SAD bi ponudile Pjongjangu "bezbednosne garancije" ako ukine nukelarni program

Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je u nedelju da su - ukoliko Severna Koreja pristane na potpunu denuklearizaciju - SAD spremne da ponude vladi u Pjongjangu "bezbednosne garancije" i dozvole privatne američke investicije kako bi se u toj zemlji izgradila električna mreža, koja je trenutno neadekvatna.

"Morali bi smo da pružimo bezbednsone garancije, da budemo sigurni", rekao je šaf američke diplomatije kablovskom kanalu "Foks Njuz".

"To je razmena, koja se čeka već 25 godina".

Pompeo je rekao da pre predsednika Donalda Trampa "nijedan predsednik nikada nije doveo Ameriku u situaciju da rukovodstvo Severne Koreje pomisli da je ovo istinski moguće, da bi Amerikanci zaista to uradili i da to može da dovede do toga da za Ameriku više ne postoji rizik od režima Severne Koreje.

"To je cilj", dodao je Pompeo.



Posle dva susreta sa liderom Severne Koreje Kim Džon Unom u Pjongjangu, Pompeo je rekao da je "uveren" da Kim "ima isti cilj kao američki narod".

Državni sekretar kaže da je cilj samita 12. juna između Kima i Trampa u Singaporu da se "postave smernice" kako bi se moglo pregovarati i finalizovati uslove denuklearicazacije i bezbednosnih garancija.



U odvojenom intervjuu za "CBS Njuz", Pompeo je rekao da se u ranijim nuklearnim pregovorima Severna Koreja nije pokazala kao "neko ko ispunjava obećanja.

"Međutim, nadamo se sa će sada biti drugačije, da nećemo koristiti tradicionalni model - da oni učine nešto, a mi im damo gomilu novca i onda obe strane odustanu. Nadamos e da će ovo biti veći, drugačiji, brži sporazum. Mi tražimo potpunu denuklearizaciju Severne Koreje, i predsednik namerava da to i postigne".

Pompeo je Foksu takođe rekao da ukoliko denuklearizacija bude ostvarena, da će SAD dozvoliti "Amerikancima iz privatnog sektora... da pomognu u izgradnji električne mreže, koja može da izdrži ogromne potrebe za strujom u Severnoj Koreji".

Takođe je rekao da bi Amerikanci pomogli u investicijama u infrastrukturu i poljoprivredu u Severnoj Koreji, ukoliko Pjongjang ispuni američke zahteve u vezi sa okončanjem programa nuklearnog oružja.

Bolton: Pristisak sankcija naterao Kima na ustupke

Istovremeno, u intervjuu za kablovsku TV mrežeu CNN, sekretar za nacionalnu bezbednost Džon Bolton odbacio je mogućnost direktne ekonomske pomoći vlade SAD Severnoj Koreji. Bolton je izjavio da je "maksimalan pritisak" Trampovih ekonomskih sankcija Severnoj Koreji razlog zbog kojeg je Kim saopštio da je spreman da se odrekne nuklearnog programa.