Dijalog uz posredovanje EU: I vlastima i opoziciji trebaju izbori

Evropski posrednici Tanja Fajon, Vladimir Bilčik i Knut Flekenštajn borave u petak i subotu Beogradu u pokušaju da smire strasti i pomognu srpskim vlastima i opoziciji da nađu zajednički jezik oko izbora.

Bez obzira na prve komentare učesnika dijaloga koji se odvija uz pomoć međunarodnih posrednika, sagovornici Glasa Amerike su, u odnosu na prošlogodišnji dijalog, ovoga puta malo veći optimisti da će nekakav dogovor biti postignut i da će izbori biti održani u “punom sastavu”.

Analitičar Boban Stojanović ističe da će opoziciji biti teško da nastavi rad van parlamenta, kao i da bojkot nije doneo bolje izborne uslove.

“Sada je samo pitanje da li će opozicija ovo nešto što je uspela tim bojkotom da ostvari i da iskoristi u ovim međustranačkim pregovorima za unapređenje izbornih uslova i dostizanje makar nekakve minimalne izborne demokratije”, kaže Stojanović i dodaje da stvari ipak najviše zavise od spremnosti vlasti da omogući prihvatljive izborne uslove:

“Činjenica je da nemamo opoziciju u parlamentu, da parlament izgleda kao beloruski ili jedna vrsta monoizma i partijskog monoizma – to dovodi Aleksandra Vučića i njegovu vlast u ozbiljne probleme i pitanje demokratske legitimizacije pre svega pred međunarodnim akterima. Tako da on će uraditi određene stvari kako bi opoziciju privoleo na izbore i to je njemu u interesu. Sada je samo pitanje koliki će ti ustupci biti”, ističe Stojanović, dok analitičar i učesnik današnjeg dijaloga Đorđe Vukadinović ocenjuje da su i vlast i opozicija izvukli pouke iz prošlogodišnjeg dijaloga i prošlogodišnjih izbora.

Po njegovom mišljenju i vlast i opozicija su prošle godine neiskreno ušli u dijalog – opozicija se već bila odlučila za bojkot, dok je vlast očekivala da će smanjenjem izbornog cenzusa i još nekih ustupcima uspeti da odobrovolji, kako kaže Vukadinović “pravu opoziciju” da izađe na izbore.

U ovom slučaju i vlast, i opozicija, ali i međunarodni posmatrači su zainteresovani da se dogovor postigne, smatra on:

“Aleksandar Vučić je zainteresovan pre svega zbog predsedničkih izbora i zbog legitimnosti tih izbora. I zato mislim da će biti nešto malo više dobre volje sa te strane. Sad kako će se materijalizovati i kako će se konkretizovati ta, uslovno rečeno dobra volja, interesno makar motivisana – to ćemo da vidimo. Sa strane opozicije nema nikakve sumnje da su do sad izvukli neku pouku, ali ta pouka ne sme i ne bi trebalo da ide do toga da sad prihvate sve što im se ponudi“, ističe Vukadinović.

Kako smatra Stojanović, Aleksandar Vučić sada mora da balansira – šta da da kao ustupak, a da ne ugroziti opstanak na vlasti, dok “opozicija mora da isporuči jednu vrstu ozbiljnijeg pritiska u saradnji sa međunarodnim akterima”.

“Ključna stvar je kao i obično zapravo politička volja, odnosno postojanje ili nepostojanje te političke volje. Kažem, moj blagi i bledi optimizan zasniva se samo na tome što mislim da su obe strane pomalo opekle prošloga puta i sad na osnovu toga bi moglo da se izvuče neka pouka, pa onda i neka mrvica optimizma da će nekih ustupaka biti”, dodaje Vukadinović i poručuje da je u ovom trenutku jedan od najvećih problema vreme do kada dogovor o predstojećim izborima mora da bude postignut.

Sa tim se slaže i Boban Stojanović koji kaže da vreme sada neumitno curi:

“Septembar, početak oktobra je najdalji period u kome, odnosno krajnji period u kome dogovor mora da se postigne. Međutim, ne bih ja samo rekao da je pitanje dogovora ključna stvar, jer vi možete da se dogovorite pa da iz tog dogovora ništa ne bude ispoštovano, već i da postoji neki mehanizam koji će da prati ono što bude potpisano, dogovoreno u kakvoj god formi.”

Ono oko čega se sagovornici Glasa Amerike ne slažu su ciljevi evropskih posrednika da učestvuju u međustranačkom dijalogu u Srbiji. Pozivajući se na ranije izjave međunarodnih posrednika Boban Stojanović veruje da je cilj evroparlamentaraca da Srbija zaista bude zemlja koja pretenduje da postane član EU i konačno pređe u grupu normalnih država u kojima se izbori redovno održavaju i na njih izlaze ključni politički akteri.

Sa druge strane, Đorđe Vukadinović ocenjuje da evro-posrednici žele da se nešto potpiše i dogovori jer “međunarodnoj zajednici treba legitiman Vučić za sve ono što sa njim još planiraju i računaju”.