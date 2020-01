SPC pred sudom u Londonu zbog šest slučajeva pedofilije

Pred sudom u Londonu za 17. januar zakazano je prvo ročište po tužbi grupe građana protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC), na kojem će se dokazivati da li je bilo pedofilije u, za sada, šest slučajeva. Posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića i poglavara SPC Irineja u utorak, na pitanje novinara da li su razgovarali o ovoj temi, predsednik Srbije je odgovorio da nisu.

U Srbiji su se ranije vodili ovakvi procesi i pred ovdašnjim sudovima u kojima je bilo presuđeno u korist žrtava, ali kazne su često bivale blage, a mnogi slučajevi su i zastarevali, te oštećeni i nisu mogli da se nadaju nekoj odgovarajućoj kazni. S obzirom na to, žrtve su se odlučile da potraže pravdu u Londonu.

Prema rečima advokata Mladena Jovanovića, koji će zastupati žrtve, u međuvremenu su se i mnogi drugi ohrabrili da istupe, te je i broj slučajeva narastao:

„Ako parnica bude uspešna, i ako žrtve dobiju bilo šta, makar izvinjenje, mogao bi da se javi prilično veliki broj i ne samo iz grupe pravoslavaca, već i iz ostalih religioznih skupina, te da se pokaže da ovo nije ni usamljen, ni mali problem koji je prisutan svuda u svetu, a ni Balkan nije imun na to. Nema zvanično (drugih žrtava) i puno nam se ljudi javilo, ali smo se bojali da ćemo se rasplinuti ako podnesemo previše tužbi i uključimo previše ljudi. Imamo za sada 6 tužilaca koji, ako budu uspešni, otvoriće put za ostale,“ kaže advokat Jovanović za Glas Amerike.

Posledice za ceo život

Bojan Jovanović, bivši đakon, koji je među šest žrtava koji pravdu traži pred sudom u Londonu kaže da je iskustvo koje je prošao ostavilo je traga i posledice za ceo život:



„Ta trauma da stalno neko želi da vas seksualno iskoristi protiv vaše volje ostavila je duboke rane. Teško je o tome pričati, naročito jer se sve dešava u ustanovi u koju ljudi, među kojima sam bio i ja, imaju apsolutno poverenje," kaže Jovanović u razgovoru za Glas Amerike i dodaje da mu je od ličnih iskustava još teže mi je pala smrt bogoslova Milića Blažanovića koga je, kako kaže, majka poslala na školovanje u Crkvu zdravog i pravog, a vratili su ga u limenom sanduku.

“Posle seksualnog nasilja i zlostavljanja koje ja preživeo doživeo je misterioznu smrt u samom manastiru SPC. Niko nikad nije ispitan, istraga nije vođena, a iz SPC niko nikad nije bio kod porodice da im izjavi saučešće ili da bilo kakvo objašnjenje. A tek kada sam upoznao druge žrtve i kad sam čuo njihove priče moj život je dobio jednu drugu dimenziju,“ navodi ovaj bivši đakon, koji je i pokretač cele priče pred sudom u Londonu.

Jovanović opisuje i svoje prvo nemilo iskustvo sa bivšim vladikom Kačavendom, za koga kaže da ga nije samo seksualno zloostavljao, već je tražio i da mu podvodi dečake. On navodi kako je tadašnji vladika došao kod njega u sobu i tražio da „vidi njegovo telo, te govorio kako će njih dvojica lepo živeti.“



Priče i svedočenja neke od ovih žrtava ispratio je novinar Dejan Kožul, dopisnik Federalne TV iz BiH , koji je jedan od malobrojnih novinara koji su pratili i izveštavali o ovoj temi, jer mediji u Srbiji najčešće nisu radi da pišu o tužbi u Londonu.

„Kada pogledate slučajeve umešanosti službenika SPC u slučajeve pedofilije, videćete da je ove unazad jedno desetak godina vođeno nekoliko sudskih postupaka, možda je najpoznatiji onaj sa Pahomijem, a u Bosni onaj sa Kačavendom. Svi ti slučajevi, uključujući i onaj sa Pahomijem koji je zastareo, su u prvom stepenu i bili osuđujući, ali su pali u drugom stepenu, nakon čega je opet čitava priča znala da zastari“, kaže Kožul.

Sprega vlasti i crkve na Balkanu

„Žrtve su pokušale da isteraju pravdu i dođu do nekog foruma gde bi mogle da predstave slučajeve u matičnim zemljama i to je nemoguće. Jer, SPC ima jako veliki uticaj, ima spregu sa vlastima, tako da ni policija, ni tužilaštvo, ni sudovi nisu bili ni spremni, ni nepristrasni. Englesko pravosuđe dopušta u određenim okolnostima da se jurisdikcija prihvati van matične zemlje, kada je to jedini mogući forum i kada druge opcije nema,“ navodi advokat Jovanović.

Neke žrtve, čiji su slučajevi prihvaćeni u Londonu, su iz Bosne, neke su iz Srbije, a jedan od njih je zapravo napadnut u Hrvatskoj dok je služio u SPC, iako je on građanin Srbije, kao i onaj koji ga je napastovao, navodi advokat.

Na pitanje koliko je pravosuđe na Balkanu zakazalo u svim ovim slučajevima, Jovanović kaže da oni možda nisu saučesnici, ali su svakako pasivni posmatrači.

„Jedan od ljudi koji je tužen je vladika Kačavenda i on je 2013. godine penzionisan, uklonjen, kako god želite to da nazovete. Međutim on se od tada pojavljuje u javnosti, prošle godine na primer je održao misu, čini mi se u Banjaluci, gde su bili prisutni svi vodeći političari iz Republike Srpske. Ako se oni ne libe da se javno pokažu uz nekoga, za koga je čak i patrijarh priznao da je pedofil, onda ja mislim da ne treba puno dokazivati da postoji sprega između države i crkve,“ navodi advokat.

Bojan Jovanović, bivši đakon je najavio i da će se uskoro pojaviti pred pravosudnim i policijskim organima Crne Gore da im „dostavim dokumentaciju o pedofiliji u institucijama SPC u Crnoj Gori“ navodi u intervjuu za Glas Amerike.

Šta žrtve žele i kako ostvariti

„Ovo je sada preliminarno ročište, proći će sigurno od 6 do 12 meseci pre nego što se ovo zaključi. Sprovođenje presude sigurno neće ići lako, jer oni tvrde da su SPC u Engleskoj i SPC u Srbiji dve odvojene organizacije, da oni imaju vrlo malo zajedničkog. Ali je činjenica da SPC u Engleskoj poseduje veliki broj objekata, crkve, škole, kulturne centre, a verovatno i nešto gotovine. Verujem ako presuda bude povoljna da će biti dovoljno imovine da se žrtve isplate,“ navodi advokat iz Londona i kaže da žrtve traže i novčanu odštetu.

Kožul kaže da će u najgorem slučaju crkva morati da isplati novčanu nadoknadu, ali da to nije nešto što žrtve i porodice žele i sa čime bi se zadovoljili, jer žele da se čuje i zvanično šta su ti ljudi radili.

„U suštini ono što žrtve žele je da crkva prizna da je učinjena velika nepravda, ne samo što su zlostavljani, nego su kasnije i maltretirani, progonjeni i prećeno im je. Druga stvar je da žele da se crkva barem izvini, ponudi neku makar nominalnu naknadu. I, što je najvažnije, da se ti ljudi koji su zlostavljali decu i odrasle odstrane iz crkve i da se spreči zloupotreba položaja u budućnosti," navodi advokat.

Sud u Londonu nema jurisdikciju u Srbiji i ne može ni da utiče na pravosuđe lokalnih zemalja, ali prema rečima advokata Jovanovića, on se nada da će neko imati dovoljno ljudskosti i srama da ovo ovako ne može da se nastavi, te da ti ljudi moraju biti predani organima gonjenja, kao što bi to bilo učinjeno u bilo kojoj drugoj zemlji.