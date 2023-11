Praznična groznica na Dan zahvalnosti: Očekuju se rekordne gužve na aerodromima i putevima

Uprkos inflaciji i sećanjima na kolapse tokom prethodnih praznika, očekuje se da će milioni ljudi “zauzeti” aerodrome i autoputeve u rekordnom broju tokom praznika Dan zahvalnosti.

Najprometniji dani za letenje su utorak i sreda, kao i nedelja posle Dana zahvalnosti. Uprava za bezbednost saobraćaja očekuje da će pregledati 2,6 miliona putnika u utorak i 2,7 miliona putnika u sredu. Nedelja će privući najveću gužvu sa oko 2,9 miliona putnika, što bi za dlaku nadmašilo rekord postavljen 30. juna.

U međuvremenu, AAA predviđa da će 55,4 miliona Amerikanaca putovati najmanje 80 kilometara od kuće između sledeće srede i nedelje posle Dana zahvalnosti, a putevi će verovatno biti najzakrčeniji u sredu.

Vreme bi moglo da ugrozi vazdušni i drumski saobraćaj. Očekuje se da će se olujni sistem pomeriti sa južnih ravnica na severoistok u sredu.

Američki sekretar za saobraćaj Pit Butidžidž rekao je na konferenciji za novinare u ponedeljak da je vlada pokušala da se bolje pripremi za praznična putovanja angažovanjem više kontrolora letenja, otvaranjem novih vazdušnih ruta duž istočne obale i davanjem grantova aerodromima za čišćenje snega i opremu za odleđivanje. On je upozorio putnike da provere stanje na putu i vreme letova pre nego što odu od kuće.

„Majka priroda je, naravno, faktor u svemu ovome“, rekao je on.

Dobre vesti za avionske i automobilske putnike: Cene padaju

Cene avionskih karata su u proseku 268 dolara, što je 14 odsto manje u odnosu na period pre godinu dana, prema sajtu za putovanja Hoper. Cene benzina su niže za oko 37 centi po galonu (blizu 5 litara) u odnosu na ovo doba prošle godine. Državni prosek je u utorak bio 3,29 dolara po galonu, prema AAA, što je manje od 3,66 dolara pre godinu dana.

Istraživanja pokazuju je da se uprkos nižim cenama na pumpama, broj ljudi koji planiraju da odu na dugu vožnju tokom Dana zahvalnosti nije mnogo promenio u odnosu na prošlu godinu. Patrik de Han, analitičar za praćenje cena uslugu, rekao je da se inflacija zaustavlja, ali da su neke stvari poput hrane i dalje skupe. Potrošači takođe više koriste kreditne kartice i manje štede.

„Naravno, oni vole pad cene benzina, ali mnogi Amerikanci su ovog leta trošili na druge načine i možda još nisu spremni da otvore novčanike za putovanja na Dan zahvalnosti“, rekao je De Han.

Dženifer Bonam odlučila je da ide vozom od Njujorka do Kanzas Sitija, kako bi provela Dan zahvalnosti sa verenikom nakon što je proverila letove i otkrila da su „astronomski skupi“.

„Moj verenik je imao ideju. Pitao se - da li postoje vozovi? Zato smo krenuli da tražimo i to je bila, iskreno, najbolja cena koju smo našli. Nemam novca. Ja sam samohrana majka. Što jeftinije, to bolje“, rekla je Bonam, dok je presedala na stanici Junion u Čikagu sa ćerkom tinejdžerkom.

Dan zahvalnosti označava početak praznične sezone putovanja, a mnogi još uvek nisu zaboravili noćnu moru prošlog decembra pred Božić, kada su jake zimske oluje dovele do otkazivanja hiljada letova i ostavile milione putnika na cedilu.

Skot Kiz, osnivač sajta za putovanja Going, oprezno je optimista da ove godine neće biti tolikih poremećaja. Do sada su ove godine, rekao je on, avio-kompanije to izbegavale.

„Svi razumeju da avio-kompanije ne mogu da kontrolišu majku prirodu“, rekao je Kiz. „Ono što zaista nervira ljude su otkazivanja koja se mogu kontrolisati - ti rasprostranjeni poremećaji do kojih dolazi zato što avio-kompanija nije mogla da se oporavi posle pada sistema kao što je to bilo sa Sautvestom tokom Božića”.

Zaista, kompanija Sautvest se nije oporavila tako brzo kao druge od prošlogodišnje oluje kada su njegovi avioni, piloti i stjuardese ostali zaglavljeni na aerodromima, a sistem za preraspoređivanje posade se zaglavio. Avio-kompanija je otkazala skoro 17.000 letova pre nego što je sredila poslovanje. Federalni regulatori su nedavno upozorili Sautvest da bi mogao da bude kažnjen zbog toga što nije pomogao putnicima.

Zvaničnici Sautvesta kažu da su od tada kupili dodatne kamione za odleđivanje i opremu za grejanje i da će dodati osoblje na aerodromima po hladnom vremenu u zavisnosti od prognoze. Kompanija je saopštila i da je ažurirala tehnologiju za planiranje posade.

Američke avio-kompanije u celini bolje su se ponašale kada su u pitanju otkazivanja ove godine. Do oktobra su otkazale 38 odsto letova manje nego u istom periodu 2022. Od juna do avgusta - kada grmljavine mogu da ometaju vazdušni saobraćaj - stopa otkazivanja pala je za 18 odsto u poređenju sa 2022.

Ipak, pritužbe potrošača na usluge avio-kompanija su porasle, prema američkom Sekretarijatu za saobraćaj. Agencija kaže da je bilo toliko pritužbi da je prikupljala brojke samo do maja.

Avio-kompanije su zauzvrat okrivile Federalnu upravu za vazduhoplovstvo (FAA), za koju kažu da ne može da prati rastući vazdušni saobraćaj. Generalni inspektor Sekretarijata za saobraćaj je ovog leta izvestio da je FAA uložila samo „ograničene napore“ da reši nedostatak kontrolora leta, posebno u ključnim objektima u Njujorku, Majamiju i Džeksonvilu na Floridi.

U međuvremenu, broj zaposlenih u drugim delovima avio-industrije uglavnom se oporavio od otpuštanja desetina hiljada radnika na početku pandemije. Putničke avio-kompanije su dodale više od 140.000 radnika - povećanje od skoro 40 odsto - prema vladinim podacima ažuriranim prošle nedelje. Broj ljudi koji rade u ovom poslu je najveći od 2001. godine, kada je bilo mnogo više avio-kompanija.