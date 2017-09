MUP poziva na bolju reakciju društva u borbi protiv pedofilije

Na stručnoj konferenciji "Bezbednost i odgovornost 2017" koju je organizovala Fondacija Tijana Jurić, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) apelovali su na društvo da bolje reaguje u situacijama kada se sumnja na zloostavljanje najmlađih.

U situacijama, kada postoje bilo kakve naznake da se dešava nešto što nije dobro, posebno u slučajevima seksualnog zlostavljanja dece, društvo mora da reaguje brže i efikasnije, izjavio je načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Saša Živanović.

Osvrnuvši se nedavni slučaj hapšenja dvoje austrijskih državljana koji su u Bačkom Petrovom Selu fotografisali nage devojčice i uživo prenosili njihove pornografske predstave, Živanović je rekao da je sama priroda događaja zgrozila javnost, a posebno i činjenica da su sa svime bili upoznati i roditelji, odnosno rođaci maloletnih devojčica.

Austrijski državljani, Brigita Sabo i Georg Karl Suter uhapšeni su 25. avgusta pod sumnjom da su iskoristili decu u Bačkom Petrovom Selu za snimanje pornografskog materijala, a kasnije ga distribuirali putem interneta. Od hapšenja, osumnjičeni se nalaze u pritvoru zbog toga što postoji opravdana bojazan da Austrijanci mogu da pobegnu.

Taj događaj se svrstava, kako je okvalifikovao Živanović u "sajber jazbine", pojam, koji je poslednjih godina izuzetno rasprostranjen u svetu.

Živanović objašnjava da su sajber jazbine prostorije iz kojih se putem interneta i uživo, za novčanu nadoknadu, prenose scene seksualnog zlostavljanja deteta. Pedofil sa bilo koje tačke na svetu može da plati osobi koja drži sajber jazbinu, da zakaže termin, a onda da to zlostavljanje prati putem računara, naveo je.

"I mi smo, nažalost, imali tu situaciju u Bačkom Petrovom Selu gde su se devojčice nage slikale za 500 i za 1.000 dinara izvodile pornografske predstave pred kamerama. Ovde je, osim ozbiljnosti i težine samog događaja, zabrinjavajuće i to što je to dosta dugo trajalo, a da se ništa nije znalo," kaže Živanović.Prema izvorima dnevnika Blic, istragom je do sada utvrđeno da su

čak devet devojčica bile žrtve pedofila, a nadležni i meštani strahuju da ovo ni približno nije konačan broj.

Direktorka bečejskog Centra za socijalni rad Ivona Božović izjavila je da su žrtve uzrasta od 11 do 14 godina, te da su neke od njih zločinci fotografisali gole i u donjem vešu, i to uz pristanak roditelja.

Kako objašnjava Živanović, komšije nisu pričale, drugarice su jedne druge vrbovale, dovodile u jednu istu kuću, a za sve se saznalo veoma, veoma kasno.

"Taj nemili događaj u potpunosti se uklapa u osnovne definicije sajber jazbina i uopšte u profile internet pedofilije," kaže načelnik MUP-a.

Kako navodi Živanović, žrtve obično na nagovor drugarica počinju da se bave sajber seksom, jer dobijaju informacije da je zarada dobra, i da to gledaju samo stranci koje one nikada neće upoznati i videti uživo.

"Pedofili zatim vrše uplate preko agencija za transfer novca, a deci su potrebne odrasle osobe koje će podići novac. U praksi je registrovano da su obično porodica ili rođaci devojčica umešani i da oni podižu novac," rekao je Živanović.

Problem je što se, smatra Živanović, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a suočava sa dokazima koji su nevidljivi, neopipljivi, i ne nalaze se u Srbiji, već negde napolju, "a vi ih morate naći, dokumentovati na zakonit način, i u kratkom roku".

Zajedničke karakteristike svih pedofila, objašnjava, jesu visok stepen strpljena u zadobijanju poverenja deteta koje žele da naprave žrtvom, sposobnost da osluškuju okolnosti u kakvima dete živi, kao i ona da se raspituju u kakvom je dete odnosu sa roditeljima.

Ipak, kaže da nije izvodljivo napraviti profil srpskog pedofila na osnovu dosadašnjih uhapšenih i osuđenih osoba.

"Mi smo pokušali da profilišemo internet predatora sa naših prostora. Pedofilija je međunarodno klasifikovana bolest, ali nismo mogli da izdefinišemo da li su to ljudi iz ruralnih ili urbanih sredina, kojeg su nivoa obrazovanja. Među našim pedofilima imamo profile od poljoprivrednika, doktora nauka, do sveštenika, tako da nismo mogli da izvedemo zaključak," rekao je Živanović.

Represija je važna, ali smatra da se na prevenciji mora više raditi, te da mnogo više treba razmenjivati informacije o prevarama na internetu, pedofiliji, sektama, terorizmu, emo pokretima, navijačkim grupama, desničarskim pokretima, vršnjačkom nasilju, kako bi se podigao nivo znanja i svesti i tako spasila deca.

Za krivično delo pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih osoba za pornografiju zakonom je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine.