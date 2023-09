Počela Nedelja ponosa, LGBT zajednica traži da vlasti istaknu zastave duginih boja

Pod sloganom “Nismo ni blizu”, ali i pod zaštitom velikog broja policajaca, danas je tačno u podne kod spomenika “Pobednik” na Kalemegdanu otvorena beogradska Nedelja ponosa 2023.

Kako je tom prilikom izjavio Goran Miletić, direktor Beograd prajda, ove godine nema puno razloga za optimizam – kako u pogledu samog prajda, tako i što se tiče odnosa srpskih vlasti prema LGBT zajednici.

“Nema nikakvih pozitivnih promena kojima bismo najavili otvaranje ovogodišnje nedelje ponosa, nema ničeg šarenog. Situacija za nas kao LGBT zajednicu je mnogo lošija nego u ranijem periodu”, rekao je Miletić i naglasio da ne postoji nikakvo interesovanje vlasti da se nešto uradi, da se bilo koji od zahteva LGBT zajednice u Srbiji ispune.

Po njegovim rečima zahtevi ove zajednice se nisu menjali, ali nisu ni usvojeni od 2014. godine, a reč je “o običnim, životnim zahtevima, onome što je potrebno svakome za pristojan život”.

Osnovni zahtevi LGBT zajednice su donošenje zakona o istopolnim partnerstvima, zakona o rodnom identitetu, uključivanje ove teme u obrazovni sistem, uključivanje u lokalne akcione planove, izvinjenje svima koji su osuđeni do 1994. godine po Krivičnom zakoniku za protivprirodni blud, deklaracija protiv homofobije, uključivanje u zdravstveni sistem leka za preekspozicionu profilaksu PrEP i PE.

Ove godine, LGBT zajednica je izašla i sa jednim neuobičajenim zahtevom, rekao je Miletić:

“Mi smo pokušali čak da pošaljemo vlastima još jedan zahtev, da simbolično makar stanu iza LGBT zajednice i da istaknu zastave duginih boja ovih dana dok je Nedelja ponosa, i videćemo da li će to biti slučaj.”

On je najavio da će trasa ovogodišnje šetnje, koja se održava 9. septembra, biti ista kao i 2019. i 2021. godine – od parka Manjež do Vlade Srbije, zatim ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana, do Trga Nikole Pašića, pa Ulicom kneza Miloša i opet u Manjež, gde će biti organizovan kulturno-umetnički program koji će trajati do ponoći.

Miletić nije znao da odgovori na pitanje da li, kao i ranijih godina, na predstojeću Nedelju ponosa doći premijerka Srbije i drugi predstavnici vlasti:

“Mi već nekoliko godina ne zovemo predstavnike vlasti na Prajd. Na prajd se ne zove, na prajd se dolazi kao što svi dolaze na prajd, ali postoji neka praksa da su predstavnici državnih organa dolazili na prajd svake godine. Kao i predstavnici medija, ambasada, iz skupštine Srbije su dolazili mnogi. Dakle, svako onaj ko smatra da mu je mesto na prajdu treba da dođe tog dana”.

Nora Jankovič, trans osoba i aktivistkinja kolektiva Talas TIRV je rekla da pripadnici LGBT zajednice doživljavaju nepoverenje i otvoreno ponižavanje kada se obrate za pomoć nadležnima, da se zakoni protiv diskriminacije jedva primenjuju, da njih zakon ni ne prepoznaje, kao i da ne postoji ni definicija rodnog identiteta.

Ona je ocenila da se ne može dopustiti dalje odlaganje procedure za usvajanje jedinstvenog zakona o rodnom identitetu koji bi štitio ličnu i telesnu autonomiju trans i interseks osoba, zabranio sve oblike pritiska i prisile na medicinske procedure na koje nisu sami pristali.

U izjavi za Glas Amerike šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre je rekao da je ova godina je još jedna prilika za podsećanje da još postoji problem sa diskriminacijom mnogih građana, da EU stoji uz ovu zajednicu i uz svakoga ko pati od diskriminacije:

“Nadamo se da će ova nedelja pomoći da se podigne svest onih koji kreiraju politiku, ali i celog društva, za potrebu da se smanji diskriminacija, za borbu protiv homofobije. I nadam se da ćemo ove nedelje videti događaje i šetnju u subotu bez ikakvih problema, da ljudi mogu slobodno da demonstriraju i da će to pomoći da se podigne svest”, rekao je Žiofre.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je ocenila da je ove godine, u odnosu na 2022. godinu, "atmosfera drugačija, bez velikih tenzija" i da očekuje da ovogodišnja Parada ponosa prođe dostojanstveno i bezbedno po sve učesnike, bez ikakvih manifestacija ekstremizma.

S obzirom na to da se ovaj događaj održava u podnožju spomenika Pobednik, ona istakla da veruje u pobedu:

“Mislim da mi kao društvo imamo dovoljno snage da prevaziđemo različite probleme, ali sam uvek i vrlo oprezna i mogu da razumevam sve društvene procese, jer su i mnogo razvijenija društva od našeg na ispitu. I na nama ostaje obaveza da bez obzira koliko su te globalne i društveno-političke okolnosti kompleksne da nastavimo da radimo da štitimo ljudska prava u svim okolnostima”, rekla je Janković i naglasila da podržava pripadnice LGBT zajednice jer su česti slučajevi diskrimacije tih osoba.