„U Srbiji imate slobodu da nešto objavite, pitanje da li ćete i posle toga biti slobodni“

„U nekoj meri postoji sloboda medija u Srbiji, a o tome govori da danas možete da napišete šta hoćete, da izjavite šta hoćete, imate tu slobodu. A da li ćete posle toga imati slobodu ili ćete biti uhapšeni, to niko ne zna“, ocenjuje u razgovoru za Glas Amerike Milan Jovanović, novinar portala Žig info kome je u decembru 2018 spaljena kuća dok je sa suprugom bio u njoj. Povodom Svetskog dana slobode medija 3. maja, medijsku situaciju u Srbiji ocenjuje kao „beznađe“.

Ni godinu i po dana posle, slučaj paljenja kuće Milana Jovanovića nije dobio epilog na sudu. Bivši predsednik opštine Grocka i član SNS Dragoljub Simonović optužen je za podstrekivanje na paljenje kuće u znak opomene zbog Jovanovićevog novinarskog rada. Za paljenje kuće, koje je kvalifikovano kao teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, optuženi su Aleksandar Mariknović, Igor Novaković i Vladimir Mihailović.

Ročište je, kaže Jovanović, bilo zakazano za 30. april, ali je pomereno zbog pandemije. Nastavak suđenja očekuje u maju.

“Ja mislim da je to vremeski dug sudski proces jer je toliko sve jasno, jer su izvršioci priznali delo u istražnom postupku i jedino delo nije prizao nalogodavac Simonović...Očekujem da će svejedno da se završi brzo, ako opet ne bude neke opstrukcije. Ali u krajnjem slučaju ne znamo ni kakva će presuda biti, jer, da budem iskren, imam vrlo loše iskustvo sa našim pravosuđem”

„Videćemo da li su novinari još uvek meta u Srbiji i da li možemo da radimo normalno. Doduše, u nekoj meri postoji sloboda medija u Srbiji, a o tome govori da danas možete da napišete šta hoćete, da izjavite šta hoćete, imate tu slobodu. A da li ćete posle toga imati slobodu ili ćete biti uhapšeni, to niko ne zna. Tako da je Srbija što se tiče medija u vrlo lošoj situaciji sa ovom današnjom vlašću.”.

Milan Jovanović i dalje piše za Žig info i živi sa 24-časovnim policijskim obezbeđenjem.

„Čuvaju me policajci i gde god da se krećem imam policijsku pratnju. Da li se osećam bezbedno? Da budem iskren, ne. Jer znam da policijsku pratnju i zaštitu što imam ne mogu da imam večno, ne znam koliko će trajati. Tri puta su pokušali da me ubiju, pokušali su da me spale sa sve kućom. Ja neću odustati. Možda će četvrti put uspeti u tome, ali barem ću ostati dosledan onome što radim i što sam do sada radio.“

Slučaj paljenja kuće Milana Jovanovića naveden je kao jedan od razloga za pad Srbije na listi slobode medija Reportera bez granica - poslednje referentne međunarodne organizacije koja je zabeležila pad slobode medija u Srbiji.

“Ovo je beznađe, jednom rečju ovo je beznađe. Pogledate pojedine štampane medije, to su bilteni SNS. Pogledajte koja pitanja na konferencijama za štampu postavljaju funkcionerima, to su toliko smešna pitanja da oni postavljaju pitanja i ujedno odgovaraju na to pitanje političara. Ili ako političar ne zna da odgovori na to pitanje postavlja novinarima kontrapitanje“.

“Ne možemo mi da očekujemo od RTS-a da piše protiv vlasti jer dobija lični dohodak upravo od vlasti. Onda, neki štampani mediji koliko se sećam i koliko znam, koji su bili pred bankrotom, bili su otkupljeni od strane SNS. Oni koji nisu bliski vladajućoj stranci, oni ne mogu da dobiju nijednu reklamu da objave u svom mediju tako da vrlo teško finansijski mogu da opstanu. Tako da, hteli ne hteli, neki mediji koji nisu hteli to da budu – radi finansijske situacije bili su primorani da se tako ponašaju”, smatra Jovanović i kaže da ne vidi izlaz iz aktuelne situacije.

Za Glas Amerike kaže da živi od penzije u iznajmljenom stanu i da čeka sudsku presudu kako bi dobio finansijsku odštetu za spaljenu kuću – za koju je morao da plati porez.

“Ovo što su mi tražili da platim poreze, građani su skupili novac preko društvenih mreža tako da sam i taj porez otplatio... Pomoć mi nije pružila država, ni grad ni opština. Niko nije došao ovde da mi pomogne da bilo šta saniram, niti se ko interesovao. Sve što je urađeno je urađeno zbog dobre volje građana i novinara”.

Jovanović zaključuje da mu je od odštete važnija pravda i da se odgovorni za paljenje njegove kuće kazne kako bi novinari sutra mogli slobodno da rade.

“Danas u zemlji Srbiji nije dovoljno biti samo novinar, mora da imate ogromnu hrabrost da bi nešto napisali, da bi se vaša reč čula”.