Smena ruskih policijskih generala zbog slučaja Golunov

Dvojica ruskih policijskih generala, direktni nadređeni policajcima za koje se smatra da su učestvovali u nameštanju slučaja protiv istraživačkog novinara Ivana Golunova, smenjeni su sa funkcija ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina.

To je epilog slučaja koji je prethodnih dana uzburkao deo ruske javnosti. Optužbe za trgovinu drogom protiv Golunova, novinara koji je reputaciju stekao razotkrivajući korupcionaške afere moskovskih zvaničnika, ruske vlasti su odbacile zbog nedostatka dokaza.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u prestonici Rusije Moskvi, novinarka Aleksandra Godfroa kaže za Glas Amerike, da su oslobođeni i skoro svi privedeni koji su u sredu protestovali tražeći odgovornost policajaca za nameštanje slučaja protiv Golunova. Policija je saopštila da je uhapšenih više od 200, dok je jedna od moskovskih nevladinih organizacija iznela tvrdnje da je ta cifra premašila 500. U četvrtak ih se pred sudom pojavilo njih ukupno četvoro – uključujući i jednog od opozicionih lidera Alekseja Navalnog.

“Najnovija informacija koja je objavljena na sajtu ruskog Kremlja je ukaz predsednika Vladimira Putina kojom se od dužnosti oslobađaju dvojica policijskih generala. Reč je o načelniku Uprave koja se bavi kontrolom narkotika i načelniku policije Zapadnog administrativnog okruga. Obojica su najviši nadređeni policajcima i inspektorima koji su učestvovali u smeštanju novinaru Ivanu Golunovu. Vladimir Putin postupio je po ovlašćenjima koja ima da imenuje zvaničnike na tim dužnostima. Policijski zvaničnici su razrešeni dva dana pošto je ministar unutrašnjih poslova najavio da će tako nešto zatražiti od ruskog predsednika”, kaže u razgovoru za Glas Amerike Godfroa.

Glas Amerike: Šta tačno znači termin oslobađanje od dužnosti?

Godfroa: Da su otpušteni. To znači da su oni razrešeni dužnosti i da je više neće obavljati.

Glas Amerike: Znači li to da će u potpunosti napustiti policijske snage ili možda biti prebačeni na neka druga radna mesta?

Godfroa: Svakako u nekoj bližoj budućnosti, s obzirom na to koliki je odjek ovaj slučaj izazvao u javnosti – oni neće biti raspoređeni nigde. Barem nigde gde mogu da budu vidljivi. Moguće je da će biti prosto penzionisani. Međutim, isto tako, mogli bi se pojaviti i na nekoj drugoj dužnosti. Nijedna od ovih varijanti ne bi bila neuobičajena. Najmanje je verovatno da se odmah pojave na nekoj visokoj funkciji – s obzirom na neprijatnost koju je taj slučaj izazvao u ruskom državnom vrhu. Sve ovo dešavalo se u vreme Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu na kome se obraća Putin. To je jedan od događaja koji je važan za Kremlj. Umesto toga sve novine i agencije pisale su o tome kako je policija podmetnula narkotike novinaru istraživaču. I privela ga uz niz kršenja zakona poput toga da mu nije odobreno da vidi advokata. Niko čitav jedan dan nije znao gde je on uopšte bio.

Glas Amerike: Da li su i kako ruske vlasti objasnile okolnosti oslobađanja istraživačkog novinara Ivana Golunova? Kako to da se ispostavilo da nema dokaza za sumnje i optužbe da je rasturao drogu?

Godfroa: Dokaza za sumnje i optužbe da je rasturao drogu nema jer on to nije radio. Sada je potpuno i van svake sumnje jasno da mu je to podmetnuto. Dakle, ni na paketiću koji je pronađen u njegovom rancu, niti na narkoticima i vagici koja je nađena u njegovom stanu nema nikakvih DNK tragova niti otisaka prstiju tog čoveka. Nije bilo ni tragova ispod njegovih noktiju, što je policija tek sutradan proverila, iako je na to odmah bila obavezna po zakonu. Tragova droge nije bilo u organizmu i urinu. Ne samo da nema dokaza za trgovinu drogom nego on narkotike nije ni upotrebljavao. Shodno svemu tome je i formulisano objašnjenje da se proces prekida s obzirom na to da nema dokaza za optužbe koje mu se stavljaju na teret. I da će odmah istog dana biti oslobođen. Do kolike nervoze je taj čitav slučaj doveo vrh vlasti govori da je te informacije objavio ministar policije ruske federacije Vladimir Kaljakoncov.

Glas Amerike: Sa čime bi se onda mogli u vezu dovesti motivi za konstrukciju takvog slučaja prema Golunovu?

Godfroa: Ono što Golunov pretpostavlja, ali još ne tvrdi, je da je slučaj povezan sa njegovim poslednjim istraživanjem o zloupotrebama tokom sahrana ili sprovoda ljudi. On je istraživao i uspeo da poveže kompanije koje se time bave, činovnike i kriminal. Čak je došao i do saznanja da čitavu tu strukturu štite pojedinci iz Federalne službe bezbednosti (ruska bezbednosna služba prim.nov.). Golunov je ranije govorio da mu je dok je istraživao tu priču prećeno. Sa time i povezuje naručioce koji su namestili slučaj protiv njega.

Glas Amerike: Zašto je rad novinara Golunova značajan za rusko društvo?

Godfroa: Golunov se bavi istraživanjem kriminala i korupcije. Najviše se bavio istraživanjem korupcije u prestonici Rusije Moskvi. Več nekoliko godina ovde je u toku ono što se naziva blagoustrojstvo grada. Remonti, proširivanje trotoara i nabavljanje novogodišnje rasvete. U svim tim stavkama on svojim istraživačkim radom on pronalazi korupciju – da su recimo u 2018. cene novogodišnje rasvete bile povećane za deset puta u odnosu na prethodnu godinu. Ko i na koji način dobija te poslove… Da su određeni tenderi nameštani. Jedan tender je čak bio zaustavljen zbog njegovog istraživanja. Jer je otkrio da je tender napisan kako bi jedna konkretna firma pobedila. Bavio se i temom javnih deponija – što je velika tema već dve godine. Ne samo u Moskvi već u čitavoj Rusiji. Ispostavilo se da se smeće ne prerađuje, kako je predviđeno, već se samo gomila i sa njim se ništa ne radi. To su teme važne za obične građane koji plaćaju porez. Kuda ide njihov novac i da li se na njihov račun neko bogati.

Glas Amerike: Slučaj novinara Golunova obeležili su i protesti koji su održani u sredu u Moskvi.Čuli smo oprečne informacije o privedenima - policija je saopštila da ih je bilo više od 200, jedna moskovska nevladina organizacija je navela da je taj broj premašio 400. Koliko ih je zaista bilo i kakve su mere prema njima primenjene?

Godfroa: Zvaničnu tačnu cifru nije moguće odrediti. I dalje je aktuelna brojka sa kojom je izašla policija – više od 200 osoba. Međutim, bila sam prisutna tamo tokom protesta i privođenja su trajala sve vreme. Podatak od 530 uhapšenih objavila je nevladina organizacija čiji aktivisti stoje ispred marica. Kako koga policija privodi oni te ljude broje i pitaju za ime. Na njhovom sajtu postoji spisak gde je svakako više od dvestotine osoba. Većina učesnika mitinga koji su privedeni u sredu su oslobođeni do jedanaest sati uveče. U pritvoru su tokom noći ostale četiri osobe i oni je trebalo da se pojave pred sudom. Troje njih je po drugi put prisustvovalo mitingu koje nisu dozvolile vlasti Moskve tako da njima preti zatvorska kazna od 15 do 30 dana. Najveći broj oslobođenih građana pušten je kao da se ništa nije ni desilo – dok će jedan broj njih da se pojavi pred sudom u narednim danima.

Glas Amerike: Među tim ljudima bio je i opozicioni lider Aleksej Navaljni. Šta se sa njim dogodilo?

Godfroa: On je pušten posle nekih četiri sata. I on će se u nekom trenutku pojaviti pred sudom. On je jedan od onih koji je učestvovao u nedozvoljenim mitinzima. Navalni nije organizator mitinga koji je, bez dozvole vlasti, održan u sredu. Međutim, ruske vlastu su ga označile kao organizatora, tako da se suočava sa zatvorskom kaznom od trideset dana.

Glas Amerike: Koliki je raspon kazni za ljude koji učestvuju u zabranjenim mitinzima?

Godfroa: Protiv privedenih se pokreće prekršajni postupak koji u slučaju osuđujuće presude rezultira zatvorskom kaznom u trajanju od petnaest do trideset dana. Petnaest dana zatvora izriče se ako je reč o prvom prekršaju, trideset ukoliko se delo ponavlja. Ukoliko se prekršaj ponovi tri puta u toku godine prelazi se u nadležnost drugog zakona koji propisuje kaznu u trajanju od dve godine zatvora. Takođe u opticaju su i novčane kazne.

Glas Amerike: U medijskim izveštajima sa mesta događaja navodi se da su među provedenima bili i novinari (uključujući izveštača nemačkog Špigla). Da li je to tačno i gde se oni sada nalaze?

Godfroa: Jeste to je tačno. Prvenstveno, na skupu je bio veliki broj novinara koji su bili učesnici mitinga. I naravno prisustvovali su i oni koji su izveštavali. Privođeni su uglavnom ljudi koji rade za štampane medije jer nije očigledno da su novinari pošto nisu imali, primera radi, kamere. Nije bilo očigledno da nešto rade. Dok ih je policija odvodila uzvikivali su da su novinari. Konkretno, novinar Špigla je pokazivao akreditaciju koju svi strain novinari dobijaju od ministarstva spoljnih poslova Rusije. Međutim, policajci uopšte nisu želeli da obrate pažnju na to. Takođe, priveden je jedan francuski novinar. Uveče je pušten bez bilo kakvog protokola. Nije želeo da potpiše bilo šta u stanici bez advokata – pa su mu rekli da jednostavno može da ide. Hapšeni su i ruski novinari listova i portala poput Komersanta, Ehomoskve, Meduze – koji su kasnije oslobođeni.

Glas Amerike: Ima li najava i planova za neka buduća okupljanja?

Godfroa: Zakazano je za 16. jun nešto što se u Rusiji naziva spojler miting. Organizuje ga troje novinara koji važe za ljude bliski vlastima – dok ih deo nezavisne javne sfere naziva propagandistima. Dobilli su za to dozvolu vlasti. To je u jednom momentu izazvalo konfuziju, ali do sad je već postalo jasno ko su formalin organizatori. Planovi za organizovanje tog mitinga postoje – a njihov formalin zahtev je da se preispitaju pritisci na novinare, kao i drugi slučajevi u kojima su ljudi hapšeni u posedu narkotika. Formalno to deluje kao skup za slobodu štampe – samo ga, uslovno rečeno, organizuju ljudi sa druge strane.

Glas Amerike: Može li se to timačiti kao nekakav pokušaj skretanja pažnje sa realnog stanje stvari u ruskoj javnoj sferi?

Godfroa: Tumači se kao bacanje prašine u oči. Zato se i naziva spojler miting. Veruje se da mu je svrha da bude oblak prašine koji će ljude da dovede u zabludu i odvuče pažnju sa konkretnog problema.