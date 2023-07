Plaćenici Vagnera treniraju beloruske specijalce nedaleko od poljske granice

Plaćenici iz ruske grupe Vagner počeli su da obučavaju beloruske specijalne snage na vojnom poligonu samo nekoliko milja od granice sa Poljskom, članicom NATO, saopštilo je u četvrtak belorusko ministarstvo odbrane.

Šef Vagnera Jevgenij Prigožin prikazan je u sredu u video-snimku kako svoje borce pozdravlja u Belorusiji, govoreći im da za sada više neće učestvovati u ratu u Ukrajini, ali im naređuje da skupe snagu za Afriku dok obučavaju belorusku vojsku.

"Oružane snage Belorusije nastavljaju zajedničku obuku sa borcima Vagner PMC (Privatna vojna kompanija)", saopštilo je belorusko ministarstvo odbrane.

"Tokom nedelje jedinice Snaga za specijalne operacije zajedno sa predstavnicima Odreda odrađivaće zadatke borbene obuke na vojnom poligonu Brest".

Poligon se nalazi samo pet kilometara istočno od poljske granice.

Minsk je objavio fotografije maskiranih Vagnerovih instruktora, čija su lica prekrivena u skladu sa pravilima plaćeničke grupe, koji obučavaju beloruske vojnike u rukovanju oklopnim vozilima i nečim što izgleda kao kontrola dronova.

Poljska, bivša članica Varšavskog pakta, koja je od 1999. godine punopravna članica vojne alijanse koju predvode SAD, saopštila je da je spremna za različite scenarije i da prati situaciju na granici sa Belorusijom.

"Poljske granice su bezbedne, mi kontinuirano pratimo situaciju na našoj istočnoj granici i spremni smo za različite scenarije kako se situacija bude razvijala", saopštilo je poljsko ministarstvo odbrane.

Neuspelu pobunu Vagnera od 23. do 24. juna Zapad je protumačio kao izazov vladavini predsednika Vladimira Putina, što ilustruje slabost 70-godišnjeg šefa Kremlja i pritisak ukrajinskog rata na rusku državu.

Kremlj odbacuje to tumačenje isaopštio je da se ruski narod okupio oko Putina i vojske.

Kremlj zabrinut zbog pojačavanja poljskih snaga uz granicu

Kremlj je u četvrtak saopštio da je odluka Poljske da pojača svoje snage duž granice sa Belorusijom kao odgovor na prisustvo ruskih plaćeničkih boraca Vagnera "razlog za zabrinutost".

Poljska, članica Zapadne vojne alijanse NATO, počela je ovog meseca da premešta preko 1.000 vojnika, zajedno sa vojnom opremom, na istok.

Varšava je ranije najavila da šalje 500 policajaca da pojačaju bezbednost na granici kako bi se izborili sa sve većim brojem migranata koji prelaze, kao i sa mogućnošću prisustva Vagnera.

Upitan o potezu Poljske, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima: "Naravno da je to razlog za zabrinutost. Agresivnost Poljske je realnost".

"Takav neprijateljski odnos prema Belorusiji i Ruskoj Federaciji zahteva pojačanu pažnju (sa naše strane)", rekao je on.

Planovi plaćenika

Dogovor je postignut 24. juna prema kojem će se plaćenici preseliti u Belorusiju u zamenu za odbacivanje optužbi protiv njih. Putin je rekao da borci mogu ili da odu u Belorusiju, ili da pređu pod komandu ruskog ministarstva odbrane, ili da se vrate svojim porodicama.

Vagner je izgubio 22.000 svojih ljudi u ratu u Ukrajini, dok je 40.000 ranjeno, a do 10.000 boraca će završiti u Belorusiji, navodi se u poruci višeg komandanta koja je preneta na Vagnerovom Telegram kanalu.

Rojters nije mogao da potvrdi kako izgleda najdetaljniji pregled Vagnerovih brojeva tokom nekoliko meseci. Ali ako su tačni, oni daju uvid u obim gubitaka koje obe strane trpe u ratu u Ukrajini - i o kontinuiranoj snazi jedne od najjačih plaćeničkih snaga u svetu.

Viši komandant poznat pod nadimkom "Marks", Vagnerov načelnik štaba, rekao je u poruci da je ukupno 78.000 ljudi Vagnera učestvovalo u, kako je rekao, "ukrajinskom poslovnom putovanju", od kojih je 49.000 zatvorenika.

Vagner je pomogao Rusiji da aneksira Krim 2014. godine, borio se protiv militanata Islamske države u Siriji, delovao u Centralnoafričkoj Republici i Maliju i zauzeo ukrajinski grad Bahmut za Rusiju ranije ove godine uz značajne gubitke na obe strane.

"Do 10 hiljada boraca je otišlo ili će otići u Belorusiju", rekao je on. "Na odmor je otišlo oko 15 hiljada".

Ta poruka je u suprotnosti sa komentarima ruskog zakonodavca koji je rekao da je čak 33.000 Vagnerovih boraca potpisalo ugovore sa ministarstvom odbrane.

"Ako su se prijavili svi mrtvi i oni koji su otišli na odmor, pretpostavljam da je to moguće", rekao je Marks.

