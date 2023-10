Hiljade stanovnika evakuisano uled požara u južnoj Kaliforniji, dok vetrovi Santa Ane hrane plamen

Oko 1.300 domova i 4.000 stanovnika je pod naredbom za evakuaciju, rekao je on.

Vatra je uništila tri zgrade i oštetila još šest, ali nije jasno da li među njima ima kuća. Region je retko naseljen, ali postoje rančevi sa konjima i velika lokacija za parkiranje pokretnih kamp-kućica kućice, rekao je LaRuso.

Još uvek nema izveštaja o povređenima.

Vetar brzine od 30 do 40 kilometara na sat, sa nešto većim udarima, nosio je plamen i žeravicu kroz travu i grmlje koje su osušili nedavni vetrovi i niska vlažnost, tako da su uslovi za širene vatre "skoro kao raspaljivanje" , rekao je LaRuso.

Očekuje se da će se vetrovi donekle smiriti tokom noći, a vatrogasne ekipe će pokušati da okruže vatru, rekao je LaRuso.

Ali, dodao je: "Vetar nadmašuje sve. Nadamo se da će se prognoza održati".

Veliki vazdušni tanker, buldozeri i drugi resursi pozvani su da se bore protiv požara, jednog od retkih velikih i aktivnih požara koji su do sada izbili u sezoni požara koja u Kaliforniji traje tokom cele godine, rekao je LaRuso.

Južna Kalifornija proživljava svoje prve značajno vetrovite uslove u Santa Ana. Jaki, vrući, suvi vetrovi koji nose prašinu obično se spuštaju na obalu Pacifika iz pustinjskih regiona u unutrašnjosti tokom jeseni. Oni su podstakli neke od najvećih i najštetnijih požara u novijoj istoriji Kalifornije.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da bi kroz okrug Riversajd mogao da duva vetar brzine 24 do 40 kilometara na sat, do utorka sa udarima do 65 kilometara na sat. Meteorološka služba objavila je crvenu uzbunu sa upozorenjem na ekstremnu opasnost od požara do utorka popodne za delove okruga Los Anđeles i Riversajd.