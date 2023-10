Bošković za Glas Amerike: Povratak vojske na Kosovo je iluzija

Napad i ubistvo policajca kod mesta Banjska na sveru Kosova doneo je novi rast napetosti na Balkanu, a dok vlasti u Beogradu, uprkos pozivima Zapada na smirivanje situacije, tvrde da je Vojska Srbije spremna da se vrati na Kosovo, vojni analitičar i funkcioner opozicionog Pokreta Srbija centar Petar Bošković tvrdi da su takve najave nerealne.

“Ulazak vojske na Kosovo je iluzija, da se mi ne lažemo. Jer samo dva minuta pre toga ga je demantovao sam general Mojsilović koji je rekao da je i 14 hiljada ljudi, koje su imali dva puta na granici, a sada osam hiljada, jako malo za bilo kakvu veću akciju, čak samo severa Kosova”, kaže za Glas Amerike Petar Bošković, nekadašnji načelnik Uprave za odnose sa javnošću.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević istakao je u ponedeljak da je rukovodstvo Srbije godinama unazad, a naročito od dolaska Aljbina Kurtija na vlast upozoravalo domaću i međunarodnu javnost na, kako je rekao, fizički progon srpskog naroda sa Kosova i poručio da će Vojska Srbije (VS) reagovati ako dobije takvu naredbu:

„Ukoliko Vojska Srbije dobije takvu naredbu od predsednika Srbije kao vrhovnog komandanta – da njene jedinice uđu na prostor Kosova i Metohije kao deo Republike Srbije – Vojska Srbije će takav zadatak izvršiti efikasno, profesionalno i uspešno. A i tada bi to prethodno najavili jedinicama, odnosno komandi KFOR-a. Ne bismo radili nikome ništa iza leđa, apsoutno poštujući norme međunarodnog javnog prava, odnosno norme ratnog prava“, rekao je Vučević i dodao da Srbija do danas nije morala da donosi takvu odluku i da će učiniti sve da se i u budućnosti izbegne takav razvoj događaja.

U obraćanju medijima iz beogradskog Doma vojske on izjavio da navode o prekomernom angažovanju Vojske Srbije u blizini administrativne granice sa Kosovom u danima posle oružanog napada u selu Banjska, vidi kao „kontinuiranu kampanju protiv Vojske Srbije (VS)“ koju karakteriše kao neprimerenu i neodgovornu.

Načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović takođe demantuje navode o prekomernom vojnom angažovanju, kako ističe, „naročito one iz Vašingtona i Brisela“ i kaže da je bilo većeg prisustva vojske na administrativnoj liniji, kao što je to bio slučaj prilikom prethodnih kriza.

„Obaveštavam vas da u skladu sa naređenjim vrhovnog komandanta nije bilo podizanja pune borbenosti Vojske Srbije, već samo pojačano prisustvo u kopnenoj zoni bezbednosti i u zahvatu administrativne linije. Posle izbijanja bezbednosne krize, VS je poštujući i sprovodeći naređenja, podigla prisustvo u zahvatu kopnene zone bezbednosti 25. septembra. Podsećam vas da smo u decembru imali bezbednosnu krizu, isto kao i u maju. Na osnovu naređenja predsednika Srbije, tada smo podigli borbenu gotovost i imali smo 14.000 pripadnika VS. Tada nikom nismo parali oči ili zasmetali, nikog nije bilo briga“, rekao je Mojsilović i dodao da u ovom trenutku Vojska Srbije ima 4.500 angažovanih pripadnika u kopnenoj zoni bezbednosti i da je režim rada vraćen „u normalu“.

Istakao je i da Srbija i njena vojska imaju odličan odnos i saradnju sa KFOR-om, zasnovanu na uzajamnom poštovanju i da Vojska Srbije smatra da je korisno obezbediti veće prisustvo jedinica KFOR-a u sredinama gde žive Srbi, kako bi se popravila njihova pozicija.

Mojsilović je demantovao i tvrdnje kosovskog ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svećlje da se grupa Milana Radoičića za napad u Banjskoj pripremala u centralnoj Srbiji, na poligonu Vojske Srbije na Pasuljanskim livadama.

„Obaveštavam vas da Milan Radoičić nije učestvovao na obuci na Pasuljanskim livadama, nije ispalio nijedan metak ili granatu niti prisustvovao nijednoj aktivnosti. Pozivan je na vežbe, ali se nije odazivao“, rekao je Mojsilović dodavši da su građani sa Kosova deo integralnog sistema popune rezervnog sastava Vojske Srbije.

Ipak, navode da se Radoičić sa svojom grupom spremao za napad i na prostoru hotela „Grej“ na Kopaoniku koji je u njegovom vlasništvu, Mojsilović nije želeo da komentariše rekavši da „šta on radi na privatnom imanju, to nije stvar Vojske Srbije“.

Na konferenciji za medije Vučevića i Mojsilovića novinarima nije data prilika da postave pitanje.

Bošković: Vučić napustio bojište

Komentarišući navode koje su u ponedeljak izneli ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, vojni analitičar i član Pokreta Srbija centar Petar Bošković rerkao je za Glas Amerike da je tu ključna poruka Vučevića o ulasku vojske na Kosovo ukoliko bi to predsednik Srbije Aleksandar Vučića naredio.

“Ja ću da vas podsetim da kada je Srbija ulazila na Kosovo i kada se dešavalo to što se dešavalo 1998. i 1999. godine bilo angažovano aktivnih više od 120 hiljada pripadnika vojske. Plus ministarstvo unutrašnjih poslova – negde više od 140 hiljada angažovanih ljudi pod oružjem je bilo. Prema tome, mi niti imamo tu snagu, niti imamo tu moć da sa 20 hiljada aktivnih, bez ovih što su napuštali u zadnje vreme, uđemo na Kosovo. Prema tome to je jedna iluzija”.

Prema njegovom mišljenju, sve što se trenutno događa na severu Kosova je posledica loše politike koja se vodi poslednjih deset i više godina. Tu nema ni ozbiljne diplomatije, ni ozbiljne politike, a kada Zvonko Veselinović i Milan Radoičić brane Srbe na Kosovu – onda dobijete to što ste dobili, smatra Bošković:

“On je 800 policajaca izveo iz institucija, da ne kažem sudstvo, da ne kaže sve ostalo. On je potpuno, da kažem vojnim rečnikom, napustio bojište. On je ostavio jedan otvoren prostor Kurtiju”.

Na kraju, Bošković smatra i da je general Mojsilović rekao istinu porukom da Vojska Srbije nije obučavala Radoičića i ljude koju su učestvovali u akciji na severu Kosova, kao i da im nije dala naoružanje koje su imali:

“Rekao je istinu da se oni nisu obučavali, jer da su se obučavali ovako se ne bi ponašali i ovako ne rade ljudi koje obučava vojska. I tačno je da ih vojska nije obučavala. Obučavao ih je, ako ih je uopšte neko obučavao Zvonko Veselinović i Radoičić. Ne možete očekivati od takvih ljudi da vam oni brane srpski narod na Kosovu”, rekao je Petar Bošković i naglasio da sva politička prednost koju je Beograd imao nad Prištinom poslednjih nedelja i meseci je izgubljena posle događaja u Banjskoj.

Petković: Priština iznosi laži o obdukciji

Euleks nije odgovorio na dva zahteva Srbije da se dostave zapisnici sa obdukcije dvojice Srba ubijenih u selu Banjska koji su ključni da se vidi kako su ubijeni, izjavio je direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković na konferenciji za medije i dodao da postoji izjava zaštićenog svedoka koji tvrdi da je video da je jedan od njih ubijen iz blizine.

Pokazujući medijima fotografiju ubijenog Bojana Mijailovića sa mesta pogibije, Petković je rekao da su srpski stručnjaci na osnovu nje utvrdili da je ubijen iz blizine dok je ležao na leđima, kao i da položaj noge ukazuje da je prethodno bio ranjen.

To je po njegovim rečima dokaz da Priština iznosi laži, a tome, kako je rekao, u prilog ide i nesaglasje o vremenu kada je izvršena obdukcija – Euleks navodi da je obdukcija urađena 26. septembra, a prištinske vlasti u potvrdi o smrti pominju da je obdukcija bila 25. septembra.

Petković je na konferenciji za medije ponovio zahtev da se formira međunarodna komisija, u kojoj bi bili i srpski stručnjaci, kako bi se uradila nova obdukcija tela trojice mladića koji su u nedelju sahranjeni.

“Ključno da vidimo zapisnike i fotografije sa obdukcije, kao i da saznamo koliko je bilo lekara sudske medicine na obdukcijama, ko su bili njihovi predstavnici i kakve kvalifikacije imaju”, rekao je Petković i naglasio da će Srbija nastaviti da insistira na ovim spornim pitanjima.

Prema podacima koje je izneo zbog događaja u Banjskoj i ranijih zbivanja na Kosovu za koje je odgovoran kosovski premijer Aljbin Kurti, iz četiri opštine na severu Kosova se iselilo 11 odsto stanovnika, koji strepe za svoje i živote svojih porodica, izjavio je Petković i zaključio da to dokazuje da je na delu progon i etničko čišćenje.