Zaharova u Beogradu: Rusija će ispoštovati odluku Srbije

Posle izjave srpskog predsednika Aleksandra Vučića da podržava ideju o razgraničenju sa Albancima, reakacija iz ambasade SAD u Beogradu je da obe strane u djalogu treba da budu kreativne, dok ruska strana ima stav da će ispoštovati svaku odluku koja dođe iz Beograda.



Stav Rusije u vezi sa Kosovom je dosledan i zasnovan na međunarodnom pravu, poštovanju suvereniteta Srbije i njenog unutrašnjeg zakonodavstva, izjavila je danas direktorka Departmana za infomisanje i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

“Mi ne odstupamo od tog doslednog stava”, rekla je Zaharova na zajedničkoj konferenciji za novinare u ministarstvu spoljnih poslova Srbije posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.

Na pitanje kakav je stav Rusije u vezi sa razgraničenjem, Zaharova se zapitala “vi nećete imati problema sa tim?"

Dačić je istakao je da je veoma važno da postoji zajednička komunikacija sa Moskvom gde možemo jedni drugima da prenosimo infromacije i međusobno se konsultujemo, pomažemo jedni drugima.

„U tom smislu je važan kontinuitet susreta na najvišem nivou. Očekujemo do kraja godine posetu predsednika Putina, kao i pre toga sednicu Mešovitog komiteta za saradnju dve zemlje, na čijem čelu sam ispred Srbije ja, a sa ruske strane je došlo do promene, te predsedava sada zamenik predsednika Vlade Borisov. Očekujemo nekoliko nedelja pre dolaska predsednika Putina da se održi sednica komiteta“, objasnio je Dačić.



Dačić je podvukao da nema rešenja bez Ruske Federacije, Kine, ali i SAD.



“Veliku Britaniju ne mogu da spominjem više, jer nju ne zanima koji je srpski stav. To ćemo imati u vidu kada njima bude trebalo nešto”, naglasio je on.

Dačić je kazao da je prosto neverovatno da su Britanci nazvali predsednika Vučića i od njega zatražili da Srbija podrži njihovog predstavnika u međunarodnoj sudskoj ustanovi, iako ih ne zanimaju naši stavovi i skidaju raspravu o Kosovu sa agende Saveta bezbednosti UN.

Ambasada SAD: Vreme da obe strane budu kreativne i fleksibilne

Sjedinjene Američke Države spremne su da slušaju i pomognu Beogradu i Prištini u pronalaženju zajednički dogovorenog rešenja za Kosovo, saopšteno je iz Ambasade SAD u Beogradu i ističu da je vreme da obe strane budu "kreativne i fleksibilne".



Kako prenosi agencija Tanjug, stav Ambasade SAD je da rešenje mora da dođe od Beograda i Prištine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, a slične izjave su u skorije vreme imali i neki političari sa Kosova. Stejt department je ranije odbacio mogućnost bilo kakve razmene teritorija kao moguće rešenje kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova.

“Potpuna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova je ključna za regionalnu stabilnost. Normalizacija bi takođe obema zemljama otvorila jasan put prema konačnom članstvu u EU. SAD snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine, koji se odvija pod pokroviteljstvom EU. Vreme je da strane budu kreativne i fleksibilne”, navodi se u odgovoru Ambasade SAD Tanjugu.