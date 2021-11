Zašto Srbija nije pozvana na Samit za demokratiju

Vest da Srbija nije dobila poziv za učešće na predstojećem Samitu za demokratiju koji organizuje američki predsednik Džozef Bajden ostavila je dosta nedoumica. U Sjedinjenim Državama, i na Balkanu, povela se rasprava o kriterijumima po kojima su neke države pozvane, a neke ne.

Kako smatra Stevan Nedeljković iz Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative, to jeste snažna poruka za Srbiju koja ostavlja puno prostora za razna tumačenja:

“Sve liberalne demokratije biće na tom samitu, Srbija definitivno tu ne potpada. Kada se u obzir uzme stanje pravosuđa, vladavine prava, ljudskih prava – pitanje je da li Srbija i zaslužuje taj poziv. Ali naravno treba i reči da ni SAD nisu uradile baš dobar domaći zadatak u smislu da se tu nalaze države koje su prema različitim indeksima označene bilo kao hibridni režimi, ili čak i kao autokratski režimi. Čak i ako želite da date nekom vetar u jedra onda to činite tako što pozovete i druge države da tu prisustvuju.”

Jelica Minić iz Evropskoj pokreta u Srbiji podseća da je i na američkom terenu vođena debata o kriterijumima po kojima su države pozivane na samit, ali ni jedno objašnjenje nije dalo konačan odgovor, kaže sagovornica Glasa Amerike:

“Mislim da je i američki ambasador Entoni Godfri pokušavao da objasni koji su to kriterijumi primenjeni, ali to je jedno objašnjenje koje je vrlo uopšteno i zapravo ne daje jasnu sliku koji su kriteriji vladali kad se vršio izbor zemalja.”

Prema agendi, na Samitu o demokratiji dominiraće tri osnovne teme – razvoj demokratije, borba protiv korupcije i ljudska prava, i po rečima Nedeljkovića iako Srbija ne stoji najbolje ni na jednom od ta tri polja, to nije bio osnovni razlog zašto nije dobila poziv za učešće na samitu:

“Ako pogledamo različite indekse ona je ili manjkava demokratija ili je u određenim kriterijumima čak i hibridni režim. U tom smislu ne bi iznenadilo to što Srbija nije pozvana na samit demokratije, ako se vodimo strogo principima. Međutim, s obzirom da su ti principi napušteni prilikom poziva, ostavlja se prostor za različita tumačenja. Ali ja mislim da jeste ovo važna poruka Srbiji”, ističe Nedeljković i podseća da su i mediji naklonjeni demokratama u Americi postavljali pitanje kriterijuma.

Zanimljivo je i to da je nova američka administracija jasno pokazala povećano interesovanje za region, ali je tim pre još zanimljivije da Srbija nije dobila poziv za učešće na samitu sredinom decembra, i da se našla uz Mađarsku ili Tursku, koje takođe nisu pozvane:

“Nama stižu poruke iz SAD koje nisu sasvim jasne i to sa nekoliko aspekata. Prvo stiže poziv primite sve države Zapadnog Balkana u EU. Sa druge strane vi ih ne pozivate na samit demokratije. Ako znamo da je jedan od osnovnih kriterijuma prijema bilo u NATO, bilo u EU da je država demokratska, onda nam takva poruka zvuči čudno, pogotovu u periodu kada Kina i Rusija teže da se još više angažuju u ovom prostoru, i to ekonomski, politički i bezbednosno.”

Iako se mediji pod kontrolom vladajuće stranke ne bave ovom temom, po mišljenju Jelice Minić iz Evropskog pokreta, to što Srbija nije pozvana na samit o demokratiji moglo bi da se odrazi i na izborima:

“To je nešto nad čime se treba zamisliti, to je poruka koja dolazi pred izbore. S jedne strane imali smo jedan vrlo blag izveštaj EU u poređenju sa prethodnim, ali ova poruka od Sjedinjenih Država je vrlo važna. Ljudi će to čitati i tumačiti. Dakle birači će to tumačiti. To je takođe još jedna stavka u nekoj predizbornoj agendi koja ne ide u korist postojeće vlasti.”