranaka učešće na izborima za sada su prijavili Ujedinjena romska partija i koalicija Vakat koju čine Demokratska stranka Bošnjaka, Demokratska stranka Vatan i Ujedinjena stranka Bošnjaka.

Izborna kampanja za parlamentarne izbore koji će biti održani 6. oktobra trajaće 10 dana u peridu od 25. septembra do 4. oktobra.