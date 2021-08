Štiti li se Nebojša Stefanović snimcima predsednika Vučića?

Novi momenat u slučaju kriminalne grupe Veljka Belivuka uneo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavom da će on i ministar policije Aleksandar Vulin podneti sami protiv sebe krivičnu prijavu zbog ove afere koja od februara potresa Srbiju.

Uz tekst u francuskom Le Mondu o vezama kriminalnih klanova sa najvišim državnim zvaničnicima u Srbiji i Crnoj Gori, bivši ministar unutrašnjih poslova Božo Prelević ističe da Srbija nije više samo regionalni, već problem cele Evrope i da je za očekivati ozbiljniji reakciju Brisela i Vašingtona posle ovdašnjih dešavanja.

A po rečima Prelevića, već i samo podnošenje lažnih krivičnih prijava je krivično delo.

"Da oni ne veruju tužilaštvu i policiji, da nisu apsolutno njihovi ne bi ni podnosili krivičnu prijavu i ne bi trčali na taj poligraf. Na svaku treću informaciju trče na poligraf da dokažu da su oni u pravu. I nigde se poligraf nije toliko upotrebljavao kao sredstvo istine – to mu dođe kao nekakav serum istine u Srbiji", smatra Prelević.

Advokat Vladimir Gajić dodaje i da se radi o dvojici visokih državnih zvaničnika, zbog čega u ovoj najavi podnošenja krivičnih prijava protiv sebe samih da postoji i krivično delo ometanja pravde.

Gajić podseća i da je juče bivši ministar unutrašnjih poslova, sadašnji ministar odbrane Nebojša Stefanović izneo u javnost podatke da je u celom slučaju pomogao i američki FBI, što je iste večeri demantovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši da je hvatanje Belovukovog klana isključiva zasluga srpske policije:

"Ja bih rekao da on veruje da nije tačno jer on o toj istrazi nije bio obavešten. Obično niste obavešteni kada ste predmet istrage. I to je ono što je njegov problem. Stefanović je, napominjem, kada je govorio o saradnji srpske policije i FBI u ovom slučaju se pozvao na šefa FBI", kaže Gajić.

Prelević ocenjuje i da predsednik Srbije optužuje ministra odbrane i koordinatora svih službi bezbednosti da mu radi o glavi zajedno sa kriminalnim klanom.

"Imate ministra odbrane koji precizno gađa kad kaže – ta grupa je uhvaćena uz pomoć FBI. Kad on to kaže, on kaže u FBI imaju sve snimke i svu konverzaciju. Ta konverzacija sasvim sigurno čuva Nebojšu Stefanovića. Čim vi ovde imate napad predsednika na svog koordinatora tajnih službi tvrdeći da on sarađuje sa organizovanom kriminalnom grupom, a imate ministra odbrane koji u stvari na jedan skriveni način štiti svoj život tako što ima kod sebe snimke telefonskih razgovora koje je obavio predsednik", kaže sagovornik Glasa Amerike.

Prelević očekuje da posle svega što se u vezi sa kriminalom događa u Srbiji međunarodna zajednica više ne sme da gleda kroz prste i da mora da izvrši veći pritisak na vlasti u Beogradu. Između ostalog, kaže Prelević i tako što će im blokirati račune u inostranstvu ili im uskratiti ulaske u pojedine države.