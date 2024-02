Analiza: Vučić i Kurti se iz Njujorka obraćali biračima, velike sile ponovile zahtev o odlaganju uvođenja evra

Vrlo je brzo zakazana, vrlo je brzo i održana i sada ostaje nekoliko pitanja, a pre svega šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da dobije sednicom Saveta bezbednosti UN i kakvi su efekti zasedanja.

Kako smatra direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) Dragiša Mijačić smatra da je ideja Aleksandra Vučića i vlade Srbije bila da se na sednici Saveta bezbednosti, na jednoj svetskoj pozornici upoznaju svet sa svim posledicama uvođenja evra kao zakonite valute i ukidanja dinara na prostoru Kosova.

„Naravno, pokušava se i da se to pitanje u dijalogu institucionalizuje i internacionalizuje u okvirima SB, ali svakako je bila ideja da se i na tom formatu razgovara o problemima koje tište srpsku zajednicu na Kosovu i problemima koje može da izazova primena uredbe o zabrani upotrebe dinara na prostoru Kosova“, kaže Mijačić.

Sa druge strane, Radomir Diklić, bivši ambasador u Francuskoj i direktor novinske agencije Beta, posmatra zasedanje SB UN iz jednog drugog, domaćeg, balkanskog ugla.

„Mislim da je njegova ideja bila da još jednom fascinira domaću javnost koja mu je naklonjena, da pokaže kako on radi i jedini se bori za Srbe, srpske interese, Srbiju na Kosovu. Sve znajući da to ne može da ima neki posebno veliki efekat“, ocenjuje Diklić.

Mijačić ističe da je i kosovski premijer Aljbin Kurti koristio govornicu u Njujorku za obraćanje svojoj publici na Kosovu, da je to viđano i mnogo puta ranije, ali da Vučić i Kurti, nisu dali ton zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

„Ovog puta pre svega ton obraćanja američke predstavnice, a i ostalih predstavnika stalnih članica SB je ono što je obeležilo ovu sednicu“, kaže Mijačić.

On naglašava da je glavni rezultat ove sednice to kako su se o problemu ukidanja dinara na Kosovu odredile SAD, Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija, a i ostale nestalne članice SB.

„Negde iz njihovih stavova možemo videti da su one uglavnom sve u razmišljanjima da je potrebno ovu odluku stornirati, da je potrebno vreme da bi se ona implementirala i da ne treba da se ohrabruju jednostrani akti koje sprovodi vlada u Prištini“, kaže Mijačić za Glas Amerike.

S obzirom na to da su Amerika i druge zapadne zemlje i pre sednice SB UN jasno poručile Prištini da se ovako velike odluke ne mogu donositi na brzinu i da je potrebno vreme za njihovo implementiranje, Dragiša Mijačić ističe da je zasedanje u Njujorku iskorišćeno da sejoš jednom izvrši pritisak na Kurtija da odloži primenu regulative o ukidanju važenja dinara na Kosovu.

Kurti je, prema njegovom mišljenju i ranije pokazao veliku dozu otpora prema porukama iz sveta i veruje da će se on tako ponašati i sada.

„Sa druge strane, pre svega SAD dale su jasno do znanja da primena ove odluke mora da se odloži, čuli smo i od nemačkog ambasadora na Kosovu, koji takođe ponavlja da primena ove odluke mora se odloži, tako da negde će se u narednim danima balansirati između Kurtijeve rezistentnosti i daljeg pritiska međunarodnih aktera“, kaže Mijačić.

Međutim, Radomir Diklić ističe da Beograd nije dobio mnogo više od onoga što je već imao kao poruke iz sveta. Ssaglasan je da su velike sile iskoristile sednicu Njujorku da još jednom ukažu nesalaganje sa žurbom koja dolazi iz Prištine.

Takođe, on demantuje i poruku premijerke Srbije u tehničkom mandatu Ane Brnabić da je zakazivanje i zasedanje SB UN veliki uspeh srpske diplomatije koja je, kako je rekla za samo 13 i po sati uspela da okupi velike sile oko pitanja Kosova i ukidanja dinara.

Međutim, Diklić ističe da zakazivanje sednice SB može jako da se oduži i da u ovom slučaju treba posmatrati i interese Amerikanaca i drugih da još jednom upozore Aljbina Kurtija.

„Postojao je interes da se na tom forumu još jednom kaže Kurtiju da bi trebalo da se privede razumu i da počne, na neki način, da poštuje to što mu njegovi ‘saveznici“ preporučuju. E sad, moguće je i da će on to da posluša. Obično tako i radi – ode pet koraka napred, pa onda malo dva se vrati, pa onda opet i sve tako. Videćemo, ali to je sve već bilo rečeno. Bilo mi je apsurdno kada je Vučić počeo da govori o našem bruto nacionalnom dohotku i direktnim investicijama. Kakve to veze ima sa temom sednice SB? Nikakve“, kaže Diklić.

On podseća da nakon sednice nije prezentovan nikakav dokument koji bi bio obavezujući za Beograd ili Prištinu.

„Tu nema neke odluke, niti može da je bude. Ono što je, na neki način, možda pozitivno, je da su neki od tih stranaca ipak u svojim izlaganjima upozorili kosovske vlasti i Kurtija da bi trebalo da se pridržava dogovora, Amerikanci su čak rekli da nije dobra varijanta da se sad uvodi evro, ali svi su govorili, na kraju krajeva i Kinezi su to rekli, da treba konačno da se sprovede dogovor o ZSO. Ali to su izjave. Tu nema zaključka, niti bilo kakve vrste zvaničnog upozorenja Saveta bezbednosti – jednostavno, ljudi su rekli šta njihove države misle, Kurti je rekao šta on misli i to se sve završilo tako", navodi sagovornik Glasa Amerike.

Kao neko ko dolazi sa Kosova, gde ima i rodbinu i prijatelje, Dragiša Mijačić kaže da za sada, makar na severu Kosova još ne postoje veliki problemi s obzirom da dinara još ima u bankomatima, u poslovnicama Poštanske štedionice. Problemi su u manjim sredinama, poput Osojana ili Goraždevca gde je, kako kaže Mijačić, bilo više upada specijalnih policijskih snaga Kosova u zgrade Pošte.

„To je negde pogodilo najsiromašnije kategorije stanovništva u ovim srpskim enklavama, tamo žive siromašni ljudi. Tako da su oni osetili mnogo više problema primenom ove odluke nego ljudi na severu Kosova. Ali to je, verujem jedan taktički potez. Verujem da će doći do pritiska i na samom severu Kosova, tako da u narednih pet do deset dana, kada nestane dinara iz bankomata, verujem da će situacija biti mnogo lošija“, kaže Mijačić.

Ipak, kako kaže, suština problema je hoće li dinar ostati u upotrebi do formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom ili neće.

„Formiranjem ZSO ta zajednica bi trebalo da preuzme u svoj sastav i institucije u oblasti obrazovanja i zdravstva, donekle i socijalne politike. Negde je bila ideja onih koji su kreirali ta ustavno-pravna rešenja vezano za ZSO, da tada i finansiranje koje dolazi iz Srbije, koje je zagarantovano i Ustavom i kosovskim zakonima, bude transparentno kroz ZSO“, podvlači on.

Sagovornik Glasa Amerike smatra i da se stavljanjem van opticaja dinara stvara nova realnost u vezi sa formiranjem ZSO.

"Onog trenutka kada Zajednica bude formirana - vi prosto više nemate institucije koje ona može da inkorporira", zaključuje Dragiša Mijačić direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER).