"Ni Vučić, ni Kurti u UN nisu govorili o pravim problemima i položaju Srba" - reakcije sa Kosova

Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pravu i potpunu istinu o položaju Srba i generalnim problemima na Kosovu nisu izneli ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić, niti premijer Kosova Aljbin Kurti, ocenili su za Glas Amerike srpski i albanski analitčari.

Književnik i novinar Živojin Rakočević smatra da je dobro što je sednica SB održana, jer je za Srbe na Kosovu o njihovom položaju svaki glas van Balkana važan, pošto, kako je istakao, o njima odlučuju drugi. Rakočević tvrdi da na sednici nisu izneti realni i životni problemi Srba, posebno ne u obraćanju premijera Kurtija.

“Suočavamo se sa činjenicom da se Kurti ponaša kao da je na drugoj planeti. Uopšte ne prihvata činjenicu da mi postojimo, sedi u onoj stolici u UN, iza njega je ministarka Gervala (ministarka spoljnih poslova Kosova Donika, prim. aut) i govori o multietničnosti, o suživotu, o pravima, o demokratiji, o kapacitetu, a da se okrene pozadi i pogleda ministraku on bi shvatio da u njenom ministarstvu ima 300 zaposlenih i ni jednog jedinog Srbina. Kako je to moguće, kako je međunarodna zajednica to dopustila? Kako je on to sebi dopustio to je nama jasno, jer on je zarobljenik politike socijalnog populizma i ekstremnog nacionalizma”, rekao je Rakočević za Glas Amerike.

Politički analitičar Miljazim Krasnići smatra da su obraćanja Vučića i Kurtija na sednici Saveta bezbednosti pokazala da “sadašnji vladari više pažnje posvećuju svom javnom mnjenju nego državnim interesima” i da ni jedan ni drugi nisu govorili istinu o položaju Srba na Kosovu. Međutim, Krasnići smatra da će u narednom periodu “doći do većeg pritiska na Aljbina Kurtija da što pre formira Zajednicu srpskih opština”.

“Mislim da što se više odugovlači, to će da bude gore i za Kosovo pa i za kosovske Srbe, jer status kvo je neodrživ. Zato mislim da kad bi bio mudar, Kurti bi odmah razrešio dužnosti predsednike opština na severu, proglasio bi lokalne izbore, poslao bi taj draft statuta ZSO na Ustavni sud i tako izašao iz statusa kvo. Ima prostora da se pronađe rešenje, ali po svemu što vidimo, moj utisak je da ni Vučić ne želi da se problem reši, ni Kurti, jer ovaj položaj upotrebljavaju za svoje propagandne i političke svrhe”, rekao je Krasnići za Glas Amerike.

Branimir Stojanović, zamenik predsednika Srpskog narodnog pokreta takođe smatra da su Vučić i Kurti govorili pre svega za domaću javnost i da je “njihova razmena argumenata išla u pravcu da se dokaže da je druga strana kriva”.

“Nismo čuli ništa što već nismo znali do sada, ali za mene je iznenađenje da na onakav način Kurti govori onoliko neistina. Mnogo neistina je izrečeno. Poziva se na neke zakone propise koji postoje, ali se suštinski ne poštuju. Niti se poštuju prava na jezik, niti su Srbi zastupljeni u institucijama, niti je bilo šta uradio da se Srbi osećaju bolje, relaksiranije ili da mogu da se osećaju prihvaćenim i od njega lično i od njegove vlade i ne postoji jedan korak koji je on učinio za vreme svoje vladavine da Srbima bude lakše ili bolje nego što je bilo pre nego što je došao”, ocenio je Stojanović.

Analitičar Fatmir Šeholi ocenjuje da je Kosovo napravilo veliku grešku što je svojim postupcima dozvolilo da uopšte dođe do sednice Saveta bezbednosti UN. On smatra da je vlast u Prištini, ponovo dovela sebe u poziciju da bude na meti kritika čitavog Zapada, kao što je to bio slučaj i pre napada grupe naoružanih Srba na Kosovsku policiju u Banjskoj septembra prošle godine.

“Mislim da je Kurti imao idealnu šansu posle Banjske, onoga što se desilo sa tim terorističkim aktom, da Kosovo to koristi i da to bude glavna tema svuda. Mi smo se vratili na to da se danas branimo za neke dinare i neke ilegalne ne znam kakve kancelarije, koje su nebitne apsolutno na Kosovu i samim tim mislim da je ovo veoma beznačajna sednica koja je održana”, rekao je Šeholi za Glas Amerike.

Bivši premijer Kosova i poslanik Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti ocenio je da je konfrontacija na sednici Saveta bezbednosti koja je sinoć održana na zahtev Srbije, a povodom nove krize na Kosovu, bila potpuno nepotrebna, neproduktivna i štetna za Kosovo.

On je na Fejsbuku naveo da se još jednom pokazalo da Kosovo trpi posledice zbog akcija koje nisu koordinisane sa saveznicima i da je sinoć bio prvi put da su glavni saveznici kritikovali Kosovo na sednici Saveta bezbednosti.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je vanrednu o Kosovu, nakon odluke tamošnjih vlasti da evro postane jedina zakonita valuta.

Sednica, koju je sazvala predsedavajuća Savetom bezbednosti Gvajana, održana je na zahtev Srbije - koja je uz podršku Rusije tražila da se, kako je naznačila, razgovara o rastućim tenzijama na Kosovu.

Specijalna predstavnica i šefica Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Karolina Zijade je u uvodnoj reči upozorila je na opasnosti usled napetosti na terenu i u odnosima Srbije i Kosova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju upozorio da su privremene institucije Kosova, kako ih je označio, stvorile nepodnošljive uslove za život Srba na Kosovu.

Premijer Kosova je tokom zasedanja istakao je da se uvođenjem evra ne zabranjuje dinar – već uvodi red u kosovski platni promet.

Kurti je istakao da odluka o uvođenju evra treba da zaštiti građane od organizovanog kriminala i šverca oružja.