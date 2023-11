SAD: Izvršena prva transplantacija oka

Hirurzi su izvršili prvu transplantaciju celog ljudskog oka na svetu, što je izuzetno dostignuće nakon transplantacije lica, iako je prerano da se zna da li će čovek ikada videti kroz svoje novo levo oko. Nesreća na dalekovodu sa visokim naponom uništila je većinu lica i jedno oko Arona Džejmsa. On i dalje vidi na desno oko. Hirurzi u njujorškoj bolnici "Langone Health" su se nadali da će zamena levog oka doneti bolje kozmetičke rezultate za njegovo novo lice, tako što će moći da podupiure i transplantiranu očnu duplju i kapak. Tim lekara je u četvrtak objavio da za sada to funkciniše. Džejms se dobro oporavlja od dvostruke transplantacije prošlog maja i donirano oko izgleda izuzetno zdravo. "Deluje dobro. Još nemam nikakav pokret oka. Što se tiče kapka, ne mogu da trepnem. Ali osećam nešto“, rekao je Džejms za Asošijeted pres dok su lekari nedavno ispitivali kako napreduje. „Negde morate da se počne, neko mora da bude prvi pacijent.Možda ćete naučiti nešto iz toga što će pomoći sledećoj osobi“, dodao je Džejms, koji ima 46 godina i dolazi iz Hot Springsa u Arkanzasu.

Danas su transplantacije rožnjače, čistog tkiva ispred oka, uobičajene za lečenje određenih vrsta gubitka vida. Ali transplantacija celog oka, očne jabučice, snabdevanja krvlju i optičkog nerva koji ga povezuje sa mozgom, smatra se odskočnom daskom u potrazi za izlečenjem slepila.

Šta god da se desi sledeće, Džejmsova operacija nudi naučnicima neverovatni uvid u to kako ljudsko oko pokušava da se izleči.

„Ne tvrdimo da možemo da povratimo vid, ali nema sumnje da smo korak bliže", rekao je dr Eduardo Rodrigez, šef plastične hirurgije koji je bio glavni hirurg.

Neki stručnjaci su se plašili da će se oko brzo smežurati kao suvo grožđe. Umesto toga, kada je Rodrigez prošlog meseca otvorio Džejmsov levi kapak, donirano oko boje lešnika bilo je normalne veličine i puno tečnosti kao njegovo sopstveno plavo oko. Doktori su zapazili dobar protok krvi i da nema znakova odbacivanja.

Sada su počeli da analiziraju skenove Džejmsovog mozga koji su otkrili neke zbunjujuće signale iz tog važnog, ali povređenog optičkog nerva. Jedan naučnik koji je dugo proučavao kako da obavi transplantaciju oka, nazvao je operaciju uzbudljivom.

„To je neverovatna potvrda eksperimenata na životinjama, kojima su transplantirane oči radile", rekao je dr Džefri Goldberg, predsednik oftalmologije na Univerzitetu Stanford.

"Problem je kako obnoviti optički nerv, iako studije na životinjama pokazuju napredak", dodao je Goldberg. Pohvalio je „smelost“ tima njujorške bolnice što je čak pokušao da popravi optički nerv i nada se da će transplantacija podstaći još istraživanja.

„Zaista smo na ivici da to možemo da uradimo“, rekao je Goldberg.

Džejms je radio za kompaniju za dalekovode u junu 2021. kada ga je udarila struja od žice pod naponom. Skoro da je umro. Izgubio je levu ruku i bila mu je potrebna proteza. Njegovo oštećeno levo oko toliko ga je bolelo da je moralo da bude uklonjeno. Višestruke rekonstruktivne operacije nisu mogle da poprave ogromne povrede lica, uključujući to što više nije imao nos i usne.

Džejms je išao na fizikalnu terapiju dok nije bio dovoljno jak da otprati svoju ćerku Ali na ceremoniju povratka u srednju školu, noseći masku za lice i povez na očima. Ipak su mu bile potrebne cevi za disanje i hranjenje, i čeznuo je da ponovo pomiriše, okusi i jede čvrstu hranu.

„Njegov um i srcu, to je za mene on, pa me nije bilo briga što, znate, nije imao nos. Ali nije mi bilo svejedno što mu to smeta“, rekla je njegova supruga Megan Džejms.

Transplantacije lica su i dalje retke i rizične. Džejms je tek 19. u SAD, a peti pacijent kome je Rodrigez uradio takvu operaciji. Eksperiment sa očima je dodao još više komplikacija. Ali Džejms je zaključio da mu neće biti gore ako donirano oko zakaže.

Tri meseca nakon što je stavljen na nacionalnu listu čekanja za transplantaciju, pronađen je odgovarajući donator. Bubrezi, jetra i pankreas donora, muškarca od 30 godina, spasili su još troje ljudi.