Srbi odlučni da ostanu na severu Kosova posle akcije policije

U Severnoj Mitrovici u sredu je održan protest zbog akcije policije na severu Kosova u kojoj je uhapšeno 19 policajaca i desetak građana. Sa skupa je poručeno da su Srbi u ovom delu Kosova posle akcije kosovske policije u utorak još jači i odlučniji da ostanu na Kosovu.

Sa protesta u Severnoj Mitrovici je poručeno da je akcija kosovske policije na severu Kosova bila brutalna i da kako je rečeno od maltretiranja nisu bili pošteđeni ni stari i bolesni. Ipak, kako kaže gradonačelnik Severne Mitrovice, to nije uplašilo Srbe u ovom delu Kosova.

"Ako žele da čiste dvorište, neka krenu od svog dvorišta. Svedoci smo najveće nepravde kojoj nema kraja. Znam da ćete reći da je teško ostati pribran i smiren, ali apelujem da ne nasedate na provokacije skuvane po receptima zapadne kuhinje", rekao je Rakić.

Najdramatičnije tokom akcije kosovske policije gde su učestvovale i specijalne jedinice sa oklopnim vozilima, bilo je u opštini Zubin Potok, gde su bile i postavljene barikade i gde je kako tvrdi predsednik ove opštine Srđan Vulović uhapšeno 11 građana koji nemaju nikakve veze sa švercom, niti privredom i biznisom.

​“Demolirali su četiri kuće, jednu kafanu, 30 vozila je uništeno, cepali su srpske tablice na vozilima, na svakom vozilu je polomljena šoferšajbna, a uništeno je i šest kamiona. Na kraju su i pucali, tri lica su trenutno još uvek u bolnici, bilo je još dvadesetak povređenih”, rekao je Vulović.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Zubinog Potoka Zoran Todić.

“Kažu borba protiv kriminala, pa imali su 1.000 načina da porazgovaraju, da pozovu te svoje kolege iz Kosovske policije, ali cilj hapšenja je bilo zastrašivanje srpskog naroda, a krajnji cilj nestanak svih nas sa ovih prostora”, rekao je Todić.

I građani koji su prisustvovali protest, a sa kojima smo razgovarali smatraju da je policija mogla da svoj posao obavi i na mnogo bolji način.

“To je moglo na lep način, sve to na lep način ako je stvarno, a ne razbijati kuće i stanove, ljudima upadati, nesposobnog čoveka koji je bolestan, koji nije znao da priča oni ga tukli maltretirali ga, eno ga u Beograd u bolnicu. Strašno“.

„ Ono je pogrešno, greška je ono što rade, jer nezgodno je da ti u momentu upadaš u kuću i rušiš. Oni ako su mislili. Oni kažu da su išli za kriminal, a to je kriminal kad ulaziš u kuću. Jel tako? Ulaziš i lupaš i bacaš“

„Oni na onakav način da sprovode, to je bruka i sramota. Ja mislim da pojedini i Albanci to osuđuju, pošteni ljudi, pošteni Albanci to osuđuju, a ne samo Srbi i ne samo druge institucije“.

Skupu u Mitrovici prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi, a tokom protesta bile su istaknute parole Pravda za Rošića, Rošić nije kriv. Marko Rošić jedan je od dovijice uhapšenih pod sumnjom da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića i trenutno se nalazi u pritvoru.