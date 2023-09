Spasilac za Glas Amerike: Izbavljanje američkog speleologa iz pećine u Turskoj može trajati 12 dana

Spasioci širom Evrope su stigli u Tursku, da započnu operaciju spasavanja američkog istraživača koji je nalazi skoro 1000 metara daleko od ulaska u pećinu, nakon što je pretpreo krvarenje u stomaku.

Iskusni speleolog Mark Diki, koji ima 40 godina razboleo se iznenada dok je bio u ekspediciji sa još nekoliko ljudi, među kojima i troje Amerikanaca, u pećini Morka u južnim turskim planinama Taurus, navela je Evropska speleospasilačka organizacija. U akciji spasavanja su spasilački timovi iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Italija, Poljske i Turske.

Redakcija Glasa Amerike na srpskom jeziku razgovarala je sa potpredsednikom Evropske speleospasilačke organizacije Vernerom Zaglerom. On navodi da za sada misija ima sreće. Fotografije pokazuju da ja Mark manje više u dobrom stanju, imajući u vidu krvarenje u stomaku. On se nada da će njegovo zdravstveno stanje ostati dobro i dalje, kako bi mogli da ga prenesu.

Glas Amerike: Koji su izazovi u transportu, jer se pominje da su potrebna nosila. Da li postoji scenario u kome nisu potrebna i da spasilačka misija kraće traje?

Verner Zagler: Ako su potrebna nosila, onda ih treba preneti i to kroz uske prolaze. Nosila sa pacijentom su teža, nego kad su prazna, to je jasno, tako da je najveći izazov je kada u pacijent u nosilima prolazi kroz uske prolaze. Jedna ideja je da ako njegovo zdravsteno stanje bude stabilno, možda postoji mogućnost da on prođe sve te uske prolaze sam i da ne bude na nosilima. Znači da izađe iz nosila, prođe sam uske delove i da se vrati u nosila. To je dobro rešenje, ako je njegovo zdravstveno stanje dobro i to bi sačuvalo dosta vremena. Ako to nije moguće i on mora da bude u nosilima, onda moramo da proširimo te prolaze. Počeli bismo sa čekićima i testerama, ako treba i sa malim eksplozijama, kako bi mogao da prođe pacijent na nosilima. Ovo je jedna od težih stvari. Dodatna teškoća je dubina same pećine, više od 1000 metara. Normalno bi bilo da vam treba, recimo 12 sati za ovu razdaljinu, tako da bi nosila, ili sa nekim ko ih nosi ili sa pacijentom na nosilima, to trajalo deset puta duže. Znači 120 sati, a uz to morate i da odmarate pacijenta, ne možete da budete 120 sati u nosilima. Time se samo još više produžava potrebno vreme.

Glas Amerike: Prema poslednjim izjavama, Mark je dobro, doduše ne i sa stomakom. Da li mislite da je psihološki i fizički jak za ovu operaciju?