"Fotografije ubijenih Vučićev pokušaj da skrene pažnju sa pitanja ko je iz vlasti sarađivao sa kriminalcima”

Javnost u Srbiji mogla je u subotu, u udarnom večernjem terminu na svim nacionalnim televizijama, da vidi fotografije unakaženih i raskomadanih leševa muškaraca za čija se ubistva sumnjiči grupa na čelu sa Veljkom Belivukom, vođom navijačke grupe “Principi” FK Partizan. Fotografije su puštene tokom konferencije za novinare predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj se razgovaralo o borbi protiv organizovanog kriminala. Predstavnici vlasti pravdali su objavljivanje uznemirujućeg sadržaja time što građani treba da vide surovost Belivukove grupe sa kojom se država uhvatila u koštac, ali sagovornici Glasa Amerike kažu da je posredi nešto drugo i da mahanje fotografijama i cela konferencija služe da skrenu pažnju sa glavnog pitanja: ko je iz države sarađivao sa ovom kriminalnom grupom.

“U ovom slučaju mi vidimo dva pravca: jedan je iskren pokušaj da se stane na put tim određenim kriminalnim grupama. Očigledno je reč o grupama koje su uz direktnu ili indirektnu podršku dela vlasti došle do takve pozicije da budu, što kaže Vučić, jači od države. Na drugoj strani, istovremeno se čini sve da se minimizira podrška dela vlasti razvoju tih kriminalnih grupa. I nažalost mi vidimo da je ovaj put sada prioritetniji i da se čini sve da se spreči da na videlo izađe ko je sve pomagao stvaranje, narastanje i sazrevanje velikih kriminalnih grupa”, kaže za Glas Amerike analitičar i marketinški stručnjak Cvijetin Milivojević.

On podseća da je predsednik Srbije uveravao javnost da ne treba da vidi potresne snimke ubistva Olivera Ivanovića ili saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi u Doljevcu kada je vozilo visokog funkcionera SNS Zorana Babića udarilo u automobil ispred i usmrtilo Staniku Gligorijević, ali da su ove, mnogo eksplicitnije fotografije, prikazane javnosti u prajm tajmu.

"Sve je u funkciji tog spina. Dakle, da se ljudi bave pitanjima tipa 'dokle ljudski mozak može da ide, kako mogu tako da rade sa živim stvorovima, kakvi su to monstrumi', umesto da postavljaju i ta pitanja, ali i pitanje kako smo došli do ovoga i kako je moguće da neki navijači Rada ili Zvezde budu prekomandovani na tribine Partizana i preuzmu vođstvo na tribini Partizana. Ljudi koji prate sport ili navijaju će razumeti. Nisu ti ljudi tek tako došli na tribinu Partizana. Dvojica glavnih, jedan je pokojni, (Aleksandar Stanković, prim.nov) drugi je u zatvoru (Veljko Belivuk, prim.nov) su se deklarisali kao navijači drugih klubova… Ovde se sve čini da se minimizira suština problema: Aleksandar Vučić ne želi da prizna da su njegovi najbliži saradnici upravo ti ljudi koji su i napravili taj sistem i kriminalnu grupu i dosetili se da je to kriminalna grupa tek onog trenutka kada je ona počela da preti i samom Vučiću i vrhu vlasti. Onog trenutka kada je taj monstrum koga su oni napravili pretio da pojede i svog neformalnog oca”.

Iako tabloidi u Srbiji spekulišu o tome ko je iz vlasti mogao sarađivati sa grupom Veljka Belivuka, za sada niko nije uhapšen. Belivuku i 19-orici njegovih saradnika ponovo je produžen pritvor za još 30 dana. Osim otmica, nedozvoljenog posedovanja oružja i tri ubistva, na teret im je stavljeno i četvrto, što je objavljeno na konferenciji za novinare predsednika Srbije.

Novinarka portala KRIK Milica Vojinović, koja dugo prati Belivukovu grupu, kaže da je informacija o četvrtom ubistvu ujedno bila i jedina novost koju je javnost mogla da sazna na toj konferenciji.

“Ostalo je bilo nastavak neke kampanje koja traje već mesecima i pre nego što je grupa uhapšena, kroz tabloide, izjave predsednika i ministara, koja ima za cilj da pokaže, pretpostavljam, kako se ova država bori protiv kriminala. Tu ima drugih stvari koje nama pokazuju da ta borba nije daleko otišla koliko bi trebalo. Važno je da pomenemo da ta grupa nije od juče, čak ni od 2019. kako se u istrazi navodi, ta grupa deluje od mnogo ranije, ali nešto se u vlasti sada dogodilo da oni predstave kako su tek saznali za tu grupu i kako se bore sa tim”.

Fotografije objavljene uprkos apelima roditelja nestalih mladića

Milica Vojinović je i autorka priče KRIK-a o roditeljima čija su deca nestala, i za čije se nestanke pretpostavlja da su povezani sa Belivukovom grupom.

Ti ljudi su apelovali na predsednika Srbije da ne objavljuje fotografije i snimke žrtava za čije se likvidacije sumnjiči Belivukova grupa. Ali, predsednik ih je samo delimično poslušao, jer su objavljene fotografije unakaženih tela, uz opasku da je reč o jednom navijaču Partizana i jednom navijaču Crvene Zvezde, ali ne i dugo najavljivani “šokantni” snimci koji su sada u rukama policije.

"Oni su molili predsednika da se te stvari ne prikazuju jer prosto ti ljudi, što je potpuno razumljivo, nisu spremni da gledaju takve stvari na televiziji. Posebno kada znamo da su dve godine pokušavali da saznaju od policije i institucija koje rešavaju te nestanke, nisu mogli da saznaju ništa i nailazili su na zid ćutanja i odbijanja...Jedan od njih je pronađen zakopan u Sopotu i njegova majka je, kada smo pričali o tome da su apelovali na predsednika da ne pušta snimke, rekla da ona ni ne zna u kom stanju je pronađen i da ne želi da na televiziji gleda šta se događalo. Mogu da zamislim i kako je onima čije su fotografije objavljene. Predsednik je rekao da neće reći ime, ali su dali detalje koji ukazuju na to o kome je reč, a onda su tabloidi kako smo već navikli, to sutradan produbili i objavili ko su dva muškarca. Nije čak poenta, to su roditelji isticali, da ne žele da vide svoju decu, nego neće da vide ništa, jer ne žele da nagađaju šta se sa njihovom decom dogodilo i da li su prošli kao oni čije fotografije su prikazane”, kaže Vojinović.

Novinarka KRIK-a podseća da rat dva suprotstavljena kriminalna klana, škaljarskog i kavačkog kojem je navodno bliska Belivukova grupa, traje već sedam godina, te da su građani mogli da vide likvidacije i pre ove konferencije za novinare.

“Pre svega, građani nisu u obavezi da budu upućeni u okrutnost svake kriminalne grupe, to je posao države i policije i drugih institucija koje su očigleno već zakasnile sa ovim hapšenjem i rasturanjem ove grupe, iako je to hapšenje pozitivna stvar. Da se to dogodilo ranije, a godinama ranije je grupa bila aktivna, neki od tih zločina bi bili sprečeni, ne bi se ni dogodili. Sada je već kasno da se građanima pokazuje ta okrutnost”.

Istragu o slučaju Belivukove grupe vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal, ali su se mnoge informacije o toj grupi već našle u tabloidima.