Biber: Potreban novi proces Beograda i Prištine jer je dosašnji doveo do napada u Banjskoj

Skoro mesec dana nakon napada u Banjskoj i svega što se tada dogodilo, deluje kao da je priča o dijalogu za Beograd i Prištinu skrajnuta.

Kako smatra Florijan Biber, profesor Univerziteta u Gracu, sadašnja situacija najviše podseća na krizni menadžment kako bi se izbegla neka nova eskalacija, ali da se ne vidi kako postići nekakvo održivo rešenje:

“Neka vizija kako se vratiti u jedan proces koji će voditi do te normalizacije o kojoj pričamo – to ne vidim trenutno. I to ima veze sa tim da je sadašnji proces bio pogrešan i u tom smislu Banjska i događaji su rezultat neuspešnog procesa. Znači treba neki potpuno novi proces”, kaže Biber u razgovoru za Glas Amerike i ukazuje da ne postoji prostor za rešavanje ovog problema zbog toga što je pažnja negde drugde – pre svega na Bliskom istoku, u Ukrajini ili na predstojećim izborima u Evropskoj uniji.

On smatra da dosadašnji briselski plan i nije bio loš, ali da je pristup bio pogrešan i da je umesto toga trebalo ići na obavezujući dogovor, potpisan od obe strane i sa vremenskim okvirom u kome je sve tačno definisano, gde je jasno ko šta mora i do kada da uradi.

“Ja mislim da taj pristup u kome se kaže – dobro, nije potpisao, ali jeste dogovor – od početka je bilo jasno da to ne može da donese rezultat ako nije jasno sa obe strane da su prihvatili i da prihvataju svaki korak prema implementaciji rešenja. To je problem”, ističe Biber i naglašava da je greška i u tome što niko ne govori šta tačno za društvo znači proces normalizacije.

“Normalizacija odnosa Srbije i Kosova je nemoguća ako, pogotovo srpsko društvo ne prati taj proces. I niko nije govorio šta srpska vlada mora da uradi da pripremi društvo za normalizaiciju odnosa. To ne znači sad priznanje Kosova, ali znači da se spusti tenzija, da bude manje govora mržnje prema Kosovu. Ako se gleda rečnik danas u Srbiji – on je puno gori nego što je bio pre 10 godina. Znači pre deset godina niko nije govorio “takozvano Kosovo”, ta reč nije bila u upotrebi. A sad je normalno da se to govori o Kosovu”, ističe Biber.

S obzirom da je američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil nedavno rekao da rešenje treba tražiti u smeru da Kosovo mora da formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), a da Beograd sa druge strane mora da prihvati međunarodno učešće Kosova, Biber smatra da to nije dovoljno i da pre toga mora da se sprovede ozbiljna istraga o tome šta se dogodilo u Banjskoj, da se nađu i kazne krivci kako se takvi događaji ne bi ponovili.

Ne možemo da glumimo kao da se događaj u Banjskoj nije desio - to je ipak bila ozbiljna pretnja bezbednosti ne samo Kosova, nego i celog regiona, smatra Biber:

“Takođe taj kult heroja koji smo videli u Srbiji, koji se gradi u smislu da se napadači pretvaraju u heroje je neprihvatljivo i to treba osuditi. To treba da bude jasno da ne može da se gradi neki dogovor, neki sporazum ako se u isto vreme gradi kult heroja onih koji ubijaju policajce. U tom smislu vidim te izjave kao iluzorne, da oni misle da se može vratiti situacija ne vreme pre Banjske kao da ništa nije bilo. To po mom tumačenju nije moguće”.

Po njegovom mišljenju ovakvoj situaciji doprinosi i dvostruki govor kojim se služi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada jedno priča za međunarodnu javnost, a nešto drugo unutrašnju upotrebu uz poruku da on ne može da normalizuje odnose sa Kosovom jer to javnost u Srbiji neće prihvatiti. Tako se ne vidi da je on odgovoran za tu javnost u Srbiji, kaže sagovornik Glasa Amerike:

“Javnost u Srbiji je dosta nacionalistička i mnogo je manje spremna za kompromis nego pre 15 godina, kada je bombardovanje bilo mnogo bliže, kada deklaracija o nezavinosti Kosova bila bliža. A sad je ta javnost manje spremna i to nije nešto što se dogodilo preko noći, nego to sistematski građeno od strane vlasti i to ne može da se ignoriše. To je omogućavalo Banjsku, to je omogućavalo te tenzije, i bez promene na tom nivou biće nemoguće suštinsko poboljšanje odnosa”, kaže Biber.

On smatra da će se tema Kosova i Banjske koristiti i u predstojećoj predizbornoj kampanji i to na način koji je mnogo puta viđen u Srbiji – opozicija se optužuje da je ili nedovoljno prosrpska ili da je pak previše ekstremna i da je SNS pozicionirana negde između ta dva stava:

“To znamo iz devedesetih godina – Milošević je radio isto. On je imao Šešelja sa jedne strane koji glumi da je radikalniji od njega i onda je optuživao opoziciju da su izdajnici. Znači postoji da ista dinamika koju će Vučić koristiti u predizbornoj kampanji i zbog toga naravno ne očekujem ništa drugo od njega. Ne znam zašto još neki zvaničnici EU i u Americi imaju tu nadu da će on promeniti suštinski. On je na vlasti sada više od decenije i uvek se vraćao na taj način vladavine”, kaže na kraju Florijan Biber.