Miletić: Šetnja će biti održana i u slučaju zabrane

BEOGRAD - Kompletan program Europrajda, koji uključuje celu nedelju ponosa, koncerte i šetnje će biti održana, poručio je Goran Miletić, jedan od organizatora ovogodišnjeg Europrajda koji se od 12. do 18. septembra održava u Beogradu.

Kako je rekao na konferenciji održanoj ispred Skupštine Beograda, organizatori su odlučni da se šetnja desi prema planu, jer, kaže Miletić, Europrajd ne može biti bez šetnje.

“Svesni smo toga da policija može doneti odluku o zabrani, suočavali smo se sa tim ranije, kroz istoriju Beograd prajda, jer smo imali četiri zabrane i ja sam više puta ponovio da su sve te četiri zabrane bile protivustavne. Dakle, ukoliko bi se desila zabrana mi bi smo i dalje i uprkos tome šetali”, rekao je Miletić i dodao da su organizatori spremni za kompromis a ne za konfrontacije.

Po njegovim rečima, može da čak razgovarati i o samoj trasi, njenom eventualnom skraćenju, ali šetnja mora biti u centru grada, a ne negde na drugom mestu u Beogradu, ističe Miletić i podseća da će se za dva dana, to jest u subotu o održavanju Europrajda razgovarati i na sednici Saveta za nacionalnu beznednost.

“To definitivno nije događaj za Savet za nacionalnu besbednost. Međutim, ako se setite ranijih godina – to nije prvi put sa Savet za nacionalnu bezbednost donosi odluke, da razgovara o tome, da razmatra to. Mi smo u ovoj zemlji nekako navikli na to da je to nekakvo bezbednosno pitanje. Mi tu ne možemo ništa, ali ako je to potrebno mi podržavamo državu da održi sednicu Saveta. On će imati neke druge tema na dnevnom redu, ali pozivamo da doda i ovu temu na dnevni red i da razmatra Europrajd i da o tome donese odluku”, rekao je Miletić.

Po njegovim rečima niko nije otkazao učešće na skupove, svih šezdesetak najavljenih gostiju iz inostranstva dolaze na beogradski prajd – počev od 15 evroparlamentaraca, do evropske komesarke za ravnopravnost Helene Dali i potpredsednice belgijske vlade. Zbog svega što se poslednjih nedelja događalo u Srbiji oko održavanja europrajda dolazak je najavio i izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, rekao je Miletić i dodao da niko od srpskih zvaničnika nije najavio dolazak na beorgadski prajd.

Kako je još rekao, organizatori su u svakodnevnoj kominikaciji sa vlastima, predstavnicima grada i policijom, a vlada je bila konstruktivna u smislu sistematskog sastajanja sa organizatorima prajda.

Takođe naknadno će biti objavljeno gde će biti održano svečano otvaranje Europrajda, s obzirom da je gradonačenik Beograda Aleksandar Šapić rekao da neće dopustiti da se u Skupštini grada održi otvaranje Euronedelje ponosa, rekao je Miletić i ponovio da ne veruje da će Europrajd biti zabranjen jer kako kaže, to nije u interesu države niti bilo koga u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za subotu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako navodi RTS, očekuje se da glavne teme sednice koja počinje u 8 ujutru budu situacija na Kosovou, energetska kriza, bezbednosni izazovi.