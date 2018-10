Saudijski princ: Kaznićemo krivce za Kašogijevo ubistvo

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman rekao je u sredu da je slučaj ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija "bolan" i da će "pravda pobediti".

Princ Mohamed je na investicionoj konferenciji u Rijadu poručio da će svi krivci biti kažnjeni, a da će Saudijska Arabija i Turska sarađivati da "postignu rezultate" u zajedničkoj istrazi ubistva.

"Incident koji se dogodio je bolan za sve Saudijce i nije opravdan. Pravde će na kraju biti", naglasio je saudijski prestolonaslednik.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je rekao je da saudijski prestolonaslednik snosi krajnju odgovornost za operaciju koja je dovela do ubistva Kašogija.

Tramp je u intervjuu za dnevnik Vol strit žurnal istakao da bi želeo da veruje tvrdnjama saudijskog princa da su niži zvaničnici krivi za Kašogijevo ubistvo u saudjskom konzulatu u Istanbulu.

Međutim, sugerisao je da je odgovornost na višim nivoima vlasti.

"Prestolonaslednik vodi tamo stvari, posebno u ovoj fazi. On vodi stvari, i ako bi iko bio (kriv), ona bi to bio on", rekao je Tramp.

Tramp je u utorak rekao novinarima da su saudijske vlasti odgovorne za jedno od najgorih zataškavanja u istoriji.

​"Zataškavanje je bilo užasno. Pogubljenje je bilo užasno. Međutim, nije trebalo da bude ni pogubljenja, ni zataškavanja jer to nikada nije trebalo da se dogodi", rekao je američki lider.

​U međuvremenu, jedan od savetnika turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana rekao je da princ Mohamed ima "krvave ruke", što je do sada najoštrija izjava zvaničnika bliskih turskom lideru o Kašogijevom ubistvu.

Erdogan i saudijski prestolonaslednik su o ubistvu Kašogija razgovarali telefonom u sredu, preneli su turski i saudijski državni mediji.

Saudijske vlasti, koje su za ubistvo okrivile "odmetnute agente", nisu za sada reagovale na izjave američkog predsednika i Erdoganovog savetnika.

Poništavanje viza, moguća i zabrana prodaje oružja

Britanija je u sredu odlučila da poništi vize osumnjičenima za ubistvo Kašogija, što su u utorak uradile i Sjedinjene Države.

Vašington i pojedine zapadne vlade razmatraju dodatne mera, među kojima je i moguća obustava prodaje oružja Saudijskoj Arabiji.

Američki državni sekretar Majk Pompeo rekao je da poništavanje viza "neće biti poslednja stvar koju će SAD uraditi tim povodom".

"Nastavićemo da razmatramo dodatne mere da bi krivci odgovarali. Jasno stavljamo do znanja da Sjedinjene Države ne tolerišu takvu vrstu okrutnih akcija i ućutkivanje novinara Džamala Kašogija, putem nasilja", rekao je Pompeo.

​Nemačka kancelarka Angela Merkel već je odlučila da obustavi buduću prodaju oružja Rijadu, a razmatra i mogućnost da zaustavi isporuku oružja čiji je izvoz već odobren. Slične mere razmatraju i britanska premijerka Tereza Mej i Australija.

Međutim, španski premijer Pedro Sančez rekao je da će Madrid ispuniti obaveze prema Rijadu kada je reč o prodaji eksplozivnih naprava uprkos tome što je "užasnut Kašogijevim ubistvom".

Turski predsednik rekao je u sredu da odgovorni za Kašogijevo ubistvo neće "izbeći pravdu".

Erdogan je rekao u Ankari da Turska neće dozvoliti da ubistvo bude zataškano i da će biti transparentna u objavljivanju dokaza koje otkrije.

Turske vlasti saopštile su da je Saudijska Arabija dozvolila policiji da proširi istragu i pretraži bunar u bašti konzulata, što je Rijad prethodno odbijao da uradi.