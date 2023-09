Potreban novi pristup dijalogu Srbije i Kosova - ko će promeniti svoj?

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

"Kada sam se sastao sa predsednicom (Kosova, Vjosom) Osmani, jasno sam stavio do znanja da je potreban napredak u pogledu zajednice. Kosovo još nije ni iznelo predlog. I to je obaveza koja je rezultat dijaloga, uz evropsko posredovanje, i koji su Sjedinjene Države podržale, ali nisu bile deo toga. Međutim, ta obaveza je preuzeta i premijer mora da je ispuni i napravi predlog, kako bi ljudi barem uvideli da on nije neiskren, da ovi razgovori u stvari imaju kao cilj rešavanje konflikta".

"To otvara prostor da predsednik (Srbije, Aleksandar)Vučić i srpske vlasti budu u mnogo boljoj poziciji nego što je to Kosovo. Makar ne dobijaju isti nivo kritika kao Kosovo, a gledajući to sa strane pregovora razlozi su jednostavni – posrednici su zacrtali cilj i strategiju i ne žele da odstupe od te strategije onoga trenutka kada udaraju u zid, i pokušavaju da svale krivicu na jednu od dve strane. Mislim da to nije održivo i u bliskoj budućnosti može doći do promene strateškog pozicioniranja kako SAD tako i EU... Postoji sve više svest da ili će doći do obostrane promene pristupa ili će se ovaj process pokazati veoma bremenit i težak za američku adminstraciju, a niko ne voli da polaže račune za neuspeh".