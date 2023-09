Oružani napad u Banjskoj: I dalje bez odgovora na ključna pitanja

Dan nakon oružanog napada tridesetak ljudi na pripadnike kosovske policije u selu Banjska, na severu Kosova, ključne informacije su široj javnosti i dalje nedostupne.

Za sada je poznato da su ubijeni jedan kosovski policajac i četvorica napadača i da ima ranjenih na obe strane, ali nema odgovora na ona ključna pitanja, a pre svega ko su ljudi koji su postavljali barikade u dva ujutru i sa kojim su ciljem to radili.

Prve izveštaje kosovski mediji objavili su u nedelju ujutru, a premijer Kosova Aljbin Kurti tada je rekao da su za napad odgovorni „kriminalci koje sponzoriše Srbija“.

S druge strane, u Srbiji, gotovo celodnevna „informativna blokada“ u provladinim medijima trajala je do predveče, kada se u 20 časova javnosti obratio predsednik Aleksandar Vučić.

Uz opasku da je ranije upozoravao Zapad da može doći do eksalacije na severu Kosova, Vučić je osudio ubistvo kosovskog policajca. Rekao je da su se kosovski Srbi pobunili jer više nisu želeli da trpe teror koji nad njima sprovodi kosovski premijer Aljbin Kurti kome jedino, kako je rekao, odgovaraju sukobi i rat.

Ipak, na mnoga pitanja i javnosti i novinara, predsednik Srbije nije dao konkretan odgovor, što otvara vrata za mnoge spekulacije i tumačenja svega što se događa na severu Kosova.

Elek: Nema informacija o umešanosti Beograda, niti Rusije

Potencijalno rizična situacija koja može odvesti u smeru dalje eskalacije jeste to što kosovska policija pokušava da locira napadače u srpskim selima u okolini Banjske, kaže za Glas Amerike Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

„Rekao bih da je na severu Kosova sada najopasnije to što se kosovska policija nalazi u potrazi za ovim licima i što može tokom potrage iskoristiti svoja ovlašćenja i ulaziti u kuće Srba, tražeći te ljude. To može potencijalno da doprinese daljoj eskalaciji i nekim sukobima“, smatra on, ali veruje da, kada ta akcija bude završena, neće postojati opasnost od dalje i veće destabilizacije na severu Kosova niti u širem regionu.

Svoje mišljenje o eventualnoj umešanosti Beograda u ovom napadu, Elek nije mogao da iznese zbog nedostatka informacija, ali kaže da Beogradu eskalacija ne ide „na ruku“.

„Nema dokaza da postoji umešanost bezbednosnih snaga iz Republike Srbije, to jest da su neka naoružana, uniformisana lica prešla granicu sa Kosovom, to je važno da se podvuče“ kaže on.

Po mišljenju Dušana Janjića, analitičara iz Foruma za etničke odnose, na nedeljnoj konferenciji za medije predsednik Srbije nije izgledala kao čovek koji kontroliše sve ono što se dogodilo u Banjskoj.

Ali, kako dodaje sagovornik Glasa Amerike, to je očigledno urađeno sa znanjem vlasti u Beogradu:

“Nikad se ne podižu barikade a da ne obavestite onoga ko je zadužen za to. A minimum – to je BIA. Minimum. Govorim kada organizovani građani se naljute onda barem njih obaveste”, ističe Janjić i primećuje da se u redovima napadača mogla primetiti i izvesna haotičnost koju je iskoristio Vučić da umanji njihovu odgovornost za upad u manastir.

“Ako se pokaže da je ovo otrgnuta akcija onda to mora Vučić prvo sam sa sobom i sa Vulinom da raščisti”, dodaje Janjić i podseća da je nedelju dana pre ovoga što se dogodilo u Banjskoj Vučić razgovarao sa komandantom KFOR-a, koji je, kako je obaveštena javnost u Srbiji, najavio vežbu KFOR-a upravo u borbi protiv terorizma i uklanjanja barikada:

“Postignuta je saglasnost o saradnji, pa je deo vojske otišao da obezbeđuje tu vežbu sa strane Srbije. To je ona, opet manipulacija medija i društvenih mreža kako vojska na Kosovo kreće iz političkih razloga te kampanje – mi ćemo vratiti Kosovo bilo kada, što je deo narativa sa kojim je završio Vučić - jer on uskoro ide na izbore”.

Nakon svega što se dogodilo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastali su se u ponedeljak ujutru sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom. Taj sastanak nadovezao se na tezu koja se dan ranije pojavila u javnosti u Srbiji o mogućoj ruskoj umešanosti u napad na severu Kosova. Sagovornik Glasa Amerike iz BCBP smatra da je priča o ulozi i uticaju Rusije preuveličana.

„Slična priča kruži već duže vreme, uključujući i navode da se grupa Vagner nalazi na severu Kosova. Komandant KFOR-a je morao d reaguje tim povodom i da kaže da ne postoje dokazi da se ti ljudi nalaze na severu Kosova. Rekao bih da potenciranje na toj priči samo dodatno može da zakomplikuje tu situaciju. A razloge za sastanak rukovodstva Srbije sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom zaista ne znam. Čak i da postoji neka koordinacija sumnjam da bi se ministar spoljnih poslova i predsednik Srbije o tome konsultovali sa ruskim ambasadorom na zvaničnom sastanku odmah nakon ovih događaja“, smatra Bojan Elek.

Ni drugi sagovornik Glasa Amerike se ne usuđuje da bez jasnih dokaza prebaci odgovornost u dvorište Moskve:

“U javnosti se sad govori o FSB (Federalna služba bezbednosti), GRU, svejedno, o tom ruskoj umešanosti. U stvari mi govorimo – kome najviše koristi. U ovom momentu najviše koristi propagandi Putina i Lavrova”, kaže Dušan Janjić i ističe da mu je teško da spekuliše o ruskoj umešanosti.

Bojan Elek smatra da je sada najvažnije da se ponovo krene putem deeskalacije situacije i vraćanja za pregovarački sto:

„Mislim da je na duže staze neophodno da se vratimo dijalogu i dogovorenim sporazumima. Jako je važno da se situacija na severu vrati u neke normalne tokove, da imamo prisustvo regularne policije, bez prisustva specijalnih jedinica, kao i institucije koje“.

Na pitanje da li bi procesu deeskalacije doprinelo vraćanje srpskih policajca u kosovsku policiju, Elek kaže da bi to moglo da bude rešenje, ali da za to sada ne postoje ni tehnički uslovi.

„Priština ne može da primi nazad na posao ljude koji su odbili komandu Prištine i koji su pokazali nelojalnost kosovskim institucijama. Zato bi morali da se dese neki međukoraci, recimo zakon o aboliciji. Ali sada je jako teško i pričati uopšte o tome, kada imamo ovakvu situaciju na severu. Ne može da se „proda“ priča o potrebi za integracijom srpskih policajaca u kosovsku policiju kada imamo oružanu pobunu na severu Kosova. To bi tamošnja javnost jako teško podnela“, zaključio je Elek.