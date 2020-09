FBI: Rusija ne odustaje od plasiranja dezinformacija pred izbore u SAD

Direktor FBI-a Kristofer Vrej rekao je da Rusija ne odustaje od namere da utiče na ishod predsedničkih izbora u SAD u novembru, a nalazi američkih obaveštajnih službi govore da je glavni cilj Moskve da naškodi kampanji demokratskog kandidata Džoa Bajdena.

Vrej je govorio pred članovima Odbora za nacionalnu bezbednost u Predstavničkom domu Kongresa i opisao da su operacije Kremlja veoma aktivne na društvenim mrežama, državnim televizijama u Rusiji i drugim platformama.

Cilj ovih akcija je da se našteti kampanji Džoa Bajdena i onome što se percipira kao anti-ruski establišment, rekao je Vrej.

Iskaz direktora FBI je u skladu sa proceanama koje su se pojavile početkom avgusta, koje je objavio najviši kontraobaveštajac u Americi Vilijem Evenina.

On je upozorio da Rusi žele da pomognu kampanji Donalda Trampa, što direktor FBI nije eksplicitno rekao, a umesto toga se fokusirao na dezinformacije koje pogađaju američke glasače.

"Najviše me brine taj konstantni pokušaj plasiranja dezinformacija i česti mali sajber napadi. Brine me da će to vremeom dovesti do pada poverenja među američkim biračima", rekao je Vrej.

FBI: Glasanje poštom je bezbedno

Tokom sesije odgovaranja na pitanja, Vrej je rekao da nema razloga za brigu u vezi sa povećanim brojem glasova koji će stiči poštom za novembarske izbore, zbog pandemije. S druge strane, predsednik Tramp uverava da će glasanje poštom dovesti do izborne prevare.

"Do sada nismo videli da postoji koordinisani pokušaj prevare glasača na izborima", rekao je direktor FBI.

Ipak, njegove tvrdnje osporio je predsednik Tramp koji je u seriji tvitova upozorio da će glasanje poštom završiti kao "krađa izbora" i da će voditi ka "masovnom haosu i konfuziji".