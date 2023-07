Premijeri Holandije i Luksemburga u Prištini pozvali na smirivanje tenzija

PRIŠTINA - Premijeri Holandije i Luksemburga Mark Rute i Gzavije Betel koji danas borave u Prištini pozvali su na smirivanje tenzija, deeskalaciju krize i vraćanje dijalogu uz posredstvo Evropske unije. Govoreći o situaciju na severu Kosova poručili su i da „neće biti pobednika ako dođe do sukoba“.

Holandski premijer Mark Rute poručio je da Holandija podržava Beograd i Prištinu na putu dijaloga, u cilju normalizacije odnosa. Poručio je i da je deeskalacija situacije važna „ne samo za mir, već i za prosperitet ka integraciji u Evropsku uniju“.

„Danas smo izrazili zabrinutost zbog porasta tenzija između Kosova i Srbije. Holandija i Luksemburg pokušavaju da normalizuju situaciju ka dijalogu i deeskaliraju situaciju, da normalizuju odnose između dve države“, poručio je Rute.

„Deeskalacija situacije na severu se mora sprovesti precizno, korak po korak. Optimista sam da će prevladati hladni umovi, svi žele smirivanje tenzija, svima je to u interesu. Ako možemo da pomognemo, tu smo. Siguran sam da će doći do deeskalacije, ali je još uvek nemamo“.

Rute je rekao i da nakon onoga što je čuo u Beogradu sinoć i u Prištini danas, smatra da upiranje prsta u krivca za situaciju koja je nastala na Kosovu neće rešiti probleme.

Premijer Luksemburga Gzavije Betel je povodom situacije na severu Kosova rekao da „neće biti pobednika ako dođe do sukoba“.

Dodao je i da smatra da je potreban otvoreni dijalog Prištine i Beograda, te da se obe strane moraju pridržavati smernica Evropske unije.

"Kada je planirano ovo putovanje, nismo znali da će biti tenzija. Nismo ovde da osuđujujemo došli smo da saslušamo i da pokušamo da izgradimo mostove između suseda. To nije lako izgraditi. Juče smo bili u Beogradu, a danas smo u Prištini. Za nas je važno da znamo da postoji 'vodič' za dijalog i to je izaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Znate šta znače tenzije. Moramo otkloniti svaku mogućnost kriza, zbog kojih narod najviše pati. Možete računati na nas. Ponekad je teško imati diskusiju. Za nas je važno da verujemo u rad posrednika EU", rekao je premijer Luksemburga Gzavije Betel.

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao da je na sastanku sa premijerima Luksemburga i Holandije jasno stavio do znanja da je „Kosovo opredeljeno za normalizaciju odnosa“ i da želi „dobrosusedske odnose sa Srbijom – da se Ohridski sporazum sprovodi bez uslova i odlaganja“.

Rekao je da je bila velika greška što je dopušteno da se u Briselu donese Osnovni sporazum između Kosova i Srbije, a da ga obe strane nisu potpisale.

„Svako ko pročita ovih 11 tačaka Osnovnog sporazuma doći će do zaključka da je to de fakto priznanje (Kosova). Međutim, poteškoće koje imamo su nedostatak implementacije, a to je počelo tako što smo pustili da ovaj proces prođe bez potpisa obe strane. To je bila velika greška“, naveo je Kurti.

Premijeri Holandije i Luksemburga Mark Rute i Gzavije Betel u Prištinu su stigli iz Beograda gde su se juče sastali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.